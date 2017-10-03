Топ новостей 3 октября

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня стали известны лауреаты Нобелевской премии по физике, стали известны подробности разбирательства с диссертацией Владимира Мединского, Владимир Путин назначил врио главы Дагестана.

В Стокгольме объявили лауреата Нобелевской премии по физике 2017 года. Награда досталась Райнеру Вайссу, Барри Бэришу и Кипу Торну за исследование гравитационных волн. Комитет отметил выдающийся вклад ученых в создание детектора LIGO и наблюдение гравитационных волн. LIGO (Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory) — это лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория. Проект объединяет свыше тысячи ученых из более чем 20 стран мира.

Кип Торн – лауреат Нобелевской премии по физике 2017 года, продюсер фильма "Интерстеллар"

В.Мединский, Министр культуры РФ / duma.gov.ru

17 из 21 члена Экспертного совета Высшей аттестационной комиссии (ВАК) по истории и археологии, рассматривавшего диссертацию министра культуры РФ Владимира Мединского, проголосовали за лишение главы Минкульта степени доктора наук.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении исполняющего обязанности президента Дагестана — вместо ушедшего в отставку Рамазана Абдулатипова. Его преемником вплоть до официального назначения нового главы республики (на постоянной основе) станет Владимир Васильев — глава думской фракции «Единой России».

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал в Государственную миграционную службу Украины запрос о предоставлении ему дополнительной защиты в стране. Его адвокат Маркиян Галабала пояснил, что речь идет о политическом убежище.

Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств / kremlin.ru

Президент России Владимир Путин, принимая в Кремле верительные грамоты послов иностранных государств, прокомментировал ситуацию в Испании. Владимир Путин назвал ситуацию в Испании внутренним делом страны, однако отметил: «Не скрою, мы очень переживаем за Испанию». Российский лидер также выразил надежду, что «кризис будет преодолен».

Алексей Улюкаев в суде / АГН "Москва" / фото: Кирилл Зыков

В Замоскворецком суде по делу о взяточничестве, в котором обвиняют бывшего главу российского министерства экономического развития Алексея Улюкаева, прокурор зачитал список имущества обвиняемого. В частности, там фигурируют четыре московских квартиры — две двухкомнатные (на Воскресенской улице и Малой Лубянке), одна четырехкомнатная (на Малой Бронной) и одна пятикомнатная (на улице Улофа Пальме).

Черное море. Российский флаг / pixabay.com

Российское министерство обороны подготовило доклад «О комплексной оценке состояния национальной безопасности РФ в области морской деятельности в 2016 году», в котором эксперты оборонного ведомства оценили состояние военно-морского флота страны как удовлетворительное. Отрицательным моментом, по оценке авторов доклада, является навигационно-гидрографическое обеспечение: 87% катеров уже превысили положенный срок службы, и их держат на плаву за счет модернизации.

Нефтеперерабатывающий завод / pixabay.com

Заместитель министра энергетики РФ Антон Инюцин в рамках Российской энергетической недели назвал себестоимость нефтедобычи нефти в России. Себестоимость барреля нефти составляет 3-8 долларов, что, по мнению замминистра, довольно низкий показатель.

Чеченский лидер Рамзан Кадыров выступил в поддержку депутата Государственной думы Натальи Поклонской, поддержав ее в борьбе с кинопрокатом фильма Алексея Учителя «Матильда» — о романе последнего российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

Похоже, даже если Поклонскую лишат мандата, место при дворе она все равно найдет pic.twitter.com/EvEHoNoAR0 — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 3 октября 2017 г.

Глава комитета Госдумы РФ по контролю и регламенту Ольга Савастьянова заявила, что намерена провести с членами комитета обсуждение возможного изменения в регламент по поводу чтения молитв в начале и в конце заседания рабочих групп.