«Яблоко» начнет вторую всероссийскую кампанию в поддержку основателя партии Григория Явлинского, который собирается выдвигаться в президенты. Цель — привлечение граждан идеей «новой бюджетной политики» и сбор подписей сторонников, которых потом можно будет попросить поставить подпись за Явлинского после его официального выдвижения, пишет «Коммерсантъ».

Предыдущая агиткампания прошла летом в 55 городах. Тогда активисты «Яблока» смогли распространить более миллиона листовок и собрали более 107 тысяч подписей за то, чтобы вывести военных из Сирии. Все, кто подписался, получат от партии в ближайшее время «открытки в знак благодарности».

Иркутск, июль 2017. Сбор подписей за выход России из войны в Сирии yabloko.ru

Решение о начале новой агиткампании было принято в пятницу на заседании бюро партии. Теперь главной «фишкой» будет не антивоенная повестка, а идея «новой бюджетной политики», реализовать которую и собирается партия и лично Григорий Явлинский. Это и должно привлечь россиян к кандидатуре будущего кандидата. Кампания пройдет в 40 регионах, причем не только в региональных столицах, но и в малых городах, а также на селе.

Смысл «новой бюджетной политики» в том, что доходы должны справедливо распределяться между федеральным центром, регионами и муниципалитетами. Гражданам будут рассказывать, что можно было бы сделать конкретно в их городе или селе, если бы в России иначе распределялись доходы бюджетов.

Зампред «Яблока» Николай Рыбаков, который возглавляет избирательный штаб партии, рассказал, что региональным отделениям предписано сообщить в центр о тех проблемах, которые острее всего воспринимаются местными жителями. Основываясь именно на этой информации, будут издаваться листовки, буклеты и брошюры — разные для каждого региона. Те, кому понравятся предложения партии, смогут поставить подпись в поддержку выдвижения Григория Явлинского в президенты.

Николай Рыбаков yabloko.ru

Кампания начнется в середине октября, ожидается, что и на этот раз удастся собрать более 100 тысяч подписей. В штабе рассчитывают, что к середине декабря, когда будут объявлены президентские выборы и можно будет выдвигать Григория Явлинского, партия будет располагать «электронной базой» своих сторонников, включая электронную почту и домашний адрес.

Напомним, в 2012 году Григорий Явлинский не был зарегистрирован на президентских выборах именно из-за того, что ЦИК забраковал подписи в его поддержку, тогда, правда, их нужно было 2 миллиона. Сейчас закон изменился, и для выдвижения необходимо представить 100 тысяч подписей.

Плакат Григория Явлинского в Рязани yabloko.ru

Напомним, с выдвижением Григория Явлинского связан конфликт в «либеральной» части оппозиции. Алексей Навальный уже давно заявил о своем желании баллотироваться в президенты — хотя и существует юридическая коллизия, которая позволит ЦИКу не зарегистрировать его. Дело в том, что в Конституции перечислен список требований, которые предъявляются к кандидатам в президенты: это должен быть гражданин России, не моложе 35 лет и постоянно проживающий в России не менее 10 лет. Всем этим условиям Навальный соответствует. Но в «профильном» законе о выборах сказано, что кандидат не должен иметь судимости — а Навальный сейчас имеет условное наказание.

При этом Алексей Навальный считает, что всякий представитель «либерального фланга» оппозиции, который заявляет о желании выдвигаться в президенты, является «спойлером», то есть человеком, который намеренно отнимет у него голоса. Учитывая, что у самого Навального шансов на регистрацию не слишком много, все это может закончиться тем, что значительная часть граждан останется без собственного кандидата в президенты.