СМИ продолжают обсуждать процесс отделения Британии от ЕС. Часть комментаторов сосредоточены на британско-европейской дипломатии, которая содержит противоречивые сигналы. Другие комментаторы начали обращаться к перспективам торговых отношений Британии как самостоятельного государства вне ЕС.

Британское правительство всё больше обеспокоено вероятностью того, что переговоры с ЕС не приведут к сделке о торговле после отделения, пишет Bloomberg. В связи с этим оно начинает просчитывать худший сценарий. Тупик в переговорах образовался из-за того, что ЕС категорически отказывается обсуждать условия будущей сделки, пока не будут полностью согласованы условия, на которых Британия отсоединится. Британия, наоборот, стремится как можно быстрее обсудить сделку, потому что это важно для ее бизнесов, которым нужна определенность на ранних этапах, чтобы они могли наилучшим образом распределять свои ресурсы.

У Британии заканчивается срок, в течение которого она может позволить себе неопределенность, и это значит, что переговорщикам с ее стороны придется брать инициативу в свои руки, даже если эта инициатива приведет к нежелательному повороту событий. Главный британский переговорщик Дэвид Дэвис во вторник заявил, что он по-прежнему стремится к хорошей сделке, однако отметил также, что Британия будет готова и к провалу переговоров. Такая риторика возникла после того, как ЕС сообщил, что он не удовлетворен компромиссными предложениями премьер-министра Британии Терезы Мэй, которые были призваны сдвинуть переговоры с мертвой точки.

Дэвид Дэвис Latvian Foreign Ministry

Выход из ЕС без торговой сделки, комментируют авторы, может оказаться сильным ударом по британским бизнесам. В этом случае они рискуют без подготовительного этапа оказаться совершенно новых сложных правовых условиях, к которым им придется поспешно приспосабливаться. Пока еще у британских политиков остается надежда перейти к торговым переговорам. В понедельник начнется очередной раунд переговоров с ЕС. В середине октября будет саммит участников ЕС, на котором, как ожидается, у европереговорщика Мишеля Барнье будет возможность мотивировать свою сторону к ускорению переговоров.

Financial Times пишет о квотах во Всемирной торговой организации (ВТО). Это еще одна сторона процесса отделения Британии от ЕС, которая обсуждается значительно меньше, чем официальные переговоры с ЕС. Между тем, Британия добилась на этом поприще первого серьезного прорыва в переговорах о дальнейших отношениях с ЕС. Между Лондоном и Брюсселем была достигнута предварительная договоренность о распределении квот в ВТО. Речь идет о квотах, которые определяют импорт в ЕС фермерской продукции из стран, не входящих в ЕС. Если раньше квоты распределялись между всеми участниками ЕС как единого блока, то теперь необходимо перераспределение.

Марш против выхода Британии из ЕС. Манчестер, 1 октября 2017 Allan Rostron

Этот успех, отмечают авторы, далек от того, чтобы компенсировать Британии потенциальное отсутствие торговой сделки с ЕС. Однако, по крайней мере, предполагаемая договоренность вносит некоторую ясность, так как подразумевает, что ЕС и Британия постараются приблизительно сохранить пропорции распределения. В принципе, отмечают авторы, эта сделка может стать подготовительным этапом к тому, чтобы Британия стала полноценной самостоятельной участницей ВТО. Тогда она сможет выстраивать торговые отношения с ЕС и другими странами уже на новых основаниях.

Некоторые страны — например, Австралия и Новая Зеландия — не хотят сокращать объемы торговли с Британией, после того, как она выйдет из ЕС, и встречают в этом взаимность со стороны Британии. По достигнутым предварительно соглашениям, объем торговли между Британией и этими странами должен, наоборот, увеличиться. Правда, с другими участниками ВТО могут возникнуть трудности.

Премьер-министр новой Зеландии Билл Инглиш с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй Jay Allen/Crown Copyright

Крупные экспортеры дешевой сельхозпродукции США и Бразилия, скорее всего, начнут настаивать, чтобы им расширили доступ на британский рынок. Британии это невыгодно, потому что это ставит под угрозу ее собственных фермеров, которым пришлось бы столкнуться с мощной конкуренцией. Эта ситуация может стать дополнительным фактором противостояния между ЕС и Британией. Британия, при общем сохранении пропорций, заинтересована в том, чтобы брать как можно меньше квот ВТО, в то время как ЕС будет стремиться передать Британии побольше.