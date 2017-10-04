Глава правительства Дмитрий Медведев на этой неделе объявил, что еще четырем моногородам предоставляется статус территории опережающего развития. Это Петровск Саратовской области, Сарапул в Удмуртии, Рузаевка в Мордовии и Тутаев в Ярославской области.

Во всех четырех городах расположены достаточно крупные промышленные предприятия. в Рузаевке это «Рузхиммаш», в Тутаеве — Тутаевский моторный завод, в Сарапуле — куст радиоэлектронных заводов, в Петровске — ПЭМЗ «Молот». Почти одновременно «Металлоинвест», Фонд развития моногородов (ФРМ), ВЭБ и ряд других структур впервые раскрыли предварительные планы по развитию ТОР в Новотроицке Оренбургской области — проект может быть одним из модельных для моногородов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Идея ТОР заключается в том, чтобы создать в моногородах условия для появления новых рабочих мест и, таким образом, сокращения влияния главного предприятия на социально-экономическое положение горожан. Считается, что добиваться этого нужно даже в тех городах, где градообразующему предприятию ничего не угрожает и оно успешно ведет свою деятельность — хотя бы потому, что помимо сокращения производства собственники таких предприятий могут сделать ставку на автоматизацию, что также приведет к сокращениям. Главная задача ТОР — диверсификация экономики, а не субсидирование расходов градообразующего предприятия или муниципалитета.

Аллея Моногородов в Кумертау admkumertau.ru

Сейчас крупнейшими ТОР в стране являются Череповец, где расположены производства не бедствующей «Северстали», и Тольятти, главной базы «АвтоВАЗа». Первая ТОР в моногородах создана в феврале 2016 года в Гуково Ростовской области. При этом пока что ТОР создана только в 23 моногородах. При этом, что, по подсчетам правительства, всего в стране 313 моногородов, из них 75 находятся в т. н. «красной зоне». Пока что в ТОР главный стимул для инвесторов — сниженные ставки социальных сборов во внебюджетные фонды.

Новотроицк, судьба которого обсуждалась на круглом столе — сравнительно благополучный город. Предприятие «Уральская сталь» было модернизировано в 2006–2016 гг., средний уровень зарплат в компании, являющейся работодателем примерно трети населения Новотроицка, на 40% выше среднего уровня по Оренбургской области. Всего структуры «Металлоинвеста» вложили в социнвестиции и благотворительные проекты порядка 20 млрд рублей.

Оренбургская область дает ТОР в Новотроицке льготную патентную систему предпринимательства. Предполагается, что всего в городе будет создано 2,3 тысячи рабочих мест и сделано 8 млрд рублей инвестиций. Нестандартной частью программы является активное развитие связки «Уральской стали» и профильного Института стали и сплавов (МИСиС), имеющего в Новотроицке филиал на 700 студентов и программы, в том числе обеспечивающие подготовку специалистов в сфере «цифровой» промышленной экономики. Кроме этого совместно с ФРМ и Корпорацией развития Оренбургской области «Металлоинвест» инвестирует средства в реконструкцию городской среды Новотроицка, в том числе в создание музеев и школ дополнительного образования. Представители города объяснили, что вложения в образовательную сферу крайне важны, так как иначе наблюдается деградация местного рынка труда.

Церемония запуска нового предприятия ООО «НСплав» в Новотроицке orenburg-gov.ru

Пока что считается, что сейчас «модельным» проектом ТОР является Кумертау в Башкирии. В Новотроицке есть по крайней мере одно важное отличие: там есть связка с крупным университетом, которая позволяет больше вкладывать в развитие человеческого капитала. Правда, эта схема подходит только относительно крупным и наиболее развитым городам — но и таких в стране много.