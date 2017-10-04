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04 октября 2017, 10:00
Испания Каталония Россия Швеция
Алексей Макаркин

Россия как жупел для Запада

Владимир Путин на встрече с журналистами
Владимир Путин на встрече с журналистами
kremlin.ru

Виновником происшедшего в Каталонии стал Владимир Путин – такого рода публикации появились в испанских СМИ. На фоне прочих подозрений по поводу вмешательства России во внутренние дела других стран эта гипотеза уже мало кого удивила.

Напомним, власти Каталонии приняли решение провести референдум по вопросу о независимости провинции. Однако во время голосования, состоявшегося 1 октября, полиция Испании жестоко разогнала сторонников независимости на нескольких участках. Полицейские также преследовали активистов на улице; некоторые из пострадавших рассказывали журналистам, что полиция намеренно наносила им травмы.

В результате случившегося, по последним данным, пострадали более 900 человек, в том числе 12 полицейских.

Оснований утверждать, что Россия вообще каким-то образом причастна к росту сепаратистских настроений в Испании нет, убеждены политологи: Каталония только в ХХ веке дважды пыталась добиться независимости. Сейчас же, по оценке экспертов, опрошенных интернет-изданием «Газета.ру», причиной обострения недовольства каталонцев своим положением стали экономические моменты.

 
Испанская полиция на избирательном участке в Каталонии

Между тем сами по себе обвинения в том, что Россия каким-то образом воздействовала на ситуацию в другой стране, в последнее время не являются редкостью. Особенно громкими они стали после президентских выборов в США, где к власти пришел Дональд Трамп. Высказывались они и в связи с выборами во Франции, в Германии, других странах. А в последних числах сентября 2017 года озабоченность возможным вмешательством России в свои парламентские выборы выразила Швеция.

«Журналисты, исследователи и ведомства заметили разные попытки России – российского государства или отдельных россиян, трудно сказать – повлиять на дебаты в Швеции. Это не прямо связано с выборами. Я не хочу это преувеличивать, но это существует», – привело информационное агентство РИА Новости заявление посла Швеции в Москве Петера Эриксона.

Дипломат добавил, впрочем, что хотя у шведских властей и имеются опасения по поводу возможности стороннего вмешательства в выборы, однако этому «вряд ли будут какие-то доказательства  в публичной сфере».

Добавим, что Россия не раз опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах. Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. В свою очередь президент США Дональд Трамп назвал вмешательство РФ в выборы в США мистификацией. Однако, по мнению экспертов, маловероятно, чтобы его слова были восприняты.

Россию на Западе действительно воспринимают как угрозу, подтвердил в беседе с «Полит.ру» политолог Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политических технологий, главный редактор «Политком.ру».

 
Алексей Макаркин

«Что касается референдума в Каталонии и роли России тут, я бы сказал так: Россию на Западе, причем в самых разных странах, априори воспринимают как риск, как нечто опасное. К тому же Россия воспринимается как некая совокупность, как цельная машина, которая работает организованно и согласовано. Между тем, если говорить непосредственно о Каталонии, то России было невыгодно поддерживать сепаратистов на государственном уровне.

На государственном уровне Россия и заявила, что это – внутреннее дело Испании. Почему России это невыгодно? Потому что создается опасный прецедент, и люди задумываются, что именно может произойти с самой Россией в этом отношении, не опасен ли для нее самой сепаратизм? Такие страхи есть, и они, в общем, обоснованны.

Но дело в том, что в России немалое количество людей исходит из того, что чем хуже для Запада, тем лучше. Если в западной стране происходит какой-то раскол, усиливается сепаратистское движение, то это для России хорошо, так как ослабляет ее противников. То есть у таких людей тоже есть однозначное восприятие стран Запада и России как противников.

Поэтому есть немалое количество активистов, которые выступают за любое ослабление Запада. Сейчас Каталония захотела отделится – они готовы ее поддержать. Завтра другая территория захочет отделиться – они и ее поддержат. Плюс, конечно, очень хорошо видно вот что: для Запада распад СССР – это уже глубокая история. Для него и распад Югославии – уже история. А для многих россиян, в том числе и достаточно молодых, которые активно присутствуют в интернете, все это было буквально вчера. И у них сильнейший комплекс, возникший по поводу распада страны, никуда не ушел. Для них это не история, а современность.

И им очень хочется огорчить Запад. Мол, мы распались – давайте и вы распадайтесь. При этом у них существует представление о том, что как раз СССР распался неправильно, несправедливо: что СССР был великой страной, которая победила в войне, был страной жертвенной, страной-героем, и что эта страна распалась из-за каких-то заговоров и интриг. А так, мол, 90% людей хотели жить в Советском союзе, и жили хорошо и счастливо. И газировка была дешевая, и мороженое было вкусное, и так далее.

А распад Европейского союза для них – это мечта. Мол, зажрались, нет у вас никакой высокой идеи, вы разлагаетесь, у вас там однополые браки – в общем, весь набор стереотипов. И, конечно, когда в Европе происходят некие процессы, в российском сегменте интернета часто выражаются чувства глубоко положительные: так им, врагам!

 
Полиция и протестующие во время референдума в Каталонии / YouTube.com

Такие чувства выражались и раньше, они появились не вчера. Но если раньше на Западе это все воспринималось как некие маргинальные явления, то сейчас это воспринимается как нечто организованное, какой-то заговор. Общее отношение к России таково, что у нее в таких случаях уже есть презумпция виновности. И опровергнуть ее на деле очень сложно, потому что все равно ведь не поверят, что это какие-то отдельные люди что-то говорят – даже если это именно так.

Говорите, Швеция тоже недавно выражала опасения, что Россия может вмешаться в ее выборы? Не только Швеция, об этом и Меркель не так давно говорила. Россия действительно воспринимается как угроза, причем угроза не только на государственном уровне, и это будет продолжаться.

Хотя из-за этого уже и совершенно экзотичные вещи происходят: например, сейчас отстранили от должности западноевропейского архиепископа Русской православной церкви за границей. К нему предъявили много претензий, и одна из них состояла в том, что он сотрудничает с Фондом Андрея Первозванного – фондом Якунина. А ведь еще несколько лет тому назад сотрудничество с этим фондом однозначно воспринималось как плюс для православных в Европе: оно означало и возможность финансирования проектов, и защиту традиционных ценностей – словом, много всего.

Сейчас мы видим, что, хотя Россия – давно уже не Советский союз, обвинения в связях с ней предъявляются человеку как одни из наиболее значимых», – сказал Алексей Макаркин.

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