Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
4 октября 2017, среда, 11:19
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

«Власть лезет в наш карман» — тюменцы митинговали против подорожания проезда
Шестилетняя девочка чуть не погибла на игровой площадке в Югорске
«Папа Джонс» открыл второй ресторан в Тюмени
Отбойник на развязке Московского тракта за пять минут протаранили дважды
Зима будет горячей: на Верхнем Бору открывается обновленный СПА-центр
В СПА-центре «Источник» открывается обновленный бассейн
«Возможно, водитель уснул за рулем». Стали известны подробности аварии с четырьмя погибшими
Кого реально слушают люди? «ВКонтакте» вручит самую честную музыкальную премию
Дело о жестоком обращении с собакой в Винзилях ушло в суд. Один фигурант — в розыске
Тюменка побила и укусила полицейского
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
04 октября 2017, 09:00

Заголовки утра. 4 октября

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсентъ» в статье «Верховный суд вошел во все процессы» пишет, как Вячеслав Лебедев хочет изменить порядок отправления правосудия.

«Вклады на грани доходности»: крупнейшие банки не хотят переплачивать за средства граждан.

«Список, вооружающий воображение»: Узбекистан понял, какой российской продукцией хочет усилить свою армию.

РБК в статье «Тяжеловесное назначение» пишет о Владимире Васильеве, новом главе Дагестана.

«Запасный вход»: в Сочи стартовал кремлевский тренинг по подготовке региональных лидеров.

«Офшор исключительной судьбы»: ФНС убрала из черного списка Британские Виргинские острова.

«Известия»: «ЦБ попробовал инфляцию на вкус». Регулятор впервые измерил ценовые ожидания населения по отдельным продуктам.

«В России стало больше детей»: их доля в структуре населения оказалась рекордной за 15 лет.

«Роскомнадзор расчистит черный список»: единый реестр запрещенных сайтов избавят от повторяющихся записей для увеличения емкости.

«Газета.ru» в статье «На Кавказ отправили генерала» называет нового главу Дагестана Владимира Васильева «интеллигентом в погонах».

Как на Западе регионы добиваются независимости описывается в статье «Реакция Мадрида говорит о его слабости».

«Террористы показали российских пленных»: Минобороны вновь опровергло захват в плен российских военных в Сирии.

The Economist: «Ужас в Лас-Вегасе поляризует мир религии» (Horror in Las Vegas polarises the world of religion). Массовое убийство разобщает священнослужителей.

«В неизвестное: Европейские рынки капитала столкнулись с большим потрясением и были к этому неготовы» (Into the unknown: Europe’s capital markets face a big shake-up and are not ready). Новый закон в ЕС сбил с толку финансовую отрасль.

Bloomberg: «Сторонники независимости Каталонии заблокировали главные дороги в Барселону» (Catalan Independence Supporters Block Major Roads Into Barcelona). Главные дороги, ведущие в Барселону и проходящие через восточную Каталонию были заблокированы в 17 местах. Сепаратисты призывают к всеобщей забастовке.

«Дэвис: Британия готовится к Brexit'у без сделки» (Davis: The UK Is Planning for a No-Deal Brexit). Британское правительство всё больше обеспокоено перспективой отделиться от ЕС, не достигнув торговой сделки.

The Wall street Journal: «Следователи изучают мотивы стрелка из Лас-Вегаса» (Investigators Probe Las Vegas Shooter’s Motive). Следствие продолжает выяснять, почему пенсионер открыл огонь по толпе.

«Каталонцы вышли на улицы, протестуя против полиции» (Catalans Take to Streets to Protest Police). В Каталонии проходят большие демонстрации в знак протеста против действий испанской полиции, пытавшейся в воскресенье разогнать референдум о независимости.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

ВКС РФ в Сирии
В Минобороны сообщили о ликвидации руководства «Джебхат-ан-Нусры»
Президент Каталонии Карлес Пучдемон
Пучдемон сообщил о скором начале работы правительства Каталонии
Стивен Пэддок
Трамп отказался говорить о связи стрелка из Лас-Вегаса с ИГ
Пленники террористов в Сирии
«Боевое братство» опознало попавшего в плен в Сирии россиянина
«Умные часы» Apple Watch
В России умные часы обложили авторским сбором
11:02 «Альфа-групп» откроет digital-банк
10:50 В XVIII веке деревня на Шетландских островах погибла из-за слабого ветра
10:47 Суд в Греции решил экстрадировать российского совладельца биржи криптовалют в США
10:46 Фонд Ахмата Кадырова потратит на помощь мусульманам рохинджа 800 тысяч долларов
10:30 В КНДР бензин стали продавать только представителям власти

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Виталий Гинзбург
Виталий Лазаревич Гинзбург
4 октября 1916 года родился Виталий Гинзбург, лауреат Нобелевской премии по физике.
10:01 В России умные часы обложили авторским сбором
10:01 МЧС запустило бота-спасателя в Telegram
09:37 В «Единой России» предложили выдавать лицензии на оружие на 15 лет
09:37 «Боевое братство» опознало попавшего в плен в Сирии россиянина
09:22 Трамп отказался говорить о связи стрелка из Лас-Вегаса с ИГ
09:17 В Минобороны сообщили о ликвидации руководства «Джебхат-ан-Нусры»
09:07 Ткачев спрогнозировал рекордный урожай зерновых
08:36 Пучдемон сообщил о скором начале работы правительства Каталонии
08:10 Лавров назвал США «незваным гостем»
03.10 20:58 «Просветительскую» ТЭФИ выиграла «Военная тайна» о плоской Земле
03.10 20:42 СМИ рассказали о подлоге в расследовании чеченских расстрелов
03.10 19:47 Вместо Гнойного и Оксимирона Генпрокуратура проверит депутатов
03.10 19:00 Путин не увидел ничего страшного в срыве сроков подготовки к ЧМ-2018
03.10 18:33 Глава Генштаба ВСУ взял на себя вину за пожар в Виннице
03.10 18:22 Минобороны вновь опровергло пленение российских военных в Сирии
03.10 18:00 Террористы ИГ показали видео с «пленными русскими»
03.10 17:34 ЕСПЧ присудил компенсацию приговоренному за экстремизм россиянину
03.10 17:18 Дмитрия Энтео выгнали из движения «Божья воля»
03.10 17:06 Путин выбрал и.о. главы Дагестана из фракции «Единой России»
03.10 17:06 Испания выдаст российского программиста США
03.10 16:46 СМИ обнародовали кремлевский список кандидатов в губернаторы
03.10 16:10 Замглавы СК Москвы отстранен из-за дела о смерти ребенка
03.10 16:08 Путин принял верительные грамоты послов 20 государств
03.10 15:42 Саакашвили попросил политического убежища на Украине
03.10 15:39 Нобелевскую премию впервые получил голливудский продюсер
03.10 15:25 Адвокат Улюкаева обвинил прокурора в «умножении» квартир экс-министра
03.10 15:03 17 из 21 члена совета ВАК проголосовали за лишение Мединского степени
03.10 14:34 Путин поделился своим видением реформы ООН
03.10 14:29 В Думе обсудят коллективное чтение молитв перед заседаниями
03.10 14:10 Кремль прокомментировал арест Навального
03.10 14:04 Кадыров похвалил Поклонскую за сохранение Отечества
03.10 14:00 Путин прокомментировал референдум в Каталонии
03.10 13:39 Власти Москвы расширили список домов по программе реновации
03.10 13:19 Ликсутов обещал не уменьшать дорожные знаки на магистралях
03.10 13:09 Предки людей поедали парантропов Бойса и подхватили герпес
03.10 13:09 Песков озвучил позицию Кремля по лишению Мединского звания
03.10 12:55 Нобелевский комитет назвал лауреата премии по физике
03.10 12:41 ЕСПЧ присудил НГ компенсацию за публикацию про гибель подлодки «Курск»
03.10 12:25 Участнику убийства дагестанского полицейского дали 24 года строгого режима
03.10 12:11 Facebook предоставил конгрессу данные о политической рекламе из России
03.10 12:02 К концу октября карту «Тройка» заменят кольцом на палец
03.10 11:44 Минэнерго озвучило себестоимость нефтедобычи в России
03.10 11:30 Васильева назвала срок решения вопроса об ученой степени Мединского
03.10 11:14 Минздрав передумал штрафовать родителей за нежелание прививать детей
03.10 11:12 Юный ихтиозавр 200 миллионов лет назад закусил кальмаром
Apple Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter Абхазия аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов борьба с курением Бразилия Валентина Матвиенко вандализм Ватикан ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы ВЦИОМ выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка Мурманская область МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение православие «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Республика Карелия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии Трансаэро транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина Условия труда фармакология ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство цензура Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Якутия Яндекс Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.