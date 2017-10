Заголовки утра. 4 октября

«Коммерсентъ» в статье «Верховный суд вошел во все процессы» пишет, как Вячеслав Лебедев хочет изменить порядок отправления правосудия.

«Вклады на грани доходности»: крупнейшие банки не хотят переплачивать за средства граждан.

«Список, вооружающий воображение»: Узбекистан понял, какой российской продукцией хочет усилить свою армию.

РБК в статье «Тяжеловесное назначение» пишет о Владимире Васильеве, новом главе Дагестана.

«Запасный вход»: в Сочи стартовал кремлевский тренинг по подготовке региональных лидеров.

«Офшор исключительной судьбы»: ФНС убрала из черного списка Британские Виргинские острова.

«Известия»: «ЦБ попробовал инфляцию на вкус». Регулятор впервые измерил ценовые ожидания населения по отдельным продуктам.

«В России стало больше детей»: их доля в структуре населения оказалась рекордной за 15 лет.

«Роскомнадзор расчистит черный список»: единый реестр запрещенных сайтов избавят от повторяющихся записей для увеличения емкости.

«Газета.ru» в статье «На Кавказ отправили генерала» называет нового главу Дагестана Владимира Васильева «интеллигентом в погонах».

Как на Западе регионы добиваются независимости описывается в статье «Реакция Мадрида говорит о его слабости».

«Террористы показали российских пленных»: Минобороны вновь опровергло захват в плен российских военных в Сирии.

The Economist: «Ужас в Лас-Вегасе поляризует мир религии» (Horror in Las Vegas polarises the world of religion). Массовое убийство разобщает священнослужителей.

«В неизвестное: Европейские рынки капитала столкнулись с большим потрясением и были к этому неготовы» (Into the unknown: Europe’s capital markets face a big shake-up and are not ready). Новый закон в ЕС сбил с толку финансовую отрасль.

Bloomberg: «Сторонники независимости Каталонии заблокировали главные дороги в Барселону» (Catalan Independence Supporters Block Major Roads Into Barcelona). Главные дороги, ведущие в Барселону и проходящие через восточную Каталонию были заблокированы в 17 местах. Сепаратисты призывают к всеобщей забастовке.

«Дэвис: Британия готовится к Brexit'у без сделки» (Davis: The UK Is Planning for a No-Deal Brexit). Британское правительство всё больше обеспокоено перспективой отделиться от ЕС, не достигнув торговой сделки.

The Wall street Journal: «Следователи изучают мотивы стрелка из Лас-Вегаса» (Investigators Probe Las Vegas Shooter’s Motive). Следствие продолжает выяснять, почему пенсионер открыл огонь по толпе.

«Каталонцы вышли на улицы, протестуя против полиции» (Catalans Take to Streets to Protest Police). В Каталонии проходят большие демонстрации в знак протеста против действий испанской полиции, пытавшейся в воскресенье разогнать референдум о независимости.