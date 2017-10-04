100 СЛОВ. ЕУ СПБ станет НИИ

Европейский университет в Санкт-Петербурге после отзыва образовательной лицензии сменил статус и стал научно-исследовательским институтом. Таким образом удастся продолжить научную деятельность, а вот студентов в ЕУ не осталось: некоторым удалось перевелись в другие вузы, остальные были отчислены.

Складывается впечатление, что руководство Европейского университета уже само не слишком верит в возможность восстановления образовательного учреждения — с этой точки зрения сохранение научного потенциала команды, конечно, имеет большое значение. Но это, конечно, не отменяет вопроса о том, насколько государство вправе вмешиваться в учебный процесс. Да и вообще, имеет ли право правительство по своему усмотрению прекращать деятельность общественной структуры? Пока по всему выходит, что да, имеет.