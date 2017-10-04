В среду действующий мэр Красноярска Эдхам Акбулатов подал документы на участие в конкурсе по отбору кандидатов на пост градоначальника. Акбулатов стал четвертым претендентом, который официально подал весь необходимый пакет документов.

Ранее участниками конкурса официально стали член Совета Гражданской ассамблеи Красноярского края Юрий Тяжельников, сотрудница департамента муниципального имущества и земельных отношений городской администрации Анастасия Курдюкова и член фракции «Патриоты России» в горсовете Владимир Владимиров. Прием документов заканчивается в четверг.

Эдхам Акбулатов подает документы на участие в конкурсе по отбору кандидатов на пост мэра Пресс-служба Красноярского горсовета

В этом году в Красноярске впервые проходят непрямые выборы мэра. Пока что запланировано, что 11 октября конкурсная комиссия проведет конкурс среди всех претендентов, а 24 октября депутаты горсовета выберут градоначальника из нескольких прошедших конкурсный отбор претендентов.

Впрочем, тихо провести назначение градоначальника уже не удалось. Конкурс по выборам мэра Красноярска оказался под угрозой срыва. Депутаты горсовета с первого раза не согласовали членов конкурсной комиссии, объясняя это кадровыми перестановками в региональной власти, то есть назначением нового губернатора, и недовольством претендентами. Слишком долго тянуть с формированием комиссии нельзя — для депутатов это может обернуться штрафными санкциями.

Ранее комиссия по городскому самоуправлению горсовета предложила пять человек в состав конкурсной комиссии от депутатского корпуса. В их числе — депутат от «Единой России» Александр Негруцкий, депутат от КПРФ Владимир Пястолов, справоросс Евгения Бухарова, Аркадий Волков от депутатской группы «За Красноярск!» и Вячеслав Гордеев от «Патриотов России». Еще пятерых человек в комиссию должен назвать врио губернатора Красноярского края Александр Усс. Во вторник в горсовете Красноярска должна была состояться внеочередная сессия, но обсуждать вопрос о назначении членов конкурсной комиссии депутаты отказались.

Руководитель фракции КПРФ в горсовете Владимир Пястолов, член депутатской группы «За Красноярск!» Аркадий Волков и член фракции «Патриоты России» в горсовете Владимир Владимиров объяснили «Коммерсанту» свой поступок тем, что врио губернатора Александр Усс не успел назвать своих кандидатов ни на пост мэра, ни в состав конкурсной комиссии. Из-за этого «пришлось потянуть время».

Владимир Пястолов на заседании комиссии по городскому самоуправлению 13 сентября 2017 krasnoyarsk-gorsovet.ru

Проблема в том, что назначенный президентом врио губернатора Александр Усс, скорее всего, не поддержит действующего мэра Эдхама Акбулатова, чью кандидатуру продвигал ушедший в отставку губернатор Виктор Толоконский. В итоге выборы, результат которых, казалось, был предопределен, получили интригу. «У Анатолия Быкова (неформального лидера "патриотов") и Усса совпадают точки зрения, что Акбулатов — плохой мэр», — утверждает представитель красноярских «Патриотов России» Дмитрий Полушин.

Виктор Толоконский, Эдхам Акбулатов, Александр Усс admkrsk.ru

Депутат горсовета, председатель комиссии по городскому самоуправлению Виталий Дроздов напомнил, что назначение членов комиссии горсоветом и губернатором — два параллельных процесса, и ни одна из сторон не должна дожидаться решения друг друга. «Если до 5 октября комиссия не будет утверждена, это будет явным нарушением регламента выборов. Это просто бардак, который в терминах не описывается. Если будет доказано, что конкурсная комиссия не созвана по вине горсовета, то депутаты будут лишены своего активного избирательного права и возможности участвовать в выборах мэра», — уверен Дроздов.