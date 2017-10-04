Топ новостей 4 октября

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня вручили Нобелевскую премию по химии, Минобороны заявило о ликвидации руководства «Джебхат-ан-Нусры» в Сирии, а Навальный анонсировал акции протеста в день рождения Путина.

Нобелевский комитет вручил премию по химии Жаку Дебуши, Йоахиму Франку и Ричарду Хендерсону за разработку криоэлектронной микроскопии, которая позволяет изучать биологические образцы. Их останавливают в движении, и это «расширяет общие познания химических принципов жизни и возможности в разработке лекарств».

Watch the very moment the 2017 #NobelPrize in Chemistry is announced! pic.twitter.com/xwoThkOpn8 — The Nobel Prize (@NobelPrize) 4 октября 2017 г.

ВКС РФ ликвидировали 12 полевых командиров запрещенной в РФ международной «Джебхат-ан-Нусры». Ее главарь Абу Мухаммед аль-Джуляни находится в критическом состоянии, он лишился руки. Погибли его ближайший помощник и начальник службы безопасности боевиков.

Теперь ФСБ считает,что новая масштабная ячейка терроризма по типу ИГ (запрещено в РФ) может зародиться в Афганистане.

Петр Порошенко / facebook.com/svyatoslav.tsegolko

Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект новом статусе силовой операции на Донбассе. «Неурегулированным остается правовой статус фактически оккупированных отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Режим антитеррористической операции не предоставляет органам власти надлежащих инструментов для решения экономических и социальных вопросов в зоне операции», — отмечается в документе.

Полиция Лас-Вегаса

Дональд Трамп отказался подтвердить информацию о связи стрелка из Лас-Вегаса Стивена Пэддока с ИГ. Он заметил, что считает стрелка «больным сумасшедшим». Президент заявил, что правительство может обсудить вопрос об ограничении свободной продажи оружия, но не сейчас.

Inspiring to see others donating blood in Arizona to help those hurt in the Las Vegas shooting. We are one nation and one people united. pic.twitter.com/chTIRT3zil — Vice President Pence (@VP) 4 октября 2017 г.

Александр Винник, владелец биржи / forklog.com

Суд Салоников постановил экстрадировать в США россиянина Александра Винника, которого подозревают в кибермошенничестве. В США направят и изъятую у россиянина технику. В стране его обвиняют в отмывании денег и махинациях с криптовалютой, считая одним из совладельцев биржи криптовалют BTC-e — до недавнего времени самой популярной в России.

RT публикует видео с задержанным в Греции по запросу США россиянином Александром Винником https://t.co/Oi64Y5ZHY0 pic.twitter.com/XCBdwNk6aR — RT на русском (@RT_russian) 4 октября 2017 г.

Николас Мадуро в Москве выступил на Российской энергетической неделе. Он пообещал выполнить все долговые обязательства своей страны, отметив, что достигнуты договоренности о выплате долга России. В Кремле подтвердили, что Мадуро обсудит с Путиным реструктуризацию долга. Мадуро публично поблагодарил жизнь за то что, в мире существует Путин, лидер страны с развивающейся экономикой.

российские пенсионеры благодарят жизнь за то, что есть путин и просят его простить им долги за коммунальные услуги — Тюрбан Базарова (@turbanbazarova) 4 октября 2017 г.

Николас Мадуро выложил своим телом "Путин помоги". — Константин Львович (@Sector_KL) 4 октября 2017 г.

Попавшего в плен в Сирии россиянина опознали члены организации «Боевое братство. Домодедово». Им оказался Григорий Цурканов. Ранее он бывал в Сирии, Югославии и принимал участие в оказании гуманитарной помощи Донецку. Второй пленникРоман Заболотный был бойцом частной военной компании, уехал в Сирию два месяца назад.

Мы нашли кадры, где плененный ИГИЛ Роман Заболотний блокирует штаб Навального в Ростове-на-Донуhttps://t.co/g3Hg0LtYZv pic.twitter.com/UwkMu3lEzJ — CIT (@CITeam_ru) 4 октября 2017 г.

Алексей Навальный объявило проведении всероссийской акции протеста 7 октября — в день рождения Владимира Путина. В эту дату планируется организовать акци в 80 городах, а «главное мероприятие» состоится в Санкт-Петербурге на Марсовом поле. Местные власти не согласовали здесь акцию памяти Анны Политковской.

Между тем сам Путин заявил, что пока не знает, будет ли баллотироваться в президенты, и по закону у него есть время до декабря,чтобы объявить о своем выдвижении.

Что происходит и что делать https://t.co/P9Nlw8shXr — Alexey Navalny (@navalny) 4 октября 2017 г.

Статуэтка - приз ТЭФИ

Владимир Познер попросил организаторов премии ТЭФИ отказаться от названия и статуэтки «Орфея», так как нынешний порядок выбора победителей далек от демократии. По задумке автора статуэтки Эрнста Неизвестного, выбор финалистов должен быть демократичным, иначе «Орфей» больше не должен вручаться. Познер считает, что покойный скульптор потребовал бы у него исполнить это условие.

Если Соловьев — лучший интервьюер, Киселев — лучший аналитик, а передача про плоскую землю — просветительская, то война — это, конечно, мир. — декабристка (@LoraSuslova) 4 октября 2017 г.

- Мы делаем лучшее в мире телевидение..



Эти вот рожи в зале? Эти самодовольные хари, ворующие западный контент? pic.twitter.com/XgvUKJ6iXG — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 4 октября 2017 г.

Правительство ввело авторский сбор за воспроизведение аудио и видео на умных часах с 3 апреля 2018 года. Все отчисления будут поступать в возглавляемый Никитой Михалковым Российский союз правообладателей, они составят 1% их таможенной стоимости. Минкульт заявил, что умные часы воспроизводят музыку и видео, и копируют ее непосредственно в память устройства. Он также предлагал обложить авторским сбором цифровые фото- и видео камеры.