Топ новостей 4 октября

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня вручили Нобелевскую премию по химии, Минобороны заявило о ликвидации руководства «Джебхат-ан-Нусры» в Сирии, а Навальный анонсировал акции протеста в день рождения Путина.

Нобелевский комитет вручил премию по химии Жаку Дебуши, Йоахиму Франку и Ричарду Хендерсону за разработку криоэлектронной микроскопии, которая позволяет изучать биологические образцы. Их останавливают в движении, и это «расширяет общие познания химических принципов жизни и возможности в разработке лекарств».

Watch the very moment the 2017 #NobelPrize in Chemistry is announced! pic.twitter.com/xwoThkOpn8

ВКС РФ ликвидировали 12 полевых командиров запрещенной в РФ международной «Джебхат-ан-Нусры». Ее главарь Абу Мухаммед аль-Джуляни находится в критическом состоянии, он лишился руки. Погибли его ближайший помощник и начальник службы безопасности боевиков.

Теперь ФСБ считает,что новая масштабная ячейка терроризма по типу ИГ (запрещено в РФ) может зародиться в Афганистане.

Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект новом статусе силовой операции на Донбассе. «Неурегулированным остается правовой статус фактически оккупированных отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Режим антитеррористической операции не предоставляет органам власти надлежащих инструментов для решения экономических и социальных вопросов в зоне операции», — отмечается в документе.

Дональд Трамп отказался подтвердить информацию о связи стрелка из Лас-Вегаса Стивена Пэддока с ИГ. Он заметил, что считает стрелка «больным сумасшедшим». Президент заявил, что правительство может обсудить вопрос об ограничении свободной продажи оружия, но не сейчас.

Inspiring to see others donating blood in Arizona to help those hurt in the Las Vegas shooting. We are one nation and one people united. pic.twitter.com/chTIRT3zil