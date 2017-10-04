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04 октября 2017, 13:45

Президентские выборы: неочевидное, но вероятное

Работа Центризбиркома
Работа Центризбиркома
Сергей Ведяшкин / АГН "Москва"

До выборов президента, которые пройдут в марте 2018 года, ещё почти полгода. Пока что не выдвинут ни один кандидат — это произойдёт ближе к концу года, после официального назначения даты голосования и старта кампании. Но уже звучат некоторые имена предполагаемых кандидатов. Причём помимо очевидных вариантов — действующего главы государства, который, как предполагается, пойдёт либо от ЕР, либо при её поддержке, и выдвиженцев от других ведущих партий — звучат и не столь очевидные, но при этом не менее вероятные.

Речь сейчас не о сделанных явно с целью самопиара заявлениях об участии в выборах персонажей вроде известного "политического гика" Антона Бакова или основателя движения "Наши" Бориса Якеменко. Также не стоит рассматривать всерьёз варианты выдвижения Алексея Навального, который по закону не может баллотироваться в 2018-м, Натальи Поклонской — она сама сказала, что не пойдёт на выборы (даже если бы пошла — получила бы максимум 4-5% голосов) и оппозиционеров разной степени радикальности типа Ройзмана или Гудкова. Но помимо всех перечисленных есть ещё два человека, чьё выдвижение вполне возможно.

Первый такой кандидат — Ксения Собчак. Её имя всплыло после того, как в СМИ прошла информация о том, что АП ищет президенту "спарринг-партнёра" на выборы и что этим партнёром желательно должна быть женщина. Сначала те же СМИ простым перебором "назначили" Ксению кандидатом, затем президент высказался в том духе, что "каждый человек в соответствии с действующим законом ... имеет право выставить свою кандидатуру, и Ксения Собчак не является здесь исключением". Естественно, это заявление подлило масла в огонь и возможное выдвижение "светской львицы" стали обсуждать активнее, некоторые даже сравнивают её с Ириной Хакамадой, которая выдвигалась в 2004-м. Правда, выступила она тогда более чем скромно, но тем не менее.

Однако тут стоит обратить внимание на два противоречащих друг другу обстоятельства. С одной стороны, Ксения Собчак не так давно очень удачно и с точки зрения посыла, и с точки зрения выбранного момента публично обратилась к Навальному, обвинив его в "вождизме", "монополизации оппозиционной идеи" и т.д. Отдельные наблюдатели посчитали это обращение лишним доказательством президентских амбиций телеведущей. С другой — она прямо заявила, что не является и не собирается быть "проектом Кремля": "Я человек независимый, и ни с какой "апешечкой" и прочим адом никогда в сношениях замечена не была и не буду." При этом она фактически не отвечает прямо, будет она выдвигаться или нет. В общем, не совсем понятная пока ситуация.

Также стоит вспомнить прошлую кампанию, когда "спарринг-партнёром" Путина был Михаил Прохоров, занявший в итоге почётное третье место. Разумно было бы предположить, что и в этот раз будет "кандидат от бизнеса". Причём этот кандидат должен иметь некоторый опыт не только в бизнесе или экономике, но и в политике, и быть в относительно мягкой, конструктивной оппозиции к действующему президенту. Таких людей федерального уровня достаточно немного. Первыми на ум приходят Алексей Кудрин и Борис Титов. Оба люди опытные как в "своих" сферах, так и в политике. Но в то же время оба сейчас активно "встраиваются" в команду президента, пытаясь продвинуть свои идеи по реформированию государства и экономики. Так что вряд ли они пойдут на выборы.

Тем не менее, похоже, один "кандидат от бизнеса" всё же может появиться. В определённых кругах сейчас обсуждают возможность выдвижения кого-то из бывших глав регионов. Так, сопредседатель партии "Демократический выбор" Игорь Драндин считает потенциальным кандидатом экс-губернатора Тульской области Владимира Груздева. В его пользу, по мнению Драндина, говорит сразу несколько факторов. Во-первых, Груздев показал себя как хороший управленец: за время его губернаторства валовой региональный продукт серьёзно увеличился (2011 год — 280 млрд руб., 2015 год — 430 млрд руб.), а доля дотаций из центра в региональном бюджете сократилась с 25,4% до 13,4%, в регионе активно вёлся ремонт дорог и инфраструктуры, велась работа в сфере ЖКХ и т.д. Во-вторых, Груздев достаточно состоятелен, он занимает 135-е место в рейтинге Forbes "200 богатейших бизнесменов России", его состояние оценивается в $750 млн — это значит, что он вполне может сам профинансировать свою кампанию, не подводя себя под подозрения в финансовой и организационной зависимости от АП. В-третьих, у него достаточно сильное окружение: экс-губернатор возглавляет Ассоциацию юристов России, среди членов которой много людей, близких к премьер-министру Дмитрию Медведеву и первому замглавы АП Сергею Кириенко (представитель правительства в высших судебных кругах адвокат Михаил Барщевский, депутат Госдумы Павел Крашенинников и т.д.). То есть некоторая моральная и, возможно, организационная поддержка со стороны действующей власти в случае выдвижения ему практически обеспечена. И, наконец, редкая и очень удачная для кандидата черта: он, в отличие от многих бывших руководителей регионов, не замешан в крупных коррупционных скандалах. Наоборот, в своё время его команда постаралась распиарить его как губернатора-благотворителя, обустраивавшего за свой счёт дворы в Туле, помогавшего детским домам и музеям и т.д. В общем, вырисовывается образ этакого "идеального кандидата", причём идеального не только для Кремля, но и для избирателей.

Конечно, пока это лишь предположения, может быть и такое, что ни Собчак, ни Груздев в результате на выборы не пойдут и даже похожих участников в предвыборной гонке не будет, из-за чего она, безусловно, станет менее зрелищной. Но, с другой стороны, многие эксперты говорят о необходимости участия именно таких кандидатов — публичной личности "не совсем из политики" и успешного бизнесмена с более или менее "чистой" репутацией — которые могли бы "оттянуть" у оппозиции часть голосов избирателей, и в АП это наверняка понимают. Так что всё возможно. Время покажет.

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