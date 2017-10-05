Комментаторы в англоязычных СМИ интерпретируют последствия референдума, который состоялся в Каталонии в минувшее воскресенье вопреки сопротивлению испанского правительства.

Каталонское правительство, пишет Bloomberg, объявило Каталонию в праве провозгласить независимость по итогам референдума. Оно настаивает на том, что в поддержку независимости было получено 2 млн. голосов, а это значительно больше того большинства, на которое оно рассчитывало до референдума. Следующим шагом правительство должно представить результаты каталонскому парламенту, чтобы он решил, что делать дальше.

Времени на решение немного. По закону о референдуме (который испанский верховный суд объявил нелегальным), парламент должен объявить провозгласить в течение двух дней после референдума, если большинство на нем проголосовало за независимость от Испании. В связи с этим во вторник в Каталонии начались демонстрации сепаратистов, призывавших к объявлению независимости. Конечно, испанскому правительству это не может нравиться, и оно будет стараться этого не допустить. Но оно уже допустило создание всей этой ситуации с референдумом, которая раньше казалась маловероятной.

В нынешних обстоятельствах Испания теоретически может разыграть одну сильную карту — отобрать у Каталонии автономию. Это бы соответствовало конституции и позволило бы центральному правительству ввести на территории Каталонии свои правила. Сторонники жесткого курса на этом настаивают уже давно, а премьер-министр Мариано Рахой до последнего времени избегал такого подхода. Но даже если он решится на это сейчас, здесь могут возникнуть проблемы с правоприменением. Лояльность каталонской полиции центру вызывает сильные сомнения. Это значит, что Испании придется задействовать внешнюю полицию. Ее сил может хватить на то, чтобы сместить каталонское руководство, но это только ужесточит противостояние с гражданами, которые уже имели опыт столкновения с испанской полицией во время референдума.

Мариано Рахой, премьер-министр Испании

Ситуация в Испании оказалась неожиданностью, пишет Wall Street Journal. В 2017 г. инвесторы видели самые разные политические риски, однако Испании среди этих потенциальных угроз не было. Теперь вопрос в том, каков масштаб бедствия. По мнению автора, у Испании большие неприятности, однако эти неприятности пока остаются в ее границах и не распространяются на другие страны Европы.

Если каталонское правительство будет последовательно стремиться к провозглашению независимости, как обещало, то напряженность возрастет. Но для европейских партнеров Испании важнее всего то, что этот политический кризис никак не связан с единой европейской валютой или с положением страны в ЕС. Это важно и для инвесторов: для них это значит, что нестабильность в Испании едва ли скажется на курсе евро.

На самом деле каталонский кризис далеко не полностью изолирован от общеевропейского контекста, отмечает автор. Отчасти эта ситуация — следствие кризиса еврозоны. Во многих странах еврозоны этот кризис привел к тому, что в центре внимания оказались налоговые проблемы и проблемы расходования. В Испании это вылилось в сепаратистский конфликт, который имеет культурные, языковые и исторические корни, однако важную роль в нем также играют противоречия о том, кто контролирует финансы и сколько регион должен вкладывать в общий бюджет.

Демонстрация сторонников отделения Каталонии / YouTube.com

Некоторые комментаторы продолжают сравнивать ситуацию в Испании с ситуацией в Ираке, где тоже недавно имел место референдум о независимости Курдистана. В Bloomberg, например, был материал, сообщавший, что в обоих случаях реакция центральных правительств на сепаратистские референдумы была не самой удачной, потому что привела к усилению отчуждения между руководством этих стран и жителями сепаратистских областей. При этом авторы в мейнстримных изданиях последовательно не ставят каталонский сепаратизм в контекст других европейских сепаратистских сюжетов, в частности шотландского и баскского.