«Коммерсантъ» в статье «Возобновляемый первоисточник» иронизирует: Владимир Путин опять забросал публику зажигательными «бомбами».

«Маркировка для галочки»: система опознавания добросовестных МФО дала сбой.

«Коллективные поиски справедливости»: Минюст предлагает разрешить потребителям подавать групповые иски.

«Отложенная медицинская помощь»: региональных бюджетов не хватает на лечение людей с редкими заболеваниями.

РБК: «То, что супермаркет прописал». В правительстве вновь предлагают продавать лекарства в магазинах.

«ЦБ отберет комиссию у МФО»: Банк России намерен бороться с уловками микрофинансистов.

«Осторожно, бюджет закрывается»: секретные расходы в 2018 году составят 3 трлн рублей.

«Известия»: «Телефонным террористам блокируют Сеть». В Госдуме предлагают усилить санкции за ложное сообщение о теракте и ввести новые квалифицирующие преступление признаки.

«От каждого по возможностям»: Минэкономразвития предложило определять размер дивидендов для госкомпаний индивидуально.

«Авиадиспетчеры избежали штрафов»: Минэкономразвития выступило против инициативы Минтранса, пояснив, что она может спровоцировать кадровый дефицит в отрасли.

«Россияне предпочли займы наличными»: желающих кредитоваться с помощью пластиковых карт стало меньше.

«Газета.ru»: «Минкультуры выбрало процент». Ведомство ввести процент со сборов вместо 5 млн за прокатное удостоверение.

«Россия будет сильной, но больной»: здравоохранение и образование останутся недофинансированными в ближайшие годы.

«Мэй уволил комик»: лидер консерваторов Тереза Мэй неудачно выступила перед своей партией.

The Economist: «Ежедневная диаграмма. Европейское единодушие в отношении первенцев» (Daily chart: Europe’s first-births convergence). По крайней мере в одном бедные и богатые страны ЕС сходятся: во всех этих странах увеличился средний возраст женщин, заводящих первого ребенка.

«The Economist объясняет: почему политика в Уганде подводит ее народ» (The Economist explains: Why Uganda’s politics are failing its people). Автор ругает Уганду за военизированную полицию, слабую оппозицию и властолюбивого президента.

Bloomberg: «Тереза Мэй. Речь, которая пошла не так» (Theresa May: The Speech That Went Wrong). Премьер-министр Британии Тереза Мэй попыталась сплотить свое правительство, но из этого ничего хорошего не вышло.

«ЕС отстаивает право Испании на использование "пропорциональной" силы» (EU Defends Spain’s Right to Use ‘Proportionate’ Force). Руководство ЕС поддерживает испанское правительство, применяющее силу для восстановления порядка спустя три дня после референдума о независимости Каталонии.

The Wall Street Journal: «Испанские рынки сникли, но остальная Европа все еще на плаву» (Spanish Markets Sink but Rest of Europe Still Afloat). Политический кризис Испании начал сказываться на ее акциях и облигациях, но это не оказывает большого влияния на европейские долговые рынки.

«Российская шпионская тактика: взламывать смартфоны натовских солдат» (Russian Spy Tactic: Hack Smartphones of NATO Soldiers). По сообщениям западных военных, Россия открыла новый фронт противостояния с НАТО.