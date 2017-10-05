100 СЛОВ. МВД опять меняет правила получения прав

МВД в очередной раз меняет процедуру сдачи экзамена на водительские права и регламент замены документа. Теперь, например, для замены прав через МФЦ придется ждать до 15 рабочих дней вместо часа. Порядок сдачи экзамена уточнен не слишком сильно, но все равно документ вызывает много вопросов у автошкол.

Надо признать, что далеко не только МВД часто занимается тем, что вносит поправки в свои регламенты по несколько раз в год и все равно не в состоянии добиться совершенства. И проблема тут конечно, не в коррупции, а в непрофессионализме и неумении слушать все заинтересованные стороны. И как с этим бороться — очень большой вопрос.