СМИ продолжают обсуждают последствия референдума о независимости в иракском Курдистане. Комментаторы сходятся на том, что независимость Курдистана — не самая уместная история в нынешнем международном контексте.

NY Times пишет, что после референдума «в мире» появилось предчувствие новой войны, которая вот-вот разразится в Ираке. У курдов начались демонстрации, со стороны Багдада пошли угрозы военного вмешательства. Но уже неделю спустя обстановка начала разряжаться. Курды не предпринимали никаких шагов к собственно провозглашению независимости, а Багдад и его союзники не воплощали в жизнь свои угрозы. Таким образом, референдум стал значительным событием в курдской борьбе за независимость, но ни одна из сторон не хочет кризиса.

Редакция Bloomberg в своей колонке рассудила, что 30-миллионная группа курдов заслуживает своей независимой страны, после того как в течение столетий ими управляли другие народы. Проблема в том, что никто из соседей этой потенциальной страны пока к этому не готов. Это стало особенно заметно по итогам референдума, когда подавляющее большинство иракских курдов проголосовали за независимость. Иран, Ирак и Турция сразу начали угрожать иракскому Курдистану торговой изоляцией и военным вмешательством, если его власти решат в самом деле добиваться независимости.

Лагерь беженцев на горе Шенгал, Ирак Enno Lenze

И действительно, соседи способны задушить эту потенциальную страну в зародыше. У курдов есть нефть, но чтобы от нее был толк, ее нужно экспортировать. Это можно делать через посредничество соседей — Турции и Ирака, но в обоих государствах правительства дали понять, что они не собираются быть посредниками суверенного Курдистана. В условиях такой блокады независимый Курдистан, скорее всего, очень быстро обратился бы к черным рынкам и контрабанде, то есть вступил бы в систему, в которой правят террористические группировки. Последний вариант — это полная зависимость от доброй воли так называемого «международного сообщества» в случае, если бы оно выразило готовность содержать Курдистан.

Помимо финансирования, есть и множество других проблем. Например, проблемой может оказаться водоснабжение курдской территории, которое сейчас обусловлено соглашениями с соседями. Далее, в Курдистане проживают представители других национальностей, и их правовое положение может оказаться под вопросом. Могут возникнуть разногласия по поводу проведения границ государства. Курдское правительство сейчас обременено большими долгами. Наконец, у Курдистана нет армии, а есть только ополчение, которое при всей своей боеспособности отличается сильной разрозненностью, и из-за этого от него, в частности, нельзя ожидать необходимой лояльности правительству.

Бойцы отрядов Гражданской самообороны езидов (ОГС) и ПКК с портретом Абдуллы Оджалана. Шенгал, Ирак Kurdishstruggle

Провозглашение независимости в иракском Курдистане на региональном уровне, несомненно, привело бы к росту сепаратистских настроений среди курдов, живущих в Иране и Турции. Там сепаратизм блокируется военными средствами, и в случае его усиления может возникнуть серьезная эскалация конфликта. Кроме того, к независимому Курдистану могут захотеть присоединиться сирийские курды, и это бы сильно затруднило разрешение затяжной сирийской конфронтации. Также отделение Курдистана от Ирака может повлечь за собой новый кризис в самом Ираке, который еще не оправился от нашествия «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ).

Таким образом, заключает редакция, сейчас не лучший момент, чтобы восстанавливать историческую справедливость и создавать новое суверенное государство. Гораздо лучше было бы прийти к компромиссу, при котором курды бы остались в Ираке и сохранили политическую автономию. Помимо этого, следует перераспределить доходы от экспорта нефти и увеличить роль курдов в управлении Ираком. Параллельно с этим нужно завершить конфликт в Сирии, чтобы у сирийских курдов тоже появилась определенность с автономностью и безопасностью и, соответственно, снизилась мотивация к сепаратизму. Также редакция посоветовала Вашингтону надавить на Турцию, чтобы она перестала обижать свое курдское меньшинство.