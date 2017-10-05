Владимир Миклушевский, которого Владимир Путин в среду отправил в отставку с поста губернатора Приморского края с формулировкой «по собственному желанию», объяснил журналистам произошедшее. Напомним, за несколько часов до своей отставки Миклушевский говорил, что не собирается покидать свой пост.

«Решение президентом принято, решение это согласованное. Было заявление по собственному желанию, связанное с тем, что я предполагаю сменить место работы», — заявил экс-губернатор. При этом он заявил, что возвращается в Москву. Миклушевский объяснил, что решение о замене губернатора Приморья принято в рамках кадровой ротации, которую проводит президент Владимир Путин.

Владимир Путин и Владимир Миклушевский. Сентябрь 2017 kremlin.ru

«У меня была хорошая команда, кто бы что ни говорил. Безусловно, возникали трудности, но они возникают везде. И, наверное, мало времени. Чтобы выполнить все задуманное — минимум десять лет. Но судьба распорядилась иначе», — сказал Миклушевский.

Новым врио губернатора Приморья стал Андрей Тарасенко. Известно о нем не очень много. Он родился в 1963 году во Владивостоке, но в городе не задержался, в 1985 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания (было расположено в Петербурге), в 2002 году — Российскую академию государственной службы. В 2010 году Тарасенко была присуждена ученая степень доктора психологических наук и звание профессора по кафедре акмеологии и кибернетики Военной академии РВСН имени Петра Великого.

При этом интересно, что неизвестно, чем занимался Тарасенко до 2008 года. На сайте «Росморпорта» говорится, что с апреля 2008 по февраль 2010 года он занимал пост замдиректора одного из департаментов «Росатома» — тогда корпорацию возглавлял Сергей Кириенко, который сейчас является первым замглавы Администрации президента.

Затем Тарасенко больше года проработал на различных должностях в Россельхозбанке, а после него — в Невско-Ладожском бассейновом водном управлении Федерального агентства водных ресурсов. С июля по сентябрь 2013 года занимал должность заместителя гендиректора ФГУП «Росморпорт», затем по согласованию с вице-премьером Аркадием Дворковичем назначен на пост гендиректора «Росморпорта».

Андрей Тарасенко (справа) на церемонии награждения "Росморпорта" вымпелом "Лидер отрасли" rosmorport.ru

Вполне вероятно, что выбор на Тарасенко пал потому, что он, во всяком случае пока, никак не замешан во внутриэлитных конфликтах края и, возможно, сможет не участвовать в них, а, напротив, стать арбитром. Во всяком случае считается, что именно такая логика была при назначении Владимира Васильева главой Дагестана.

Владимир Миклушевский, напомним, возглавил Приморский край в 2012 году, а до того был ректором Дальневосточного федерального университета. На этот пост он был назначен в 2010 году, а ранее он делал карьеру в Минобрнауки и своей альма-матер — Московском институте стали и сплавов.

Губернатор Приморского края стал уже шестым главой региона за полторы недели, который ушел в отставку по собственному желанию. Ранее свои посты покинули губернатор Самарской области Николай Меркушкин, глава Нижегородской области Валерий Шанцев, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, руководитель Дагестана Рамазан Абдулатипов, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин. Различные издания со ссылкой на свои близкие к АП источники сообщали, что всего ожидается около 10 отставок губернаторов.