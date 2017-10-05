Сообщения о захвате боевиками «Исламского государства» (террористическая организация запрещена в РФ) российских солдат в Сирии «вряд ли можно воспринимать как официальную информацию». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Предлагаю ориентироваться на заявления по линии Минобороны», — отреагировал Песков на вопрос, будет ли Россия предпринимать в связи с этим какие-либо действия. В Москве, добавил пресс-секретарь президента, «озабочены судьбой этих граждан, если они являются гражданами России».

Песков заверил, что в Москве тщательно проверят информацию о том, что двое мужчин являются россиянами, и если это подтвердится, о них будет проявлена забота.

Напомним, 3 октября была опубликована видеозапись, на которой два человека, которые представились «российскими солдатами». Они рассказали о том, что попали в плен к террористам в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.

Последствия войны в Сирии / tvc.ru

Один мужчина представляется уроженцем Ростовской области Романом Васильевичем Заболотным. Находящегося рядом с ним человека он называет уроженцем Домодедовского района Григорием Михайловичем Цуркану. По словам Заболотного, оба попали в плен при контрнаступлении ИГ в районе населенного пункта Эш-Шула.

В Министерстве обороны России заявили, что «все военнослужащие Вооруженных сил России, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, выполняют поставленные задачи по предназначению». По информации ведомства, в плен в тот период военнослужащие из России не попадали.

Судя по всему, попавшие в плен — действительно не служащие Вооруженных сил. Начальник штаба Аксайского юрта Войска Донского Иван Василенков рассказал РБК, что в опубликованном боевиками ролике опознал человека, похожего на казака Романа Заболотного. Второго мужчину на видеозаписи, в свою очередь, узнали представители домодедовского отделения всероссийской организации ветеранов «Боевое братство», членом которого является Григорий Цуркану.

В «Боевом братстве» отметили, что знают Григория Цуркану как «настоящего патриота России, надежного друга, смелого, честного, неравнодушного человека, готового первым прийти на помощь, когда она нужна» и пообещали помочь его семье.

Сотрудники частных военных компаний / YouTube.com

По словам Романа Цуркану, брата попавшего в плен россиянина, Григорий Цуркану — бывший десантник, который не один раз бывал в Сирии в составе частных военных компаний (ЧВК). Он ездил туда в 2012-2013 годах, а в нынешней командировке находился с мая. Об этом он рассказал радиостанции Business FM. «Вы, наверное, все слышали про ЧВК "Вагнер". Я не знаю, как он туда вышел, но я знаю, что в 2012-м или 2013 году наши уже там были, вели военные действия. Именно ребята, которые не связаны военной службой. Все бывшие военнослужащие <...> Он служил в ВДВ, в разведке», — рассказал Роман Цуркану.

Напомним, считается, что ЧВК «Вагнер» воюет в Сирии на стороне России, хотя официально Москва не подтверждает того, что прибегает к услугам частных компаний.