Топ новостей 5 октября

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня нобелевская неделя продолжилась объявлением лауреата премии по литературе, у сотрудников «Открытой России» прошли обыски, а Владимир Путин вновь возглавил рейтинг доверия россиян политикам.

Нобелевскую премию по литературе за 2017 год получит английский писатель Кадзуо Исигуро за то, что «в романах великой эмоциональной силы открыл пропасть под нашим иллюзорным чувством связи с миром».

Главное управление Следственного комитета РФ подтвердило, что обыски у участников движения «Открытая Россия» проводятся в рамках расследования уголовного дела в отношении бывших основных акционеров и руководителей ОАО «НК "ЮКОС"».

Похоже, все силовые ведомства включились в конкурс на лучший подарок Путину ко дню рождения pic.twitter.com/OIeurvzmMW — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 5 октября 2017 г.

Книги на книжной выставке / АГН "Москва" / фото: Кирилл Зыков

Президент РФ Владимир Путин в очередной раз занял первое место в рейтинге доверия жителей России к политикам. Согласно данным на конец сентября, главе государства доверяют чуть более половины опрошенного населения (50,6%), вместе с ним в тройку лидеров — но со значительным отрывом — попали министр обороны РФ Сергей Шойгу (15,8% по данным, собранным с 25 сентября по 1 октября) и премьер-министр Дмитрий Медведев (14,3%).

Ожидаем начала круглосуточного вещания передач Соловьева и Киселева pic.twitter.com/IltLAeMxYV — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 5 октября 2017 г.

«Марш правды» на проспекте Сахарова / mskagency.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал перспективы проведения в Москве и других городах России несанкционированных акций протеста в предстоящие выходные: «Правила проведения различных акций регламентированы законодательством, нарушения этого законодательства преследуются по закону. Здесь все достаточно очевидно».

Руководителя предвыборного штаба Навального Леонида Волкова выпустили на свободу. Он также сообщил, что дело направлено в Нижний Новгород для нового рассмотрения. Напомним, 2 октября Волков получил 20 суток ареста за неоднократные призывы к участию в несогласованных митингах, в частности, в несогласованной акции в Нижнем Новгороде.

Экс-губернатор Приморского края Владимир Миклушевский рассказал, что подал в отставку, так как хотел сменить место работы. Он подтвердил, что его замена состоялась в рамках «кадрового лифта», проводимого российским президентом Владимиром Путиным.

Здание ФСБ на Лубянке / АГН "Москва" / фото: Кирилл Зыков

Почти три триллиона рублей будет засекречено в российском бюджете в статьях, предназначенных для спецслужб. Секретные расходы станут рекордными за последние 12 лет, но их объем сохранятся на уровне 17,6% от общих расходов.

Минздрав РФ получил от первого вице-премьера российского правительства Игоря Шувалова поручение проработать возможность продажи лекарств в супермаркетах.

Утро адекватных новостей? Мы проснулись не в ту Россию pic.twitter.com/jT6y5RpuSY — Лентач (@oldLentach) 5 октября 2017 г.

Литвинова назвала опубликованную СМИ информацию о свадьбе абсолютной уткой, неправдой и клеветой. Представитель режиссера рассказала, что Рената очень расстроена слухами, так как у нее растет несовершеннолетняя дочь. Она также заявила, что режиссер будет искать способы наказать в судебном порядке авторов клеветнических измышлений.

Король Саудовской Аравии прибыл в Москву

Во Внуково с первым в истории двух стран трехдневным визитом прибыл король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз аль Сауд. В аэропорту его встретил почетный караул и вице-президент РФ Дмитрий Рогозин.