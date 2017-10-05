Топ новостей 5 октября
Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня нобелевская неделя продолжилась объявлением лауреата премии по литературе, у сотрудников «Открытой России» прошли обыски, а Владимир Путин вновь возглавил рейтинг доверия россиян политикам.
В Стокгольме назвали лауреата Нобелевской премии по литературе
Нобелевскую премию по литературе за 2017 год получит английский писатель Кадзуо Исигуро за то, что «в романах великой эмоциональной силы открыл пропасть под нашим иллюзорным чувством связи с миром».
BREAKING NEWS The Nobel Prize in Literature for 2017 is awarded to the English author Kazuo Ishiguro “who, in novels of great emotional force, has uncovered the abyss beneath our illusory sense of connection with the world”. Kazuo Ishiguro was born on November 8, 1954 in Nagasaki, Japan. The family moved to the United Kingdom when he was five years old; he returned to visit his country of birth only as an adult. In the late 1970s, Ishiguro graduated in English and Philosophy at the University of Kent, and then went on to study Creative Writing at the University of East Anglia. Kazuo Ishiguro has been a full-time author ever since his first book, “A Pale View of Hills” (1982). Both his first novel and the subsequent one, “An Artist of the Floating World” (1986) take place in Nagasaki a few years after the Second World War. The themes Ishiguro is most associated with are already present here: memory, time, and self-delusion. This is particularly notable in his most renowned novel, “The Remains of the Day” (1989), which was turned into film with Anthony Hopkins acting as the duty-obsessed butler Stevens. Ishiguro’s writings are marked by a carefully restrained mode of expression, independent of whatever events are taking place. At the same time, his more recent fiction contains fantastic features. With the dystopian work “Never Let Me Go” (2005), Ishiguro introduced a cold undercurrent of science fiction into his work. In this novel, as in several others, we also find musical influences. A striking example is the collection of short stories titled “Nocturnes: Five Stories of Music and Nightfall” (2009), where music plays a pivotal role in depicting the characters’ relationships. In his latest novel, “The Buried Giant” (2015), an elderly couple go on a road trip through an archaic English landscape, hoping to reunite with their adult son, whom they have not seen for years. This novel explores, in a moving manner, how memory relates to oblivion, history to the present, and fantasy to reality. Apart from his eight books, Ishiguro has also written scripts for film and television.
Публикация от Nobel Prize (@nobelprize_org) Окт 5 2017 в 5:41 PDT
СКР объяснил обыски в «Открытой России»
Главное управление Следственного комитета РФ подтвердило, что обыски у участников движения «Открытая Россия» проводятся в рамках расследования уголовного дела в отношении бывших основных акционеров и руководителей ОАО «НК "ЮКОС"».
Похоже, все силовые ведомства включились в конкурс на лучший подарок Путину ко дню рождения pic.twitter.com/OIeurvzmMW— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 5 октября 2017 г.
Путин возглавил рейтинг доверия по итогам месяца
Президент РФ Владимир Путин в очередной раз занял первое место в рейтинге доверия жителей России к политикам. Согласно данным на конец сентября, главе государства доверяют чуть более половины опрошенного населения (50,6%), вместе с ним в тройку лидеров — но со значительным отрывом — попали министр обороны РФ Сергей Шойгу (15,8% по данным, собранным с 25 сентября по 1 октября) и премьер-министр Дмитрий Медведев (14,3%).
Ожидаем начала круглосуточного вещания передач Соловьева и Киселева pic.twitter.com/IltLAeMxYV— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 5 октября 2017 г.
Песков напомнил о наказании за несанкционированный протест
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал перспективы проведения в Москве и других городах России несанкционированных акций протеста в предстоящие выходные: «Правила проведения различных акций регламентированы законодательством, нарушения этого законодательства преследуются по закону. Здесь все достаточно очевидно».
Леонида Волкова отпустили из-под ареста
Руководителя предвыборного штаба Навального Леонида Волкова выпустили на свободу. Он также сообщил, что дело направлено в Нижний Новгород для нового рассмотрения. Напомним, 2 октября Волков получил 20 суток ареста за неоднократные призывы к участию в несогласованных митингах, в частности, в несогласованной акции в Нижнем Новгороде.
Владимир Миклушевский объяснил свою отставку
Экс-губернатор Приморского края Владимир Миклушевский рассказал, что подал в отставку, так как хотел сменить место работы. Он подтвердил, что его замена состоялась в рамках «кадрового лифта», проводимого российским президентом Владимиром Путиным.
Силовики засекретили рекордную сумму бюджетных расходов
Почти три триллиона рублей будет засекречено в российском бюджете в статьях, предназначенных для спецслужб. Секретные расходы станут рекордными за последние 12 лет, но их объем сохранятся на уровне 17,6% от общих расходов.
Минздраву снова поручили открыть продажу лекарств в супермаркетах
Минздрав РФ получил от первого вице-премьера российского правительства Игоря Шувалова поручение проработать возможность продажи лекарств в супермаркетах.
Утро адекватных новостей? Мы проснулись не в ту Россию pic.twitter.com/jT6y5RpuSY— Лентач (@oldLentach) 5 октября 2017 г.
Литвинова опровергла свадьбу с Земфирой
Литвинова назвала опубликованную СМИ информацию о свадьбе абсолютной уткой, неправдой и клеветой. Представитель режиссера рассказала, что Рената очень расстроена слухами, так как у нее растет несовершеннолетняя дочь. Она также заявила, что режиссер будет искать способы наказать в судебном порядке авторов клеветнических измышлений.
В Москву прилетел король Саудовской Аравии
Во Внуково с первым в истории двух стран трехдневным визитом прибыл король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз аль Сауд. В аэропорту его встретил почетный караул и вице-президент РФ Дмитрий Рогозин.
Учитывая, что встречал короля Рогозин, удивляться тому, что техника сломалась, не приходится pic.twitter.com/gaBdXriiAV— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 5 октября 2017 г.