Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
5 октября 2017, четверг, 12:35
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

В правительстве предложили продавать таблетки рядом с колбасой
В Тюмени в 2018 году начнут строить единую сливную станцию для жидких отходов
Нетрезвый иностранец изнасиловал тюменку, угрожая ей ножом
На улице Широтной перекроют одну из полос движения
Мальчик сорвался в Иртыш с 90-метрового берега
В скверах Авиаторов и Юности в Тюмени будут бороться с шелкопрядом
«Ангар Спасения» для бомжей может появиться в Тюмени
Тюменский ХК «Рубин» разгромил «Звезду» в Чехове
Финальный аккорд грандиозного проекта: восточное полотно Совмещенного моста снимают с опор
ВЦИОМ: главное в учителе — доброжелательность и любовь к детям
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
05 октября 2017, 12:00
вузы Минобрнауки Ольга Васильева Ольга Голодец рейтинги
Илья Карпюк

Рейтинг не ждет

Ольга Васильева на общем собрании ректоров ведущих университетов
Ольга Васильева на общем собрании ректоров ведущих университетов
ВШЭ

Министр образования и науки Ольга Васильева выступила с неожиданным предложением. На встрече с ректорами ведущих университетов России она предложила резко сократить число вузов, участвующих в программе «5-100». Не торопиться с публичным обсуждением таких идей министру посоветовала даже вице-премьер Ольга Голодец, которая присутствовала на совещании.

Напомним, программа «5-100» была запущена в соответствии с одним из «майских указов» Владимира Путина. Она заключается в том, чтобы к 2020 году по крайней мере пять российских университетов попали в первую сотню одного из трех рейтингов лучших мировых вузов. Сейчас такую позицию занимает только МГУ.

 
Рейтинг QS
topuniversities.com

Для того, чтобы участвовать в программе «5 в 100», вузы добровольно согласились с некоторыми условиями. Во-первых, эти вузы получили статус государственных автономных учреждений, что предполагает некоторую свободу в распоряжении финансами — однако бухгалтерская отчетность вузов должна предоставляться в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и заверяться независимым аудитом. Во-вторых, вузы прописали у себя в уставе назначение ректоров учредителем (то есть Министерством образования), однако прежде кандидат должен пройти международный конкурсный отбор, а в его трудовой контракт должны быть внесены достижения показателей утвержденных программ развития вуза.

 
Российские вузы в рейтинге ARWU: таблица, представленная на XXI семинаре-конференции Проекта 5-100
БФУ им.И.Канта

Университеты, которые согласились на эти условия, участвовали в конкурсе, и победители получили право на повышенное бюджетное финансирование, на эти цели направляются десятки миллиардов рублей в год. Изначально в программе участвовал 21 вуз, но потом постепенно число участников сокращалось.

Ольга Васильева не может отказаться от программы как таковой: она создана во исполнение указа президента, и никакого другого механизма его реализации сейчас нет. Можно считать, что указ президента был подписан как раз под эту программу. Но Васильевой, судя по всему, не понравилась сама суть программы — ее создатели считали, что конкуренция за государственное финансирование приведет к росту заданных показателей (общий объем НИОКР, количество научных публикаций и т.д.) и, в итоге, позволит учебным заведениям попасть в мировые рейтинги.

«Надо оставить эффективные вузы — не более шести… Оставшиеся деньги вкладывать в развитие этих вузов, чтобы к 2020 году эти вузы вошли в ту самую пятерку, о которой нас просил президент. Все остальные вузы отчитаются о проделанной работе и истраченных деньгах за тот период, который был — я еще раз повторяю, 50 миллиардов 200 миллионов рублей. Вот мое предложение. Ничего другого я предложить не могу. Потому что если мы не сосредоточим ситуацию в шести вузах и не вложим туда оставшиеся деньги — почти 30 миллиардов — никакого решения задачи, поставленной президентом, не будет», — заявила, как передает РИА Новости, в своем докладе Васильева, продемонстрировав сводную таблицу с информацией по вузам-участникам проекта.

 
Общее собрание ректоров 21 ведущего университета России
ВШЭ

Показав собравшимся таблицу, в которой были сведены данные о том, сколько денег получил каждый участник программы, какой был сделан объем НИОКР, сколько опубликовано научных публикаций, учтенных в базе данных WOS, Васильева сделала вывод: необходимо оставить в программе только самые эффективные вузы. При этом о конкуренции между ними можно будет забыть, потому что финансирование в рамках программы, получается, оставшиеся вузы будут получать практически в любом случае.

Похоже, к такому предложению не была готова даже вице-премьер Ольга Голодец. Она предостерегла свою коллегу от «резких движений» в этой сфере. «Дискуссия, которая развернулась, она немножко неожиданная. Я прошу придерживаться и буквы и духа тех документов, которые уже приняты, и обеспечить их преемственность. Потому что самое главное в проекте — это не сделать резких движений, которые поставят в сложную ситуацию те вузы, которые нацелились на реализацию понятной программы… если вдруг движение изменится резко, то его никто не выдержит», — сказала Голодец.

 
Ольга Голодец и Ярослав Кузьминов  на общем собрании ректоров ведущих университетов
ВШЭ

Вице-премьер пояснила, что «можно корректировать, можно добавлять, можно ставить новые задачи, можно обращать внимание коллег на те достижения, которые сделаны, чтоб все остальные подтягивались. Но нельзя делать резких движений, которые сведут на нет достижения прошлых лет и накопленные уже результаты».

Но Васильеву, похоже, убедить все равно не удалось. Так что вузам, которые еще вчера хотели попасть в мировые рейтинги, теперь стоит думать о том, как не лишиться федерального финансирования.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Президент РФ Владимир Путин
Путин возглавил рейтинг доверия по итогам месяца
"Открытая Россия"
СКР объяснил обыски в «Открытой России»
Бюджет
Силовики засекретили рекордную сумму бюджетных расходов
Флаг Канады
Канада приняла аналог закона Магнитского
Техника для работ по реновации
Мосгорнаследие посоветовало не сносить Успенский собор
12:33 Глава Минэкономики Испании отверг возможность отделения Каталонии
12:21 В Хабаровске уволен полицейский-свидетель убийства Андрея Драчева‍
12:05 Минздраву снова поручили открыть продажу лекарств в супермаркетах
12:01 Индейцы Колумбии давно знали ответ на мучивший ученых вопрос
11:46 СКР объяснил обыски в «Открытой России»

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Федор Углов
Федор Григорьевич Углов
5 октября 1904 года родился Федор Углов, выдающийся хирург, популяризатор ЗОЖ.
11:22 Закон Яровой отложат из-за развития цифровой экономики
11:10 СБУ решила выдворить из страны журналиста НТВ
10:52 Минобороны раскрыло подробности уничтожения семерых командиров «Джебхат ан-Нусры»
10:47 Античные детские игрушки были найдены в Турции
10:23 Мединский опроверг увеличение стоимости прокатников для иностранных фильмов
10:16 Путин возглавил рейтинг доверия по итогам месяца
09:53 Силовики засекретили рекордную сумму бюджетных расходов
09:21 «Открытую Россию» обыскивают по делу ЮКОСа
08:59 Канада приняла аналог закона Магнитского
08:45 Мосгорнаследие посоветовало не сносить Успенский собор из-за реновации‍
08:26 В Новосибирской области опровергли слухи об отставке губернатора
08:12 Владимир Миклушевский объяснил свою отставку‍
07:53 В Москву прилетел король Саудовской Аравии
07:22 Мемория. Федор Углов
04.10 21:04 Глава Каталонии решил судиться с генпрокурором Испании
04.10 20:41 Российским контрактникам запретят «светиться» в интернете
04.10 20:25 У Караченцова диагностировали рак легких
04.10 20:22 Мединский уговорил главу общественного совета при Минкульте уйти в отставку
04.10 19:54 Источники рассказали о планах петербургской полиции на 7 октября
04.10 19:30 Трамп потребовал от NBC извинений за сообщения об отставке Тиллерсона
04.10 19:09 Все туристы с просроченными билетами «Вим-Авиа» вернулись с курортов в Россию
04.10 18:57 Брат опознал по видео попавшего в плен ИГ россиянина
04.10 18:30 ФАС нашла картельный сговор среди дорожных компаний на 12 млрд рублей
04.10 18:15 Умара Джабраилова обвинили в хулиганстве за стрельбу в гостинице
04.10 17:57 Названы лучшие школы России
04.10 17:40 Суд смягчил приговор за нападение на полицейского на митинге 26 марта
04.10 17:26 Путин рассказал об уменьшении числа бедных со времени его прихода во власть
04.10 17:05 Порошенко предложил увеличить особый статус Донбасса на год
04.10 17:04 Фракцию «Единой России» возглавит вице-спикер Сергей Неверов
04.10 16:44 В Битцевском парке нашли убитых женщину и мужчину
04.10 16:42 Ткачев предрек появление российского пармезана
04.10 16:23 СК предложил ввести ответственность за врачебные ошибки
04.10 16:13 Путин не определился с участием в президентских выборах
04.10 15:59 Путин рассказал о наличии атомной бомбы у КНДР в 2001 году
04.10 15:59 В Демократической Республике Конго упал Ан-12 с российским экипажем
04.10 15:41 Навальный созвал сторонников на акции протеста в день рождения Путина
04.10 15:34 Путин обвинил ряд стран в использовании санкций в своих интересах
04.10 15:24 В Раду внесен законопроект о новом статусе силовой операции в Донбассе
04.10 15:10 Романа Полански обвинили в еще одном изнасиловании
04.10 14:47 Задержан даритель патронов фонду «Подари жизнь»
04.10 14:22 Парламент Каталонии рассмотрит вопрос отделения от Испании 9 октября
04.10 14:01 Архитекторы заступились за вошедший в планы реновации старообрядческий собор
04.10 13:56 В сентябре 1770 года произошла сильнейшая магнитная буря
04.10 13:20 Песков пообещал содействие пленникам ИГ при наличии у них гражданства России
04.10 13:02 Главу «Крымэнерго» уволили за «неуспеваемость»
Apple Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter Абхазия аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов борьба с курением Бразилия Валентина Матвиенко вандализм Ватикан ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы ВЦИОМ выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка Мурманская область МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение православие «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Республика Карелия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии Трансаэро транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина Условия труда фармакология ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство цензура Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Якутия Яндекс Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.