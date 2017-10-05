Министр образования и науки Ольга Васильева выступила с неожиданным предложением. На встрече с ректорами ведущих университетов России она предложила резко сократить число вузов, участвующих в программе «5-100». Не торопиться с публичным обсуждением таких идей министру посоветовала даже вице-премьер Ольга Голодец, которая присутствовала на совещании.

Напомним, программа «5-100» была запущена в соответствии с одним из «майских указов» Владимира Путина. Она заключается в том, чтобы к 2020 году по крайней мере пять российских университетов попали в первую сотню одного из трех рейтингов лучших мировых вузов. Сейчас такую позицию занимает только МГУ.

Рейтинг QS topuniversities.com

Для того, чтобы участвовать в программе «5 в 100», вузы добровольно согласились с некоторыми условиями. Во-первых, эти вузы получили статус государственных автономных учреждений, что предполагает некоторую свободу в распоряжении финансами — однако бухгалтерская отчетность вузов должна предоставляться в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и заверяться независимым аудитом. Во-вторых, вузы прописали у себя в уставе назначение ректоров учредителем (то есть Министерством образования), однако прежде кандидат должен пройти международный конкурсный отбор, а в его трудовой контракт должны быть внесены достижения показателей утвержденных программ развития вуза.

Российские вузы в рейтинге ARWU: таблица, представленная на XXI семинаре-конференции Проекта 5-100 БФУ им.И.Канта

Университеты, которые согласились на эти условия, участвовали в конкурсе, и победители получили право на повышенное бюджетное финансирование, на эти цели направляются десятки миллиардов рублей в год. Изначально в программе участвовал 21 вуз, но потом постепенно число участников сокращалось.

Ольга Васильева не может отказаться от программы как таковой: она создана во исполнение указа президента, и никакого другого механизма его реализации сейчас нет. Можно считать, что указ президента был подписан как раз под эту программу. Но Васильевой, судя по всему, не понравилась сама суть программы — ее создатели считали, что конкуренция за государственное финансирование приведет к росту заданных показателей (общий объем НИОКР, количество научных публикаций и т.д.) и, в итоге, позволит учебным заведениям попасть в мировые рейтинги.

«Надо оставить эффективные вузы — не более шести… Оставшиеся деньги вкладывать в развитие этих вузов, чтобы к 2020 году эти вузы вошли в ту самую пятерку, о которой нас просил президент. Все остальные вузы отчитаются о проделанной работе и истраченных деньгах за тот период, который был — я еще раз повторяю, 50 миллиардов 200 миллионов рублей. Вот мое предложение. Ничего другого я предложить не могу. Потому что если мы не сосредоточим ситуацию в шести вузах и не вложим туда оставшиеся деньги — почти 30 миллиардов — никакого решения задачи, поставленной президентом, не будет», — заявила, как передает РИА Новости, в своем докладе Васильева, продемонстрировав сводную таблицу с информацией по вузам-участникам проекта.

Общее собрание ректоров 21 ведущего университета России ВШЭ

Показав собравшимся таблицу, в которой были сведены данные о том, сколько денег получил каждый участник программы, какой был сделан объем НИОКР, сколько опубликовано научных публикаций, учтенных в базе данных WOS, Васильева сделала вывод: необходимо оставить в программе только самые эффективные вузы. При этом о конкуренции между ними можно будет забыть, потому что финансирование в рамках программы, получается, оставшиеся вузы будут получать практически в любом случае.

Похоже, к такому предложению не была готова даже вице-премьер Ольга Голодец. Она предостерегла свою коллегу от «резких движений» в этой сфере. «Дискуссия, которая развернулась, она немножко неожиданная. Я прошу придерживаться и буквы и духа тех документов, которые уже приняты, и обеспечить их преемственность. Потому что самое главное в проекте — это не сделать резких движений, которые поставят в сложную ситуацию те вузы, которые нацелились на реализацию понятной программы… если вдруг движение изменится резко, то его никто не выдержит», — сказала Голодец.

Ольга Голодец и Ярослав Кузьминов на общем собрании ректоров ведущих университетов ВШЭ

Вице-премьер пояснила, что «можно корректировать, можно добавлять, можно ставить новые задачи, можно обращать внимание коллег на те достижения, которые сделаны, чтоб все остальные подтягивались. Но нельзя делать резких движений, которые сведут на нет достижения прошлых лет и накопленные уже результаты».

Но Васильеву, похоже, убедить все равно не удалось. Так что вузам, которые еще вчера хотели попасть в мировые рейтинги, теперь стоит думать о том, как не лишиться федерального финансирования.