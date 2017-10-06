Президент Владимир Путин поддержал идею увеличить с 10 до 25 баллов максимальный размер прибавки к ЕГЭ, которую школьник может получить за портфолио достижений. Об этом глава государства заявил на встрече с лауреатами всероссийского конкурса «Учитель года России-2017», передает ТАСС.

«Такая профессиональная ориентация, чем раньше она произойдет, тем лучше, поэтому я всячески это поддерживаю», — сказал Путин. Он пообещал обсудить идею с Министерством образования и науки.

Школьники в научно-проектной лаборатории. Петрозаводск, 2015 Минобрнауки.рф

Сейчас абитуриенты сдают обязательные единые госэкзамены по русскому языку и математике, а также могут выбрать предметы по желанию. В большинстве вузов при поступлении оценивается общий балл, который получили выпускники за экзамены. За каждый предмет высшая оценка — 100 баллов. Еще 10 дополнительных баллов выпускники могут получить если предоставят свои портфолио достижений.

Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов по итогам экзаменов 2017 года рассказал, что в этом году рекордное число выпускников получили в сумме 300 баллов по трем предметам, это удалось 21 школьнику. При этом доля выпускников российских школ, которые после сдачи ЕГЭ по русскому языку и математике остались без аттестатов, снизилась в 1,5 раза. Всего ЕГЭ сдавали более 700 тысяч человек.

ЕГЭ в московской школе №1259 Пресс-служба Минобрнауки РФ

По словам Кравцова, тенденция к более успешной сдаче выпускниками ЕГЭ стала итогом успешности проекта «Я сдам ЕГЭ» и «серьезной адресной работы», которую провели с отстающими школьниками в регионах и муниципалитетах, в которых результаты ЕГЭ прошлых лет показали проблемы с уровнем образования.

В августе министр образования и науки Ольга Васильева заявила, что система сдачи единого госэкзамена нуждается в совершенствовании. По словам министра, другие страны принимали такую систему, «проживая не одно десятилетие и даже не одно столетие». Васильева добавила тогда, что в России подобные преобразования проходят в короткий срок и на данный момент нужно улучшить то, что было сделано.

Ольга Васильева проводит семинар «О совершенствовании управления школьным образованием» Минобрнауки.рф

Кроме того, Васильева выступила за улучшение системы подготовки к ЕГЭ в 10–​11-х классах. Министр беспокоится о том, что школьникам в старших классах приходится заниматься подготовкой к единому экзамену, а не непосредственно программой. «Это тоже будет каким-то образом решаться, потому что программа должна быть программой», — сказала руководитель Минобрнауки.

Отметим, что президент Владимир Путин достаточно часто в своих выступлениях рассуждает о ЕГЭ. В последний раз он говорил о нем на встрече с воспитанниками центра «Сириус» в июле. Тогда Путин отметил, что его основная заслуга ЕГЭ заключается в повышении доступности столичных вузов для выпускников из регионов. «Сейчас у нас свыше 60% в ведущих вузах страны учатся, и поступают ребята с периферии, не из Москвы и не из Петербурга. Это существенным образом расширило и географию, и возможности для талантливых одаренных ребят со всей территории Российской Федерации, а не только создаются преференции для живущих в Петербурге и Москве», — сказал президент.

Владимир Путин знакомится с проектными работами учащихся образовательного центра "Сириус" kremlin.ru

По его мнению, единый госэкзамен сам по себе «не несет какого-то негатива». До введения ЕГЭ в России, по словам президента, в крупнейших вузах страны абитуриентов из регионов было только 10-15%, в то время как сейчас виден кратный рост. «И это безусловный плюс ЕГЭ, но совершенствовать ЕГЭ, конечно, нужно», — добавил тогда Путин.