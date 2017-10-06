Представитель «В/О "Изотоп"»: Изотоп кобальт-60 востребован во всем мире

На Смоленской АЭС (филиал концерна «Росэнергоатом», входит в электроэнергетический дивизион Росатома) начато производство радиоактивного изотопа кобальт-60. На днях в реактор первого энергоблока был загружен первый дополнительный кобальтовый поглотитель. Кобальт-60 (Co-60) имеет стабильно высокий коммерческий спрос на российском и мировом рынке, а перспективы развития его производства просматриваются на десятилетия. Производство изотопа позволяет сделать значимый шаг к масштабному развитию современных радиационных технологий, чтобы получать не существующий в природе, но необходимый для медицины и промышленности химический элемент. Производство кобальта-60 соответствует стратегической цели госкорпорации «Росатом» по созданию новых продуктов для российского и международного рынков, сообщил директор АЭС Павел Лубенский.

Как пояснил заместитель главного инженера САЭС по безопасности и надежности Александр Абаимов, реакторы атомной станции способны не только стабильно и надежно снабжать электроэнергией потребителей, но и выпускать в процессе эксплуатации ценнейшую продукцию, потребность в которой постоянно растет. По его словам, конструктивные особенности РБМК (реактор большой мощности канальный) позволяют осуществлять загрузку и выгрузку дополнительных кобальтовых поглотителей в любой момент времени, облучать большой объем стартового материала, не нарушая технологический цикл.

Процесс загрузки кобальтовых поглотителей ничем не отличается от загрузки штатных дополнительных поглотителей с карбидом бора – с помощью разгрузочно-загрузочной машины. Ее выполняет персонал реакторного цеха под руководством специалистов блочного щита управления. Процесс облучения кобальта для получения нужного изотопа занимает около пяти лет.

«У дополнительных кобальтовых поглотителей две функции - это не только экономически целесообразная наработка изотопов с целью производства источников гамма-излучения, но и обеспечение безопасной эксплуатации реактора за счет поддержания парового коэффициента реактивности в заданных технологическим регламентом пределах», – рассказал заместитель начальника отдела радиационных технологий САЭС Руслан Смирнов.

Благодаря уникальным возможностям реакторов РБМК, Росэнергоатом является лидером по наработке кобальта-60 в России. Уже более 20 лет изотоп производится на Ленинградской АЭС. Чтобы сохранить и увеличить долю производства Со-60 на мировом рынке, в 2016 г. был инициирован проект по организации его производства на Смоленской и Курской АЭС.

До конца этого года в первый реактор Смоленской АЭС планируют загрузить около 2 десятков кобальтовых поглотителей, которые изготавливает ПАО «Машиностроительный завод». В 2018–2019 годах дополнительные кобальтовые поглотители загрузят в реакторы блоков №2 и №3 САЭС и энергоблок №4 Курской АЭС.

Владимир Фесенко, начальник отдела реализации кобальта-60 АО «В/О "Изотоп"»:

Изотоп Со-60 является источником гамма-излучения. Гамма-излучение характеризуется относительно короткой длиной волны, вследствие чего оно обладает высокой энергией. При этом, излучение воздействует только на электронную оболочку молекул, вследствие чего активация облучаемого объекта невозможна. Т.е. он не может стать радиоактивным.

Со-60 используется в промышленности, для стерилизации продуктов питания и медицинских изделий. Со-60 используется в специализированных установках, так называемых центрах облучения. Центр облучения представляет из себя специально оборудованный комплекс, на котором реализована возможность облучения продукции гамма-излучением.

Со-60 востребован во всем мире. Основные регионы потребления - это США, Европа и ЮВА, то есть страны, в структуре экспорта которых присутствует большое количество медицинских изделий и продуктов питания.

Гамма-излучение обладает большой проникающей способностью, что позволяет облучать изделия в их конечной упаковке. Так как используя гамма-излучение, можно стерилизовать целые паллеты продукции, облучательные центры на Со-60 обладают высокой производительностью. При этом облучаемые изделия не подвергаются воздействию высоких температур. Также использование облучательного центра на Со-60 не требует такой высокой квалификации обслуживающего и технического персонала, как в случае использования ускорителей электронов.