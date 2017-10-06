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6 октября 2017, пятница, 10:33
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06 октября 2017, 08:59
Илья Карпюк

Заголовки утра. 6 октября

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ» в статье «Короля приняли по-царски» рассказывает о том, как монарх Саудовской Аравии попал в Кремль.

«Предприниматели получили "черную метку"»: бизнес жалуется на массовые отказы банков.

«Audi буксует на российском рынке»: концерн уступил позиции конкурентам.

«Челябинск поспешил с квотами на выбросы»: местные депутаты внесли в Госдуму радикальный проект их регулирования.

РБК: «Секретарь из губернаторов». Руководителем генсовета «Единой России» может стать глава Псковской области.

«Не жизнь, а "Малинки"»: под Троицком построят крупнейший в Москве мусорный полигон за 3,4 млрд рублей.

«Развитие ограничат нормативами»: глава ЦБ Эльвира Набиуллина предлагает ввести контроль за ВЭБом и АИЖК.

«Известия»: «Российские компании рекордно запаслись наличными долларами». Компании вернулись к валютной наличности из-за боязни санкций и отрицательных ставок в европейских банках.

«Баски хотят стать нацией де-юре»: регион может провести референдум по примеру Каталонии, но только после переговоров с Мадридом.

«Сверхтяжелый носитель потянул на 700 миллиардов»: в ракетно-космической отрасли нашли способ создать сверхтяжелый носитель за меньшие деньги.

«Газета.ru» в статье «Украина в гневе: Донбасс греет поляков» пишет, что в Польшу поставляют уголь из непризнанных республик Донбасса.

«Водителей снимут по всем правилам»: правительство одобрило законопроект о «народном инспекторе».

«Звонившие использовали IP-телефонию»: ФСБ выяснила, что звонки о минировании делали 4 россиянина из-за границы.

«Сделка с королем: от пшеницы до автомата Калашникова». Саудовская Аравия и Россия договорились о поставках С-400.

The Economist: «Латиноамериканцы стали второй по величине этнической группой в Чикаго» (Latinos have become Chicago’s second-largest ethnic group). Это значит возрастание их политической силы.

«Кадзуо Исигуро, нобелевский лауреат для этого смутного времени» (Kazuo Ishiguro, a Nobel laureate for these muddled times). Материал о нобелевской премии по литературе.

Bloomberg: «Каталонцы придержали свое рвение к независимости» (Catalans Stall Independence Push). Сепаратистские лидеры в Каталонии хотят избежать немедленного провозглашения независимости от Испании.

«Новая игра России: бросать вызов НАТО на море» (Russia's Latest Game: Challenging NATO at Sea). Редакция издания призывает НАТО сдерживать российскую агрессию в Балтийском море.

The Wall Street Journal: «Испания собирается заблокировать заседание каталонского парламента» (Spain Moves to Block Catalan Parliament Session). Испанский верховный суд запретил проводить запланированное заседание каталонского парламента, посвященное вопросу о независимости Каталонии.

«Автопроизводители приударили за саудовскими водительницами» (Car Makers Woo Saudi Women Drivers). После того как Саудовская Аравия собралась разрешить женщинам водить машины, перед автопроизводителями открылись новые рыночные возможности.

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