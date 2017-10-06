100 СЛОВ. Путин проведет свой день рождения тихо

В субботу, 7 октября, у президента России никаких особых мероприятий не запланировано, он собирается отметить свой 65-й день рождения в кругу родных и близких людей. Единственное, что будет отвлекать главу государства от праздника, — «целая вереница телефонных разговоров» и совещание с Совбезом, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Чувствуется, что Владимир Путин — куда более закрытый президент, чем того желает российское общество. Он явно не склонен с помпой праздновать свой день рождения, не хочет говорить о своей семье и, возможно, будь его воля, появлялся бы на публике раз в год. А то и реже. Но должность обязывает. Путин, к счастью, сопротивляется не сильно.