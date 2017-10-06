Депутат Госдумы Денис Кравченко: Росатом не просто преследует свои коммерческие интересы, но и беспокоится о будущем нашей планеты

По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), к 2040 году спрос на электроэнергию может возрасти почти в три раза, что приведет к кратному росту дефицита электроэнергии. Ответить на эти вызовы можно только через рост и одновременное изменение структуры мирового баланса производства электроэнергии, и атомная энергетика как никакая другая в состоянии удовлетворить растущий спрос. С таким заявлением выступил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в ходе состоявшегося в рамках Российской энергетической недели круглого стола «Роль и перспективы развития атомной энергетики в мировом энергобалансе».

«Сегодня мы процентов на 10-20 дешевле угля и газа, наполовину дешевле ветра и вдвое солнца. Что касается гидрогенерации, то она действительно дешевле, но потенциал для её развития невелик, т.к. число рек, ещё не перекрытых плотинами, очень мало. При этом атомная энергетика, в отличие от других видов генерации, способна гарантировать цену на вырабатываемую электроэнергию, по сути, на весь срок службы АЭС. Наконец, все понимают, что будущее за зеленой энергетикой. Солнце, ветер, вода и атом, дополняя и усиливая друг друга, должны образовать тот пресловутый «зелёный квадрат», который станет основой будущего мирового безуглеродного баланса», – отметил гендиректор Росатома.

Денис Кравченко, заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству:

Я поддерживаю образ «зеленого квадрата», прозвучавший в заявлении гендиректора Росатома. Сегодня мы имеем общемировой тренд развития энергетики в сторону снижения углеводородов, а это, конечно, серьезно укрепляет роль атомной энергетики. А значит – и Росатома. Будучи лидером по числу атомных реакторов, которые он строит в разных уголках мира, Росатом не просто преследует свои коммерческие интересы (что в принципе было бы логично для бизнеса), но и беспокоится о будущем нашей планеты. С этой точки зрения, развитие атомной энергетики – это вклад в благополучное существование следующих поколений, ведь атомные станции не производят выбросов углекислого газа, тем самым являются неотъемлемой частью безуглеродной энергетики.

Мы наблюдаем интерес российской атомной госкорпорации и к ветроэнергетике: есть план по строительству ветроэлектростанций общей мощностью 1 гигаватт на юге России, при этом заявлена амбициозная цель по достаточно высокой степени локализации производства оборудования для ветряков. Машиностроительный дивизион госкорпорации восстановил свои компетенции и набрал хороший темп, так что мне эта задача не кажется непосильной. Имея богатейший опыт в развитии ядерных технологий, набрав необходимые навыки в ветроэнергетике, Росатом сможет еще более усилить свое интегрированное предложение для зарубежных рынков и стать символом экологически чистой энергии.