Крупнейший в регионе мусорный полигон будет построен в Новой Москве. Он сможет принимать до миллиона тонн мусора в год. Об этом пишет РБК. Решение столичных властей, скорее, вынужденное: Московская область после критики президента решила закрыть большую часть «своих» свалок.

Полигон по захоронению отходов — это не просто свалка, куда свозится мусор из окрестных городов. По нормам полигоны должны гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность населения соседних населенных пунктов. Для этого, в теории, на полигонах обеспечивается устойчивость отходов с учетом динамики уплотнения, минерализации, газовыделения, максимальной нагрузки на единицу площади и т. д. Считается, что участок, на котором находится полигон, в будущем, после рекультивации, может использоваться и для других целей.

Строительство мусорного полигона allgeotextil.ru

Новый полигон будет открыт в 40 км от МКАД вблизи пересечения Калужского шоссе и Малого бетонного кольца. В 4 км от свалки находится деревня Чириково Троицкого административного округа Москвы, на другой стороне «бетонки» — несколько коттеджных поселков и садоводческих товариществ («Романтика», «Бавария Клаб» и т.д.), в 10 км — город Троицк. Об этом РБК рассказал представитель столичного департамента ЖКХ и благоустройства. Свалка фактически будет открыта на месте другого полигона, «Малинки», который был законсервирован в прошлом году.

Полигон площадью 8 га на этом месте был открыт в 1998 году решением властей Подольского района. В 2016 году были достигнуты «проектные показатели по наполнению», 1,4 млн т мусора, так что полигон был закрыт. Но весной 2017 года комиссия московского правительства признала экологическую ситуацию в «Малинках» критической — дело в том, что полигон был не рекультивирован, окружающие земли засорились солями тяжелых металлов и других ядовитых веществ. Более того, комиссия предположила, что на полигон свозились также «неустановленные виды биологических и медицинских отходов». Если сам полигон был площадью 8 га, то так или иначе заражены оказались 47 га.

Задымление в окрестностях полигона "Малинки". 2014 Фото очевидца

И все же в сентябре проект строительства полигона получил одобрение Главгосэкспертизы. «Изучив представленные материалы, эксперты Главгосэкспертизы России пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки», — рассказала РБК представитель Главгосэкспертизы Анна Ковалева.

Площадь нового полигона «Малинки», включая сортировочный цех и административные здания, составит около 67 га, где будет захоронено до 6,5 млн т мусора. Федеральное законодательство запрещает размещение полигонов твердых коммунальных отходов, но только с 2025 года, так что до того времени свалка сможет принимать по миллиону тонн мусора в год.

Сейчас самый большой действующий полигон в столичном регионе — «Тимохово» — принимает до 700 тысяч тонн. Закрытый в текущем году после критики президента России Владимира Путина мусорный полигон «Кучино» в Балашихе ежегодно принимал около 650 тысяч тонн отходов.

Всего ежегодно в Московскую область поступает около 11,7 млн тонн отходов, из них 7,9 млн тонн — из Москвы. Сейчас в области работают 15 полигонов, но их ресурсы почти исчерпаны, так что столичные власти вынуждены искать новые пути утилизации мусора, власти Московской области не хотят открывать в регионе новые полигоны.