Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
6 октября 2017, пятница, 10:33
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Тюменец ответит за убийство косуль
В сквере Льва Ровнина в Тюмени могут установить фонтан
«Желтая» кома российского станкостроения — есть ли свет в конце тоннеля?
Альпийский рожок на сцене Дворца культуры
ФСБ: Звонки с сообщениями о минировании совершали россияне, уехавшие за границу
Улица Гранитная станет двусторонней: в районе ИФНС изменят схему движения
В Железногорске готовят к проведению отделочных работ дом на Ленинградском, 26
Ролл-лазанья со скидкой — при самовывозе от тюменского ресторана «Перчини»
Свыше тысячи человек эвакуировали из «заминированных» школ Тюмени
Компании Китая заинтересованы в сотрудничестве с вузами Красноярского края
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
06 октября 2017, 09:03
IT ритейл Сколково

Идеальная обувь в один клик

Приложение для подбора обуви
Приложение для подбора обуви
TryFit

Резидент Фонда «Сколково» стартап TryFit («Трайфит») предлагает забыть о привычных размерах обуви и мыслить объемно. При помощи 3D сканера и методов математического моделирования «Трайфит» способен подобрать оптимальные модель и размер обуви с оценкой степени комфорта ношения. О разработке рассказывает основатель компании Ваган Мартиросян.

«Идея родилась несколько лет назад, когда я занимался виртуальной примеркой одежды на трехмерном аватаре, – вспоминает Ваган Мартиросян. – Мы сталкивались с ситуацией, когда у брендов не всегда были выкройки, на основании которых мы бы строили трехмерную модель одежды. В тот момент родилась мысль, что можно делать примерку обуви».

Проблема подбора обуви стоит более остро. Обувь возвращают гораздо чаще, чем одежду. При этом, по словам основателя TryFit, если одна и та же рубашка может быть сшита 10 разными способами, обувь более жестко связана с колодкой, которую можно сканировать.  «Я решил, что надо пойти по сценарию примерки обуви и запустил этот проект – TryFit», – говорит Ваган.

Ваган Мартиросян. Фото: Sk.ru 

Обувь, которая комфортно сидит на ноге в примерочной магазина, может оказаться крайне неудобной во время бега или занятиями другими видами спорта. Такой неудачный опыт приобрел и Ваган Мартиросян: «Я купил обувь для сноуборда классическим методом – примеряя в магазине. И когда я поднялся в гору, через 40 минут катания понял, что чувствую сильную боль. Во время катания на стопы приходится высокая нагрузка и стопы изменяются. В частности, они расширяются до 15 процентов и удлиняются до 13 мм у взрослого мужчины c большим размером стопы. Испытав это на себе, я понял, что надо делать электронную систему».

В конце 2015 была собрана команда стартапа по созданию виртуальной примерки обуви. В начале 2016 в Дублине зарегистрирована компания TryFit Technologies Ltd. А уже через четыре месяца проект стал лучшим в треке «Ритейл» на самой крупной в Восточной Европе стартап-конференции Startup Village, которая ежегодно проходит в «Сколково». 

Разработка TryFit представляет собой программно-аппаратное решение с центральным процессором и четырьмя камерами, установленными в углах квадратной области сканирования. «Человек становится на сканер, на отмеченные следы. С четырех камер снимаются так называемые облака точек. Дальше мы сводим четыре массива точек в единую систему координат, обрабатываем и строим на их основе трехмерную модель стопы, – поясняет принцип работы основатель TryFit. – Далее мы замеряем несколько десятков параметров (длина и ширина стопы, ширина пятки, обхват голени, актуальные для сноуборда и сапог) и сравниваем размеры стоп человека и обувной колодки».

Поскольку не каждый бренд может предоставить трехмерные модели своих колодок, TryFit создает их самостоятельно путем трехмерного сканирования. Существовавшие на рынке решения для сканирования оказались дорогими для стартапа, поэтому TryFit разработала собственный сканер обувных колодок с гораздо меньшими затратами. Таким образом компания автоматизирует не только точку продаж, но и точку производства.

Один раз отсканировав свои стопы, покупатель может сохранить данные в мобильном приложении и «примерять» онлайн обувь от партнеров TryFit. «Мы осуществляем математическое моделирование изменения геометрии ваших стоп в динамике и фактически строим персональную колодку для конкретного вида спорта. Потом сравниваем со всеми колодками, которые есть у брендов, и выявляем наиболее подходящую. Мы за вас их примеряем, бегаем, прыгаем и говорим: для вас будет комфортна эта модель и размер. И делаем это с указанием степени комфорта, которую называем Fit Rate», – рассказывает Ваган Мартиросян об уникальности разработки.

Стоит учитывать, что даже в рамках одного бренда обувь, произведенная в разных странах, может отличаться размером. И даже правильно его определив, невозможно предугадать, насколько комфортны будут выбранные модели. Новый термин в индустрии Fit Rate заполняет этот пробел. Это количественный показатель, определяющий степень комфорта ношения обуви для конкретного покупателя по шкале от 1 до 10. Начиная с 8  Fit Rate гарантирует удобство ношения.

 

Схема работы решения ТryFit. Источник: try.fit

Оценивания степень комфорта обуви, TryFit дает уверенность покупателю в том, что модель подойдет, повышая вероятность покупки. За счет этого растет и конверсия. «На сегодняшний день конверсия у онлайн-ритейлеров очень низкая: максимум 3%», – говорит Ваган Мартиросян. Использование технологии TryFit позволит на десятки процентов увеличить текущую конверсию онлайн-ритейлеров.

«Сканеры – это всего лишь инструмент для сбора данных. Наша ключевая функция – собрать данные, обработать и использовать наш опыт в математическом моделирования для того, чтобы давать рекомендации – кому что будет комфортно», –– подчеркивает представитель компании.  

Знание 3D геометрии стоп имеет практический выход не только для покупателя, но и для производителя. Компания собрала большое количество антропометрических данных, выявив связь метрических характеристик стоп с этнической принадлежностью их обладателей. Это позволило выделить три крупных группы стоп в РФ, условно названных «славянская», «кавказская» и «азиатская». «Сканируя стопы в тех или иных регионах, мы можем формулировать требования к колодкам, чтобы те удовлетворили потребности большего количества людей», – отмечает основатель TryFit.

Аналогичные решения разрабатывают компании в Швеции, Германии, Израиле и Швейцарии, но, по словам Вагана Мартиросяна, ни одна из них не занимается моделированием нагрузок на стопы при занятиях разными видами спорта (патентуемая технология InMotion). «Принципиальное отличие нашего сканера заключается именно в том, что мы не просто сканируем стопы, но и замеряем так называемый balance, – поясняет основатель TryFit. –  У нас есть функция BBC – Body Balancing Correction – коррекция баланса тела. Она заключается в том, что мы понимаем, как сбалансирована нагрузка на стопы человека, когда он стоит прямо. И исходя из баланса, геометрии стоп, веса человека, который мы также замеряем, используя биомеханику движения стопы, мы можем симулировать те или иные виды деятельности. Фактически мы предлагаем более технологичное и комплексное решение, чем наши конкуренты»

Решение TryFit проходит валидацию технологии и бизнес-модели. Тестирования в «Декатлоне» показали, что для спортивной обуви технология работает хорошо: 9 из 10 человек, получивших рекомендации после сканирования, попадают в удобную для себя обувь. При этом в зависимости от продавца конверсия доходит до 50%.

Разработку резидента комментирует куратор компании в ИТ-Кластере Фонда «Сколково» Екатерина Рыжкова: «В компании вовсю идут пилотные проекты в России и за рубежом – с  New Balance, Ralf Ringer, «Эконикой» и «Декатлоном». Например, в «Декатлоне», половина покупателей, примеривших обувь после сканирования стоп, покупали ее. Это говорит о том, что разработка компании «Трайфит» востребована и эффективна».

По словам основателя TryFit, резидентство «Сколково» помимо рекламы дает возможность быть в эпицентре инноваций России, участвовать в профильных мероприятиях – конференциях и выставках. «Мы только что вернулись из поездки в Париж на Paris Retail Week. Спасибо Ольге Стреловой и Екатерине Рыжковой за организацию. На мой взгляд, заинтересовали потенциальных клиентов и сейчас ведем с ними переговоры. Это те дивиденды, которые мы получаем будучи резидентами “Сколково”», - подчеркивает Мартиросян.

Главная задача компании сейчас – привлечь новые инвестиции (от полутора миллиона долларов), которые пойдут на производство большой партии сканеров для российских городов. «С этими деньгами мы планируем выйти на точку безубыточности, «собрать» более миллиона стоп россиян и поменять представление об онлайн-ритейле в обуви в ближайшие год-два», ­– делится планами Ваган Мартиросян.

Программное-аппаратное решение TryFit для магазинов обойдется сравнительно недорого: аренда одного сканера будет стоить 299 долларов в месяц при оплате за год и 399 при помесячной оплате. Абонентская плата включает в себя все необходимое техобслуживание, обучение персонала, доступ ко всем административным ресурсам, ко всей отчетности и статистике примерок. Это дает возможность бренду делать персональные рекламные рассылки, рекомендуя покупателям комфортную обувь из новых коллекций.

 

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Пленники террористов в Сирии
Депутат Думы рассказал о казни в Сирии второго россиянина
Клавиатура телефона
ФСБ рассказала о подозреваемых в звонках о минировании
КНДР
СМИ рассказали о плане Госдепа по деэскалации конфликта с КНДР
Проезд в поездах
В результате ДТП под Владимиром погибли 19 человек
«Лаборатория Касперского»
СМИ сообщили о краже данных АНБ через «Антивирус Касперского»
10:31 СК попросил о домашнем аресте экс-бухгалтера студии Серебренникова
10:15 СМИ назвали срок объявления Путиным начала предвыборной кампании
10:13 Учителем года стал преподаватель истории из Петербурга
09:59 В Роскомнадзоре создан департамент по блокировке VPN и анонимайзеров
09:50 Поклонская объявила о скором отъезде Учителя из России

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Владимир Гусинский
Владимир Александрович Гусинский
6 октября 1952 года родился Владимир Гусинский, бывший медиамагнат, основатель НТВ.
09:41 В подмосковном Троицке построят крупнейший в регионе мусорный полигон
09:25 СМИ рассказали о плане Госдепа по деэскалации конфликта с КНДР
09:24 Газеты сообщили о краже секретных данных АНБ через «Антивирус Касперского»
08:57 ФСБ заподозрила четверых россиян в массовых звонках о минировании
08:33 Депутат Госдумы рассказал о казни в Сирии второго захваченного россиянина
08:16 В результате столкновения поезда и автобуса под Владимиром погибли 19 человек
05.10 20:55 Главу штаба Навального задержали на выходе из-под ареста
05.10 20:14 Конкуренты обвинили Kaspersky в слежке за клиентами
05.10 19:39 Четыре человека погибли в пожаре на НПЗ «Лукойла»
05.10 19:06 Рада ограничила российским артистам гастроли по Украине
05.10 18:38 Российским депутатам и чиновникам впервые за несколько лет поднимут зарплаты
05.10 18:31 Экс-губернатор Орловской области назначен полпредом президента в ЦФО
05.10 18:05 Путин сменил губернатора Орловской области
05.10 17:48 Испанский суд запретил заседание парламента Каталонии
05.10 17:24 РФ и Саудовская Аравия подписали пакет соглашений о сотрудничестве
05.10 17:18 Российские «Калибры» достали террористов из-под воды
05.10 17:09 Qiwi выкупила права на «Рокетбанк» и «Точку»
05.10 16:44 Латвия обвинила Россию в создании помех для мобильной связи
05.10 16:21 Литвинова опровергла свадьбу с Земфирой
05.10 16:03 На Украине признали Россию главным поставщиком угля
05.10 15:42 Тающий снег в Альпах преподнес подарок археологам
05.10 15:34 СМИ назвали Турчака основным кандидатом на пост главы генсовета ЕР
05.10 15:08 Ростовский депутат рассказал о казни россиянина в Сирии
05.10 14:37 Песков напомнил о наказании за несанкционированный протест
05.10 14:15 Леонида Волкова отпустили из-под ареста
05.10 14:02 В Стокгольме назвали лауреата Нобелевской премии по литературе
05.10 14:01 В Думе предложили штрафовать «телефонных террористов» на 500 тысяч рублей
05.10 13:50 Цинк останавливает рост клеток рака пищевода
05.10 13:45 Окружение Литвиновой отказалось обсуждать слухи о свадьбе с Земфирой
05.10 13:22 Forbes обнародовал заработки иностранных компаний в России
05.10 13:13 Замглавы Минтруда назвал срок значительного роста пенсий
05.10 12:48 При обыске в сейфе Улюкаева изъято 250 тысяч долларов и золотые слитки
05.10 12:33 Глава Минэкономики Испании отверг возможность отделения Каталонии
05.10 12:21 В Хабаровске уволен полицейский-свидетель убийства Андрея Драчева‍
05.10 12:05 Минздраву снова поручили открыть продажу лекарств в супермаркетах
05.10 12:01 Индейцы Колумбии давно знали ответ на мучивший ученых вопрос
05.10 11:46 СКР объяснил обыски в «Открытой России»
05.10 11:22 Закон Яровой отложат из-за развития цифровой экономики
05.10 11:10 СБУ решила выдворить из страны журналиста НТВ
05.10 10:52 Минобороны раскрыло подробности уничтожения семерых командиров «Джебхат ан-Нусры»
05.10 10:47 Античные детские игрушки были найдены в Турции
05.10 10:23 Мединский опроверг увеличение стоимости прокатников для иностранных фильмов
05.10 10:16 Путин возглавил рейтинг доверия по итогам месяца
05.10 09:53 Силовики засекретили рекордную сумму бюджетных расходов
05.10 09:21 «Открытую Россию» обыскивают по делу ЮКОСа
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.