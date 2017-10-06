Идеальная обувь в один клик

Резидент Фонда «Сколково» стартап TryFit («Трайфит») предлагает забыть о привычных размерах обуви и мыслить объемно. При помощи 3D сканера и методов математического моделирования «Трайфит» способен подобрать оптимальные модель и размер обуви с оценкой степени комфорта ношения. О разработке рассказывает основатель компании Ваган Мартиросян.

«Идея родилась несколько лет назад, когда я занимался виртуальной примеркой одежды на трехмерном аватаре, – вспоминает Ваган Мартиросян. – Мы сталкивались с ситуацией, когда у брендов не всегда были выкройки, на основании которых мы бы строили трехмерную модель одежды. В тот момент родилась мысль, что можно делать примерку обуви».

Проблема подбора обуви стоит более остро. Обувь возвращают гораздо чаще, чем одежду. При этом, по словам основателя TryFit, если одна и та же рубашка может быть сшита 10 разными способами, обувь более жестко связана с колодкой, которую можно сканировать. «Я решил, что надо пойти по сценарию примерки обуви и запустил этот проект – TryFit», – говорит Ваган.

Ваган Мартиросян. Фото: Sk.ru

Обувь, которая комфортно сидит на ноге в примерочной магазина, может оказаться крайне неудобной во время бега или занятиями другими видами спорта. Такой неудачный опыт приобрел и Ваган Мартиросян: «Я купил обувь для сноуборда классическим методом – примеряя в магазине. И когда я поднялся в гору, через 40 минут катания понял, что чувствую сильную боль. Во время катания на стопы приходится высокая нагрузка и стопы изменяются. В частности, они расширяются до 15 процентов и удлиняются до 13 мм у взрослого мужчины c большим размером стопы. Испытав это на себе, я понял, что надо делать электронную систему».

В конце 2015 была собрана команда стартапа по созданию виртуальной примерки обуви. В начале 2016 в Дублине зарегистрирована компания TryFit Technologies Ltd. А уже через четыре месяца проект стал лучшим в треке «Ритейл» на самой крупной в Восточной Европе стартап-конференции Startup Village, которая ежегодно проходит в «Сколково».

Разработка TryFit представляет собой программно-аппаратное решение с центральным процессором и четырьмя камерами, установленными в углах квадратной области сканирования. «Человек становится на сканер, на отмеченные следы. С четырех камер снимаются так называемые облака точек. Дальше мы сводим четыре массива точек в единую систему координат, обрабатываем и строим на их основе трехмерную модель стопы, – поясняет принцип работы основатель TryFit. – Далее мы замеряем несколько десятков параметров (длина и ширина стопы, ширина пятки, обхват голени, актуальные для сноуборда и сапог) и сравниваем размеры стоп человека и обувной колодки».

Поскольку не каждый бренд может предоставить трехмерные модели своих колодок, TryFit создает их самостоятельно путем трехмерного сканирования. Существовавшие на рынке решения для сканирования оказались дорогими для стартапа, поэтому TryFit разработала собственный сканер обувных колодок с гораздо меньшими затратами. Таким образом компания автоматизирует не только точку продаж, но и точку производства.

Один раз отсканировав свои стопы, покупатель может сохранить данные в мобильном приложении и «примерять» онлайн обувь от партнеров TryFit. «Мы осуществляем математическое моделирование изменения геометрии ваших стоп в динамике и фактически строим персональную колодку для конкретного вида спорта. Потом сравниваем со всеми колодками, которые есть у брендов, и выявляем наиболее подходящую. Мы за вас их примеряем, бегаем, прыгаем и говорим: для вас будет комфортна эта модель и размер. И делаем это с указанием степени комфорта, которую называем Fit Rate», – рассказывает Ваган Мартиросян об уникальности разработки.

Стоит учитывать, что даже в рамках одного бренда обувь, произведенная в разных странах, может отличаться размером. И даже правильно его определив, невозможно предугадать, насколько комфортны будут выбранные модели. Новый термин в индустрии Fit Rate заполняет этот пробел. Это количественный показатель, определяющий степень комфорта ношения обуви для конкретного покупателя по шкале от 1 до 10. Начиная с 8 Fit Rate гарантирует удобство ношения.

Схема работы решения ТryFit. Источник: try.fit

Оценивания степень комфорта обуви, TryFit дает уверенность покупателю в том, что модель подойдет, повышая вероятность покупки. За счет этого растет и конверсия. «На сегодняшний день конверсия у онлайн-ритейлеров очень низкая: максимум 3%», – говорит Ваган Мартиросян. Использование технологии TryFit позволит на десятки процентов увеличить текущую конверсию онлайн-ритейлеров.

«Сканеры – это всего лишь инструмент для сбора данных. Наша ключевая функция – собрать данные, обработать и использовать наш опыт в математическом моделирования для того, чтобы давать рекомендации – кому что будет комфортно», –– подчеркивает представитель компании.

Знание 3D геометрии стоп имеет практический выход не только для покупателя, но и для производителя. Компания собрала большое количество антропометрических данных, выявив связь метрических характеристик стоп с этнической принадлежностью их обладателей. Это позволило выделить три крупных группы стоп в РФ, условно названных «славянская», «кавказская» и «азиатская». «Сканируя стопы в тех или иных регионах, мы можем формулировать требования к колодкам, чтобы те удовлетворили потребности большего количества людей», – отмечает основатель TryFit.

Аналогичные решения разрабатывают компании в Швеции, Германии, Израиле и Швейцарии, но, по словам Вагана Мартиросяна, ни одна из них не занимается моделированием нагрузок на стопы при занятиях разными видами спорта (патентуемая технология InMotion). «Принципиальное отличие нашего сканера заключается именно в том, что мы не просто сканируем стопы, но и замеряем так называемый balance, – поясняет основатель TryFit. – У нас есть функция BBC – Body Balancing Correction – коррекция баланса тела. Она заключается в том, что мы понимаем, как сбалансирована нагрузка на стопы человека, когда он стоит прямо. И исходя из баланса, геометрии стоп, веса человека, который мы также замеряем, используя биомеханику движения стопы, мы можем симулировать те или иные виды деятельности. Фактически мы предлагаем более технологичное и комплексное решение, чем наши конкуренты»

Решение TryFit проходит валидацию технологии и бизнес-модели. Тестирования в «Декатлоне» показали, что для спортивной обуви технология работает хорошо: 9 из 10 человек, получивших рекомендации после сканирования, попадают в удобную для себя обувь. При этом в зависимости от продавца конверсия доходит до 50%.

Разработку резидента комментирует куратор компании в ИТ-Кластере Фонда «Сколково» Екатерина Рыжкова: «В компании вовсю идут пилотные проекты в России и за рубежом – с New Balance, Ralf Ringer, «Эконикой» и «Декатлоном». Например, в «Декатлоне», половина покупателей, примеривших обувь после сканирования стоп, покупали ее. Это говорит о том, что разработка компании «Трайфит» востребована и эффективна».

По словам основателя TryFit, резидентство «Сколково» помимо рекламы дает возможность быть в эпицентре инноваций России, участвовать в профильных мероприятиях – конференциях и выставках. «Мы только что вернулись из поездки в Париж на Paris Retail Week. Спасибо Ольге Стреловой и Екатерине Рыжковой за организацию. На мой взгляд, заинтересовали потенциальных клиентов и сейчас ведем с ними переговоры. Это те дивиденды, которые мы получаем будучи резидентами “Сколково”», - подчеркивает Мартиросян.

Главная задача компании сейчас – привлечь новые инвестиции (от полутора миллиона долларов), которые пойдут на производство большой партии сканеров для российских городов. «С этими деньгами мы планируем выйти на точку безубыточности, «собрать» более миллиона стоп россиян и поменять представление об онлайн-ритейле в обуви в ближайшие год-два», ­– делится планами Ваган Мартиросян.

Программное-аппаратное решение TryFit для магазинов обойдется сравнительно недорого: аренда одного сканера будет стоить 299 долларов в месяц при оплате за год и 399 при помесячной оплате. Абонентская плата включает в себя все необходимое техобслуживание, обучение персонала, доступ ко всем административным ресурсам, ко всей отчетности и статистике примерок. Это дает возможность бренду делать персональные рекламные рассылки, рекомендуя покупателям комфортную обувь из новых коллекций.