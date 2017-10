Топ новостей 6 октября

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня нобелевская неделя завершилась оглашением лауреата премии мира, Владимир Путин сменил главу Новосибирской области, а Мосгорсуд подтвердил законность ареста оппозиционера Алексея Навального.

Лауреатом Нобелевской премии мира стало Международное движение в поддержку уничтожения ядерного оружия (ICAN). ICAN объединяет неправительственные организации примерно из ста стран мира, цель движения – добиться запрещения ядерного оружия в соответствии с нормами международного права. Нобелевский комитет отмечает, что за минувший год ICAN приложил значительные усилия в достижении мира без ядерного оружия.

