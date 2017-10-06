Топ новостей 6 октября

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня нобелевская неделя завершилась оглашением лауреата премии мира, Владимир Путин сменил главу Новосибирской области, а Мосгорсуд подтвердил законность ареста оппозиционера Алексея Навального.

Лауреатом Нобелевской премии мира стало Международное движение в поддержку уничтожения ядерного оружия (ICAN). ICAN объединяет неправительственные организации примерно из ста стран мира, цель движения – добиться запрещения ядерного оружия в соответствии с нормами международного права. Нобелевский комитет отмечает, что за минувший год ICAN приложил значительные усилия в достижении мира без ядерного оружия.

Join us in congratulating the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN)! Just awarded the 2017 Nobel Peace Prize. @nuclearban pic.twitter.com/TsHWqxdrMy — The Nobel Prize (@NobelPrize) 6 октября 2017 г.

Президент России Владимир Путин принял отставку главы Новосибирской области Владимира Городецкого. Губернатор ушел в отставку по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности руководителя Новосибирской области назначен мэр Вологды Андрей Травников.

Арест А.Навального / АГН "Москва"

Московский городской суд оставил в силе решение районного суда об аресте оппозиционера Алексея Навального на 20 суток.

Светофор / pixabay.com

Пресс-служба депутата Госдумы Виталия Милонова заявила о его намерении внести на рассмотрение документ, запрещающий операции по смене пола в России. По мнению парламентария, в настоящее время нет ни одной медицинской причины для проведения подобных хирургических манипуляций во взрослом возрасте. Милонов утверждает, что любые диагностированные врачом физиологические отклонения или заболевания можно купировать или вылечить в раннем возрасте.

Министр культуры Владимир Мединский госпитализирован, сообщил в телеграм-канале главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Позднее Венедиктов добавил, что речь не идет о плановом медосмотре министра.

Педро Аграмунт

Глава Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт в своем Twitter заявил о добровольной отставке. Он написал, что решил уйти по личным причинам. Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев подтвердил, что Агармаунт не стал дожидаться финального голосования, запланированного в Ассамблее.

Автобус, попавший в ДТП на железнодорожном переезде во Владимирской области, изменил маршрут, чтобы избежать поста ДПС. В автобусе, ехавшим из подмосковного Егорьевска в Казахстан, находились 58 человек. По данным МИД Казахстана, в салоне были два водителя — граждане этой страны и 55 граждан Узбекистана.

Пусковые установки С-400 / kap-yar.ru

В Кремле не стали комментировать сообщения о том, что Саудовская Аравия может купить у России «не менее четырех дивизионов» С-400 общей стоимостью 2 млрд долларов. «Тематика ВТС [военно-технического сотрудничества] действительно фигурировала на повестке дня вчерашних российско-саудовских переговоров на высшем уровне. Больших деталей, чем те, что давались, я предоставить не могу. Безусловно, это тема относится к весьма чувствительным», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о возможности такой покупки.

В.Путин говорит по телефону /tvc.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что свой юбилей Владимир Путин отметит «целой вереницей телефонных разговоров». 7 октября также состоится оперативное совещание с членами Совета Безопасности России. Песков рассказал, что обычно президент отмечает день рождения с родными и близкими, реже — с коллегами по работе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказал, что она намерена добиваться исключения фотографии убитого в Турции российского посла Андрея Карлова из игры Batman: The Enemy Within. Ранее сегодня один из пользователей Twitter опубликовал скриншот, доказывающий, что фото убитого Карлова компания Telltale Games использовала в геймплее.