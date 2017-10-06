Губернатор Псковской области Андрей Турчак стал основным и единственным кандидатом на пост секретаря генсовета «Единой России». Об этом 5 октября пишет РБК со ссылкой на собственные источники. Если Турчак действительно займет партийный пост, Псковской области придется выбирать нового губернатора.

В уставе «Единой России» говорится, что секретарем генсовета может быть только член этого органа — Турчак пока членом генсовета не является. При этом в уставе говорится, что можно назначить и.о. секретаря генсовета, если предыдущий досрочно сложил с себя обязанности. О том, что и.о. секретаря должен быть членом генсовета, ничего не говорится. Съезд, на котором избираются члены генсовета, состоится, скорее всего, в декабре.

Генсовет формально является ключевым органом партии. Именно он руководит политической деятельностью ЕР: от разработки проектов предвыборной программы до организационно-партийных и идеологических документов. В его компетенцию входит принятие решений о созыве внеочередного съезда, создание и ликвидация региональных отделений. Президиум вправе утверждать бюджет партии, а также вносить на съезд предложение по выдвижению кандидата на должность президента России и выдвижению списков кандидатов в депутаты Госдумы.

Секретарь президиума генсовета руководит работой президиума и уполномочен делать политические заявления от имени партии, ставить первую подпись на финансовых документах партии.

Образец бланка для голосования / special.pskov.ru

Сейчас секретарем генсовета «Единой России» является Сергей Неверов, но считается, что он вскоре покинет свой пост, чтобы занять должность лидера фракции ЕР в Госдуме. Ранее лидером фракции много лет был Владимир Васильев, который 3 октября был назначен врио главы Дагестана.

Сейчас Андрею Турчаку 42 года, его назначили на пост губернатора Псковской области в 2009 году, тогда он был самым молодым главой региона в России. У Кремля, судя по всему, к работе Турчака особых претензий нет — во всяком случае во время недавней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным казалось, что глава государства ругает губернатора скорее для вида, чтобы тот не расслаблялся.

Но вопросы к Турчаку все-таки имеются. Журналист Олег Кашин уверен, что именно Андрей Тручак организовал на него нападение в 2010 году. В 2015 году Кашин сообщил о раскрытии дела о нападении на него. Он назвал фамилии нескольких обвиняемых по делу: все они — сотрудники охраны петербургского Механического завода, входящего в холдинг «Ленинец», который так или иначе связан с семьей Турчаков.

Анатолий Турчак, Владимира Путин и Анатолий Собчак

Анатолий Турчак, отец псковского губернатора, руководит холдингом «Ленинец» и является президентом Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, входит в правление РСПП и исполком Российского футбольного союза. В 1990-х годах Турчак-старший был заместителем Владимира Путина по петербургскому региональному совету движения «Наш дом — Россия».

Самое интересное, что назначение Турчака на пост секретаря генсовета «Единой России» может означать ослабление влияния Вячеслава Володина, который сейчас является спикером Государственной Думы. Хотя основная часть спикеров, которые выступают от имени ЕР, является депутатами Госдумы, их политическую активность координирует скорее не глава палаты, а генсовет.