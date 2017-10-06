В СМИ начались разговоры о том, что США собираются отменить «ядерную сделку» с Ираном — соглашение, достигнутое во время правления предыдущего президента США Барака Обамы. По итогам этого соглашения с Ирана были сняты международные санкции, а Иран, со своей стороны, обязался не развивать свою ядерную программу. Нынешняя президентская администрация в США сейчас рассматривает вопрос о том, насколько хорошо выполнялись условия сделки. На следующей неделе президент США Дональд Трамп должен объявить решение.

Ожидается, что Трамп скоро объявит об отказе от участия в международной сделки, заключенной в 2015 году, которая направлена на сдерживание иранской ядерной программы, пишет Reuters. Эти ожидания основаны на анонимных инсайдерских сообщениях. Трамп называл эту сделку «худшей в истории». Он поддерживает риторику, в которой Иран представляется пособником международного терроризма и агрессором, не оставляющим своих ядерных амбиций. 15 октября наступает предел того периода, в течение которого США должны вынести оценку, насколько добросовестно Иран выполняет свои обязательства по сделке. Чтобы отказаться от сделки, достаточно признать, что он их выполняет недобросовестно.

Если администрация решит отказаться от сделки, у конгресса будет 60 дней на утверждение или отклонение этого решения. К чему склонится конгресс, предсказать трудно. Что хочет сказать президентская администрация, пока тоже трудно проинтерпретировать. Трамп придерживается жесткой риторики, которую приветствует союзник США в лице Израиля. Министр обороны США Джеймс Мэттис, в свою очередь, высказывал мнение, что Иран в целом выполняет свои обязательства.

Washington Post пишет, что отказ от сделки США может запустить цепочку событий, которые приведут к сильному разладу между США и их ближайшими давними союзниками. По своему жанру этот шаг окажется в одном ряду с решением США выйти из парижского климатического соглашения, но последствия могут оказаться более тяжелыми. Здесь под угрозой оказались отношения с крупнейшими партнерами США Британией, Германией и Францией. Все три страны считают, что Иран честно соблюдает условия сделки, и категорически не хотят пересматривать это соглашение.

Между тем, если США снова введут против Ирана санкции, то эти санкции, скорее всего, ударят по банкам, которые поддерживают отношения с Ираном, пусть даже косвенные. В числе таких банков неизбежно окажутся банки этих стран, и такой поворот событий будет расценен как враждебность по отношению к ним.

Авторы отмечают, что, по прогнозам «осведомленных людей», Трамп, скорее всего, откажется от сделки на том основании, что Иран не соблюдал свои обязательства, и поэтому продолжение этого соглашения противоречит национальным интересам США. Сразу после объявления решения, конечно, ничего не произойдет, потому что сначала оно будет передано на рассмотрение конгресса. Конгресс с отличной от нуля вероятностью это решение одобрит.

Госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф во время переговоров по ядерной программе. Апрель 2015 State Department photo/ Public Domain

Если это произойдет Иран может правомерно заявить о том, что США нарушили условия сделки, и западноевропейским участникам будет трудно с этим не согласиться. В таком случае они окажутся в одном лагере с еще двумя участниками ядерной сделки — Россией и Китаем, которые, несомненно, будут поддерживать Иран, а не США. Всё это может привести к кризису международных отношений, предупреждают авторы. Напомним, что WP поддерживает либералов и не любила нынешнюю американскую администрацию еще до ее прихода к власти. В связи с этим она склонна представлять ее действия как заведомо нелепые и некомпетентные.