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06 октября 2017, 14:00
Дональд Трамп Иран США ядерное оружие
Анна Сакоян

США и Иран: перспективы ядерной сделки

Президент Ирана Хасан Рухани на Бушерской АЭС
Президент Ирана Хасан Рухани на Бушерской АЭС
Hossein Heidarpour / tasnimnews.com

В СМИ начались разговоры о том, что США собираются отменить «ядерную сделку» с Ираном — соглашение, достигнутое во время правления предыдущего президента США Барака Обамы. По итогам этого соглашения с Ирана были сняты международные санкции, а Иран, со своей стороны, обязался не развивать свою ядерную программу. Нынешняя президентская администрация в США сейчас рассматривает вопрос о том, насколько хорошо выполнялись условия сделки. На следующей неделе президент США Дональд Трамп должен объявить решение.

Ожидается, что Трамп скоро объявит об отказе от участия в международной сделки, заключенной в 2015 году, которая направлена на сдерживание иранской ядерной программы, пишет Reuters. Эти ожидания основаны на анонимных инсайдерских сообщениях. Трамп называл эту сделку «худшей в истории». Он поддерживает риторику, в которой Иран представляется пособником международного терроризма и агрессором, не оставляющим своих ядерных амбиций. 15 октября наступает предел того периода, в течение которого США должны вынести оценку, насколько добросовестно Иран выполняет свои обязательства по сделке. Чтобы отказаться от сделки, достаточно признать, что он их выполняет недобросовестно.

 
Hossein Heidarpour / tasnimnews.com

Если администрация решит отказаться от сделки, у конгресса будет 60 дней на утверждение или отклонение этого решения. К чему склонится конгресс, предсказать трудно. Что хочет сказать президентская администрация, пока тоже трудно проинтерпретировать. Трамп придерживается жесткой риторики, которую приветствует союзник США в лице Израиля. Министр обороны США Джеймс Мэттис, в свою очередь, высказывал мнение, что Иран в целом выполняет свои обязательства.

Washington Post пишет, что отказ от сделки США может запустить цепочку событий, которые приведут к сильному разладу между США и их ближайшими давними союзниками. По своему жанру этот шаг окажется в одном ряду с решением США выйти из парижского климатического соглашения, но последствия могут оказаться более тяжелыми. Здесь под угрозой оказались отношения с крупнейшими партнерами США Британией, Германией и Францией. Все три страны считают, что Иран честно соблюдает условия сделки, и категорически не хотят пересматривать это соглашение.

Между тем, если США снова введут против Ирана санкции, то эти санкции, скорее всего, ударят по банкам, которые поддерживают отношения с Ираном, пусть даже косвенные. В числе таких банков неизбежно окажутся банки этих стран, и такой поворот событий будет расценен как враждебность по отношению к ним.

Авторы отмечают, что, по прогнозам «осведомленных людей», Трамп, скорее всего, откажется от сделки на том основании, что Иран не соблюдал свои обязательства, и поэтому продолжение этого соглашения противоречит национальным интересам США. Сразу после объявления решения, конечно, ничего не произойдет, потому что сначала оно будет передано на рассмотрение конгресса. Конгресс с отличной от нуля вероятностью это решение одобрит.

 
Госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф во время переговоров по ядерной программе. Апрель 2015
State Department photo/ Public Domain

Если это произойдет Иран может правомерно заявить о том, что США нарушили условия сделки, и западноевропейским участникам будет трудно с этим не согласиться. В таком случае они окажутся в одном лагере с еще двумя участниками ядерной сделки — Россией и Китаем, которые, несомненно, будут поддерживать Иран, а не США. Всё это может привести к кризису международных отношений, предупреждают авторы. Напомним, что WP поддерживает либералов и не любила нынешнюю американскую администрацию еще до ее прихода к власти. В связи с этим она склонна представлять ее действия как заведомо нелепые и некомпетентные.

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