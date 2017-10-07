По данным портала «CIB», акции протеста под лозунгом «За Навального» ожидаются сегодня 79 городах России. В большинстве случаев это будут не митинги, а пикеты, т.к. их проще согласовать с местными властями.

Акция протеста уже прошла во Владивостоке. Причем там и место, и время проведения митинга было одобрено администрацией региона. Как посчитали представители оппозиции, это произошло из-за отставки главы Приморья Владимира Миклушевского.

«Сейчас краевым властям не до акций оппозиции, у них другие заботы», — сказал «Коммерсанту» координатор местного штаба Юрий Кучин .

Несколько десятков человек пришли на акцию протеста и в Хабаровске с плакатами «Свободу Алексею Навальному», «Навальный 2018». Обошлось без происшествий, правда, полицейские заинтересовались вывеской штаба сторонников оппозиционера.

«Встречаемся на памятнике партизанам, будем поздравлять Путина с 65-летием и требовать допустить Алексея Навального к выборам президента. Пришли двое полицейских из отдела административной практики с заявлением на нас какого-то хабаровчанина, которого расстроила вывеска на нашем штабе, пишем объяснение», — написал на своей странице во «ВКонтакте» местный координатор Алексей Ворсин.

Практически во всех группах в социальных сетях, где сторонники Навального информируют людей о предстоящих и состоявшихся акциях, ведут трансляции или делятся мнениями о происходящем, особенный акцент ставится на то, что митинги и пикеты проходят в день рождения президента России Владимира Путина.

Акции уже состоялись в Южно-Сахалинске, Комсомольске-на-Амуре, Улан-Удэ, Кемерово, Барнауле, в Чите. Везде на улицы выходили по несколько десятков человек.

«Около 50 человек приняли участие в митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который прошёл на площади Труда в поселке КСК Читы. На площади находились сотрудники полиции, которые вели видеосъемку, сотрудники администрации района и правительства края, журналисты. Акция была согласована с властями, прошла спокойно и без задержаний», — сообщило ИА «Чита».

В Екатеринбурге акция протеста началась лишь недавно. Накануне с большим опозданием чиновники свердловского министерства общественной безопасности выступили с заявлением, что выбранное активистами место неподходит для рации протеста, и предложили оппозиционерам в качестве альтернативы площадь Обороны, но те менять дислокацию отказались. Перед стартом акции протеста областной полицейские главк распространил предупреждение, в котором призвал сторонников Навального не нарушать закона.

«В случае, если акция состоится, органы внутренних дел предпримут комплекс мер, направленных на недопущение нарушения действующего законодательства, охрану правопорядка и обеспечение безопасности граждан», – приводит РИА «Новый День» слова пресс-секретаря ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Действительно, если на Дальнем Востоке и в Сибири акции протеста проходили более-менее спокойно, то в ряде городов России не обошлось без задержаний. «Тревожные новости пришли уже вчера из Твери: у дверей штаба полиция задержала координатора Андрея Прокудина и волонтера Марфу Аксенову. Ребята до сих пор находятся в ОВД. Уже не все спокойно в Якутске и Перми: там задержаны координаторы штабов — Анатолий Ноговицын и Максим Жилин. В Санкт-Петербурге задержали юриста штаба Дениса Михайлова и составляют протокол по статье 20.2», — сообщает «Команда Навального» во «ВКонтакте».

Также акция в поддержку Навального проходит сейчас в Москве. По данным СМИ, многие ее участники — молодые люди, много студентов и школьников. По оценке корреспондента РБК, который находится на месте событий, на Пушкинской площади собрались около 2 тысяч человек.

«Полицейские в громкоговорители призывают собравшихся не задерживаться и не мешать проходу других граждан. В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили РБК, что не предоставят информацию о митинге на Пушкинской площади и попросили обращаться к организаторам акции», — сообщает издание.

Напомним, что на 18 часов по местному времени запланирована акция протеста на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. Сами сторонники оппозиционера называют ее «главной» в череде сегодняшних митингов и пикетов. В Москве акция на Пушкинской площади начнется в 14 часов.

Напомним, Алексей Навальный был задержан 29 сентября, когда он выходил из дома в Москве, чтобы отправиться на митинг в Нижнем Новгороде. 2 октября Симоновский суд Москвы арестовал его и его соратника Леонида Волкова на 20 суток за повторное нарушение порядка проведения массовых акций, в частности — за призывы к несогласованной акции.

Следует также добавить, что ранее глава ЦИК России Элла Памфилова разъясняла, что Алексей Навальный не может быть зарегистрирован как кандидат в президенты РФ.

«Я понимаю, и он это понимает, что у него нет шансов быть зарегистрированным на выборах из-за его судимости. Это по закону, это соответствует нашему российскому законодательству», — приводит ее слова ТАСС.