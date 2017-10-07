Новая волна лжеминирований в Москве началась накануне за час до полудня. Сообщения о якобы заложенных бомбах продолжали поступать до глубокой ночи. В итоге был побит своеобразный рекорд последних дней по числу объектов, откуда пришлось выводить людей.

«Звонки поступали с 11:00 до глубокой ночи. Эвакуация коснулась около 260 городских объектов», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.

Агентство сообщает, что за пятницу в столице было эвакуировано 160 тысяч человек, при этом ни на одном из «заминированных» объектов, к счастью, не было обнаружено взрывчатки. Издание уточняет, что вчера потребовалось выводить людей из 50 госучреждений, почти 70 школ, более 40 торгово-развлекательных центров, из 15 больниц и поликлиник, со всех московских вокзалов, а также других мест массового скопления людей, включая «Лужники», «Москва-сити», Охотный ряд и так далее.

«Сигнал о минировании поступил и в аэропорту «Жуковский». В это время рейсов и пассажиров не было, сотрудники аэропорта были эвакуированы. В последующем «Жуковский» перешел в штатный режим работы», — уточняет РИА Новости.

По фактам лжеминирования были возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий».

Ранее ФСБ России сообщила о том, что люди, организовавшие шквал звонков и сообщений о заложенных бомбах в разных объектах в регионах России, установлены. От их действий пострадали жители 50 субъектов РФ.

«Мы установили, правда, непросто это было сделать, это российские граждане, однозначно могу сказать. Это четверо человек, которые находятся сейчас за границей. [У них] есть пособники, которые находятся на территории страны. Они использовали IP-телефонию и определить место дислокации сложно — это признаем не только мы, но и признают наши [зарубежные] партнеры, с которыми мы сейчас работаем. Есть такие технические вещи, которые затрудняют работу, тем более, что звонки происходили с территории другого государства. Работу по их розыску мы осуществляем совместно с нашими партнерами», — приводит ТАСС слова главы ФСБ Александра Бортникова.

Надо напомнить, что первая волна звонков о ложном минировании началась 11 сентября. За это время были эвакуированы около 800 тыс. человек, не считая того, что произошло накануне в Москве. Ущерб от действий лжеминеров не называется, однако ранее ФСБ озвучивала цифры по итогам первых дней эвакуаций — более 300 млн рублей.

Эксперты и обычные россияне выдвигали разные версии о том, что может стоять за организацией звонков и сообщений о заложенных бомбах. Назывались и спецслужбы, которые таким образом проверяют готовность органов безопасности, медиков, спасателей и населения к эвакуации. Среди версий была и та, что рассматривала причастность запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». В частности, РИА Новости писало о том, что атаки мог организовать уроженец Ставропольского края, который ранее воевал в Сирии на стороне исламистов.

«Ведомости» напоминают, что 28 сентября стало известно о задержании подозреваемого в заведомо ложных телефонных угрозах. Им оказался 31-летний житель Подмосковья. Он был арестован, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Однако и после его задержания волна звонков продолжается.