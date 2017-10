Международное движение в поддержку уничтожения ядерного оружия (The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN) стало лауреатом Нобелевской премии мира в 2017 году. Это движение, пишет Reuters, происходит из Австралии и было официально учреждено в Вене в 2007 году. Оно характеризует себя как коалицию негосударственных активистских групп, действующих в более чем 100 странах мира.

Решение нобелевского комитета, комментирует BBC, представляет собой «мощное и своевременное» подкрепление риторике, осуждающей ядерное оружие. Автор подчеркивает, что это решение было принято в контексте того, что Северная Корея энергично развивает свою ядерную программу, ядерная сделка с Ираном в очередной оказалась предметом полемики, а Россия и США стремятся к модернизации своих ядерных арсеналов. В принципе, существует Договор о нераспространении ядерного оружия, и большинство стран согласились в соответствии с ним не создавать своих арсеналов, а те, у которых они уже есть, пошли на постепенное разоружение.

Дональд Трамп подписывает официальный документ

Но активисты уже давно выражали недовольство тем, что при наличии формальных договоренностей наблюдаются слабые успехи при воплощении их в жизнь. В частности, тем, что официальные обладатели ядерного оружия не торопятся от него избавляться. Движение ICAN возникло как реакция на такое положение дел. Его повестка состоит в том, чтобы «повышать общественную осведомленность». В результате общества, по замыслу, должны давить на свои правительства, чтобы те договорились о полном запрете на ядерное оружие.

Financial Times пишет, что присуждение премии мира было традиционно мотивировано международным политическим контекстом. ICAN наградили за стремление привлечь внимание «к катастрофическим гуманитарным последствиям любого использования ядерного оружия» и добиться полного запрета такого оружия. Больше всего запрету сопротивляются США, отмечает FT. Посол США в ООН, например, в минувшем марте заявила, что мир без ядерного оружия — это прекрасно, но нужно смотреть на вещи реалистично, и привела в пример КНДР, на которую международные договоренности не действуют.

В ожидании присуждения премии Guardian опубликовала материал о кандидатах. На самом деле информация о кандидатах официально не раскрывается, объяснил автор, но о номинантах сообщают те, кто предложил их кандидатуры. Среди таких сообщений, конечно, встречаются и ложные, но так или иначе они попадают в медиапространство на правах слухов и порождают спекуляции. В некоторых случаях слухи получают некоторые подтверждения. Среди относительно правдоподобных номинантов в этом году фигурировали Джулиан Ассанж, Леонардо Ди Каприо, болгарская православная церковь, Дэвид Боуи, Владимир Путин и Дональд Трамп.

Пикет в поддержку Джулиана Ассанжа / flickr.com

Особым предметом спекуляций был короткий список наиболее вероятных кандидатов, который автор привел в подробностях. В частности, он упомянул верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Фредерику Могерини и министра иностранных дел Ирана Мохаммада-Джавада Зарифа. Им в заслугу ставились усилия по достижению ядерной сделки с Ираном, по итогам которой с Ирана сняли санкции, а он в ответ обязался заморозить свою ядерную программу. Также в числе вероятных кандидатов упоминались Американский союз защиты гражданских свобод, папа римский Франциск, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, турецкий журналист Джан Дюндар и газета Cumhuriyet («Республика») и сирийские «Белые каски».