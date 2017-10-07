Марсово поле битвы за Навального

В большинстве российских городов уже состоялись акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального – и теперь СМИ вместе самими участниками и пользователями соцсетей пытаются высчитать, сколько активистов было задержано. Мнения разнятся от десятков до сотен.

Митинги прошли в 22 населенных пунктах, включая Москву. Печальный «рекорд» по количеству задержаний, похоже, поставил Екатеринбург: там даже по официальным данным задержаны 18 человек, СМИ пишут о 30 с лишним доставленных в ОВД активистах. Полиция в столице Урала действовала жестко: одному молодому человеку передавили горло и, задыхающегося, оттащили в автозак несмотря на требования окружающих вызвать скорую, а еще один участник митинга якобы был избит до потери сознания уже в отделе полиции (впрочем, она предсказуемо опровергла это обвинение).

«Еще 12 человек попали в отделения полиции в Туле, 11 человек – в Саратове, 10 – в Самаре, 8 – в Нижнем Тагиле. Задержанные на протестных акциях есть в Калининграде, Краснодаре, Москве, Перми, Петербурге, Пскове, Ростове-на-Дону, Саранске, Саратове, Сочи, Ставрополе, Твери, Тюмени, Южно-Сахалинске, Якутске», – пишет Republic.

В Якутске, по некоторым данным, студенту Северо-Восточного Федерального университета выбили зубы и сломали нос, после чего молодой человек был госпитализирован.

В Москве на акцию протеста прямо в центр города вышли, по официальным данным, около 700 человек, включая журналистов. По фотографиям с места событий складывается впечатление, что участников было больше. Такое же мнение выражают они сами в соцсетях, утверждая, что митинг посетили «тысячи человек».

В целом в столице акция прошла спокойнее всего – по сравнению с регионами. ОМОН оттеснял митингующих с проезжей части и в конце концов перекрыл процессии путь, но в целом сторонники Навального прошли по Тверской достаточно долго, останавливались у Госдумы и практически добрались до Кремля (в этот-то момент правоохранители и выстроили кордоны на Охотном ряду).

Сколько человек было задержано в столице, пока неясно. В соцсетях пишут, что если задержания и проводились, то незаметно для окружающих. Пока сообщается об одном задержанном на Пушкинской площади.

На очереди – Санкт-Петербург, где акция протеста изначально была запланирована на самое позднее относительно всех остальных городов время. Она проходит на Марсовом поле (ранее сообщали, что его перекрыли, но потом выяснилось, что нет – но там предусмотрительно окрасили скамейки, чтобы собравшиеся не рассиживались).

В начале митинга толпа сторонников Навального собралась вокруг неизвестного человека в латексной маске Путина. В соцсетях снимки, на которых он фигурирует, называют «фото с именинником» (президенту РФ сегодня исполнилось 65 лет).

Туда же, на Марсово поле, заявились неизвестные и – по примеру Екатеринбурга – устроили танцы «в поддержку Каталонии» (на Урале такие же странные активисты вышли митинговать с каталонскими флагами). Через громкоговорители собравшихся (их уже насчитывается несколько сотен человек) приглашают проследовать в кинотеатры и посетить показ фильма «Крым».

В Северной столице явно предпринимались «превентивные» меры: днем сотрудники полиции приходили в местный штаб Навального на Вознесенском проспекте и увели с собой помощника координатора Андрея Горшкова, не сообщив причин задержания. До этого были задержаны юрист штаба Денис Михайлов и еще один сотрудник Михаил Сосин.

По словам Михайлова, на них составили протокол по статье о нарушении порядка организации и проведения митингов.

Кроме того, в Санкт-Петербург вообще не смог приехать координатор движения «Открытая Россия» Андрей Пивоваров. Его автомобиль на подъезде к городу, еще в Ленинградской области, остановили сотрудники ДПС, которые заявили водителю, что он подозревается в употреблении наркотиков, и увезли на освидетельствование в Сосново. «Алкоголь не употреблял. Нахожусь в адекватном состоянии, но тем не менее зачем-то им потребовалось освидетельствование», – рассказал сам Пивоваров.