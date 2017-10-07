Экспедиция подводных археологов продемонстрировала видеокадры остатков шведского флагманского корабля «Марс», погибшего во время сражения в Балтийском море в 1564 году.

Строительство этого корабля было частью усилий шведского короля Эрика XIV по укреплению военно-морской мощи своей державы. Немногим ранее, при его отце Густаве I была разорвана Кальмарская уния, объединявшая Данию, Норвегию и Швецию, и Швеция стала независимом королевством. Но датские монархи не оставляли притязаний на Швецию, считая Густава, а затем его сына узурпаторами. Противоречили друг другу и экономические интересы двух стран.

Еще Густав I решил обзавестись флотом, понимая, что обычная для старой Швеции практика использовать при необходимости на войне торговые корабли, взятые у их владельцев, будет недостаточной в новых условиях. Первым постоянным военным флотом Швеции стали корабли, купленные Густавом в городе Любек. Эрик, вступивший на престол в 1560 году, продолжил деятельность отца. Он пригласил корабельщика Хольгерда Ульссона с целью построить флагман своего флота. Король сам выбрал для корабля название «Марс» в честь бога войны. Впрочем, этот корабль был также известен под другими именами – Makalös, что значит «не имеющий себе равных, несравненный», и Jutehataren «Ненависть ютов (датчан)».

Строительство корабля было завершено в 1653 году. «Марс» был крупнее знаменитого шведского корабля «Ваза», построенного шестью десятилетиями позже. История не сохранила его точных характеристик, но водоизмещение «Марса» оценивают в 1800 тонн, длину в 162 шведских альна (96,2 метра), ширину в 45,5 шведских альнов (26,8 метра). Современники писали, что корабль больше, чем здание собора святого Петра в Любеке. Возможно, на тот момент он был самым большим кораблем мира и уже точно самым большим на Балтийском море.

Корабль «Марс» на рисунке шведского адмирала и художника-мариниста Якоба Хегга (1909)

Пушки для корабля отливались в Стокгольме и Кальмаре. Здесь опять-таки мы сталкиваемся с отсутствием точных данных. Один источник говорит, что на «Марсе» было 100 пушек, другой – что 173. Залп орудий одного борта «Марса» суммарно составлял 238 килограммов ядер. Экипаж составлял 350 человек, еще примерно столько же на борту «Марса» было солдат.

В тот же год, когда «Марс» был спущен на воду, началась давно назревавшая война, которая войдет в историю как Северная семилетняя война. Швеции в ней противостояли Дания, Любек и Польша. Датчане атаковали у острова Борнхольм шведские корабли, но шведы уже чувствовали себя уверенно на море, и их адмирал Якоб Багге одержал победу. Сухопутные армии сражали на юге Швеции (эти земли после распада Кальмарской унии еще оставались датскими). Датчанам удалось захватить Эльвсборг. Шведские войска вошли на территорию Норвегии. В целом ни одна из сторон не получила явного преимущества.

30 мая 1564 года между шведским островом Эланд и принадлежавшим Дании островом Готланд началось морское сражение. Шведским флотом командовал Якоб Багге на «Марсе», датско-любекским – Герлуф Тролле, флагманский корабль которого назывался «Фортуна». У шведов с их 37 кораблями было численное превосходство, однако из-за бури корабли рассеялись, и в итоге «Марс» столкнулся с противником при поддержке всего двух кораблей «Слон» и «Финский лебедь». Тем не менее, шведские моряки успешно отбили все атаки. Им удалось потопить любекский корабль «Alte Bark» (некоторые авторы пишут, что он стал первым кораблем, погибшим в морской битве не в результате абордажа или тарана, а от артиллерийского огня) и нанести значительные повреждения «Фортуне». Трижды экипаж «Марса» отбивал попытки датчан и любекцев взять свой корабль на абордаж.

Якоб Багге и Герлуф Тролле

Морская битва у острова Эланд на гравюре немецкого художника Франца Хогенберга (1535-1590). В правой части картины изображены неудачные мирные переговоры 1563 года в Ростоке.

Якоб Багге на следующий день рассчитывал на подход других шведских кораблей, но к месту сражения успела только часть из них. Ветер переменился, поэтому датско-любекский флот сумел вновь атаковать оставшихся в меньшинстве шведов. «Слон» и «Финский лебедь» смогли уйти, а «Марс» оказался окружен вражескими кораблями. Шведы продолжали сопротивляться, но когда на «Марсе» начался пожар, Якоб Багге решил сдаться. Его и часть экипажа забрали на датский корабль, а на «Марс» высадились моряки одного из любекских кораблей. В этот момент на «Марсе» взорвалась крюйт-камера и огромный корабль был мгновенно разрушен. Очевидцы вспоминали, что грот-мачта взлетела в воздух, как арбалетная стрела. Вместе с кораблем погибли остатки его экипажа и около 300 – 400 любекцев. Причины взрыва неизвестны. Возможно, он был вызван пожаром, или же шведы намеренно взорвали корабль.

Гибель корабля «Марс» на картине Ханса Бохрда 1901 года.

Активные поиски «Марса» были начаты в 1960-е годы. Долгое время его безуспешно разыскивал Андерс Франсен, который в 1956 году обнаружил в стокгольмской гавани затонувший корабль «Ваза». Но лишь в июле 2011 года корабль нашли в 18,5 километрах к северу от Эланда на глубине около 75 метров. Сделал это Ричард Лундгрен, занимавшийся поисками «Марса» двадцать лет, и его коллеги из группы Ocean Discovery. Идентифицировали «Марс» по поднятым с морского дна пушкам. Хотя корабль был сильно поврежден взрывом, отдельные его части сохранились очень хорошо, благодаря медленному течению и холодной воде Балтийского моря.

Пушечные порты «Марса»

Герб династии Ваза в декоре кормы

В последующие годы обломки «Марса» неоднократно исследовались подводными археологами во главе с профессором морской археологии Йоханном Рённби из Университета Сёдертёрна. Поднятые со дна предметы выставлены в музее города Вестервик. Археологические работы и съемки под водой финансировал телеканал National Geographic. Компания Deep Sea Productions, готовящая документальный фильм о судьбе корабля «Марс» и истории его поисков, опубликовала два видеоролика с фрагментами фильма.

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