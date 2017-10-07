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07 октября 2017, 19:33
археология Балтийское море история Швеция
Максим Руссо

Шведский «Марс» на дне Балтики

Обломки корабля на дне Балтийского моря
Обломки корабля на дне Балтийского моря

Экспедиция подводных археологов продемонстрировала видеокадры остатков шведского флагманского корабля «Марс», погибшего во время сражения в Балтийском море в 1564 году.

Строительство этого корабля было частью усилий шведского короля Эрика XIV по укреплению военно-морской мощи своей державы. Немногим ранее, при его отце Густаве I была разорвана Кальмарская уния, объединявшая Данию, Норвегию и Швецию, и Швеция стала независимом королевством. Но датские монархи не оставляли притязаний на Швецию, считая Густава, а затем его сына узурпаторами. Противоречили друг другу и экономические интересы двух стран.

Еще Густав I решил обзавестись флотом, понимая, что обычная для старой Швеции практика использовать при необходимости на войне торговые корабли, взятые у их владельцев, будет недостаточной в новых условиях. Первым постоянным военным флотом Швеции стали корабли, купленные Густавом в городе Любек. Эрик, вступивший на престол в 1560 году, продолжил деятельность отца. Он пригласил корабельщика Хольгерда Ульссона с целью построить флагман своего флота. Король сам выбрал для корабля название «Марс» в честь бога войны. Впрочем, этот корабль был также известен под другими именами – Makalös, что значит «не имеющий себе равных, несравненный», и Jutehataren «Ненависть ютов (датчан)».

Строительство корабля было завершено в 1653 году. «Марс» был крупнее знаменитого шведского корабля «Ваза», построенного шестью десятилетиями позже. История не сохранила его точных характеристик, но водоизмещение «Марса» оценивают в 1800 тонн, длину в 162 шведских альна (96,2 метра), ширину в 45,5 шведских альнов (26,8 метра). Современники писали, что корабль больше, чем здание собора святого Петра в Любеке. Возможно, на тот момент он был самым большим кораблем мира и уже точно самым большим на Балтийском море.

 

Корабль «Марс» на рисунке шведского адмирала и художника-мариниста Якоба Хегга (1909)

Пушки для корабля отливались в Стокгольме и Кальмаре. Здесь опять-таки мы сталкиваемся с отсутствием точных данных. Один источник говорит, что на «Марсе» было 100 пушек, другой – что 173. Залп орудий одного борта «Марса» суммарно составлял 238 килограммов ядер. Экипаж составлял 350 человек, еще примерно столько же на борту «Марса» было солдат.

В тот же год, когда «Марс» был спущен на воду, началась давно назревавшая война, которая войдет в историю как Северная семилетняя война. Швеции в ней противостояли Дания, Любек и Польша. Датчане атаковали у острова Борнхольм шведские корабли, но шведы уже чувствовали себя уверенно на море, и их адмирал Якоб Багге одержал победу. Сухопутные армии сражали на юге Швеции (эти земли после распада Кальмарской унии еще оставались датскими). Датчанам удалось захватить Эльвсборг. Шведские войска вошли на территорию Норвегии. В целом ни одна из сторон не получила явного преимущества.

30 мая 1564 года между шведским островом Эланд и принадлежавшим Дании островом Готланд началось морское сражение. Шведским флотом командовал Якоб Багге на «Марсе», датско-любекским – Герлуф Тролле, флагманский корабль которого назывался «Фортуна». У шведов с их 37 кораблями было численное превосходство, однако из-за бури корабли рассеялись, и в итоге «Марс» столкнулся с противником при поддержке всего двух кораблей «Слон» и «Финский лебедь». Тем не менее, шведские моряки успешно отбили все атаки. Им удалось потопить любекский корабль «Alte Bark» (некоторые авторы пишут, что он стал первым кораблем, погибшим в морской битве не в результате абордажа или тарана, а от артиллерийского огня) и нанести значительные повреждения «Фортуне». Трижды экипаж «Марса» отбивал попытки датчан и любекцев взять свой корабль на абордаж.

 

Якоб Багге и Герлуф Тролле

 

Морская битва у острова Эланд на гравюре немецкого художника Франца Хогенберга (1535-1590). В правой части картины изображены неудачные мирные переговоры 1563 года в Ростоке.

Якоб Багге на следующий день рассчитывал на подход других шведских кораблей, но к месту сражения успела только часть из них. Ветер переменился, поэтому датско-любекский флот сумел вновь атаковать оставшихся в меньшинстве шведов. «Слон» и «Финский лебедь» смогли уйти, а «Марс» оказался окружен вражескими кораблями. Шведы продолжали сопротивляться, но когда на «Марсе» начался пожар, Якоб Багге решил сдаться. Его и часть экипажа забрали на датский корабль, а на «Марс» высадились моряки одного из любекских кораблей. В этот момент на «Марсе» взорвалась крюйт-камера и огромный корабль был мгновенно разрушен. Очевидцы вспоминали, что грот-мачта взлетела в воздух, как арбалетная стрела. Вместе с кораблем погибли остатки его экипажа и около 300 – 400 любекцев. Причины взрыва неизвестны. Возможно, он был вызван пожаром, или же шведы намеренно взорвали корабль.

 

Гибель корабля «Марс» на картине Ханса Бохрда 1901 года.

Активные поиски «Марса» были начаты в 1960-е годы. Долгое время его безуспешно разыскивал Андерс Франсен, который в 1956 году обнаружил в стокгольмской гавани затонувший корабль «Ваза». Но лишь в июле 2011 года корабль нашли в 18,5 километрах к северу от Эланда на глубине около 75 метров. Сделал это Ричард Лундгрен, занимавшийся поисками «Марса» двадцать лет, и его коллеги из группы Ocean Discovery. Идентифицировали «Марс» по поднятым с морского дна пушкам. Хотя корабль был сильно поврежден взрывом, отдельные его части сохранились очень хорошо, благодаря медленному течению и холодной воде Балтийского моря.

 

Пушечные порты «Марса»

 

Герб династии Ваза в декоре кормы

В последующие годы обломки «Марса» неоднократно исследовались подводными археологами во главе с профессором морской археологии Йоханном Рённби из Университета Сёдертёрна. Поднятые со дна предметы выставлены в музее города Вестервик. Археологические работы и съемки под водой финансировал телеканал National Geographic. Компания Deep Sea Productions, готовящая документальный фильм о судьбе корабля «Марс» и истории его поисков, опубликовала два видеоролика с фрагментами фильма.

 

 

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