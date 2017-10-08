Глава правительства Испании Мариано Рахой дал интервью газете El Pais, в котором признался, что сегодня кабинет министров столкнулся с одной из самых серьезных проблем «в истории испанской демократии». Речь идет о референдуме о независимости Каталонии и нежелании Мадрида признавать его результаты. Отвечая на вопрос о возможных действия властей Испании, если парламент региона объявит о суверенитете, г-н Рахой заметил, что этого не произойдет.

«Мы собираемся предотвратить независимость. Вот почему я могу с полной откровенностью сказать вам, что этого не произойдет. Мы будем пользоваться всеми способами решения проблемы — конечно, в рамках закона — с учетом того, как развиваются события. Я имею в виду, до тех пор, пока угроза провозглашения независимости не исчезнет из политического ландшафта, правительство будет принимать непопулярные решения», — приводит его слова газета.

Напомним, что парламент Каталонии соберется на заседание в понедельник, 9 октября, несмотря на запрет Конституционного суда Испании, и рассмотрит вопрос о независимости. Об этом ранее заявил Reuters министр каталонского регионального правительства по иностранным делам Рауль Ромева.

«Парламент соберется и все обсудит. Это будет происходит в форме дебатов», — сказал агентству Ромева.

Об этом же ранее говорил и глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон.

«Я уже ощущаю себя президентом свободной страны, в которой миллионы людей приняли важное решение. Следующие шаги последуют из парламента», — рассказал он Bild.

В свою очередь, Рахой уточнил, что власти предвидят возможность объявления чрезвычайного положения, если ситуация не стабилизируется. При том, что в конце этой недели Мадрид выступил с официальными извинениями в адрес каталонцев за действия полицейских и военных в день проведения референдума, когда пострадали более тысячи человек.

«Я знаю, что есть люди, которых избили, некоторые даже попали в больницу. Все, что я могу сделать, — это извиниться от имени офицеров, которые вмешались в проведение референдума», — сказал представитель правительства страны Энрик Милло в интервью телеканалу TV3.

Агентство Reuters также сообщает, что в Европе высказали обеспокоенность по поводу итогов референдума — о готовности выступить посредником на переговорах между Мадридом и Барселоной заявила Швейцария, которая придерживается нейтралитета по вопросу суверенитета Каталонии.

Эксперты, впрочем, считают, что у правительства Каталонии не хватит политических союзников, чтобы все же продавить суверенитет. Даже во втором крупном городе региона после Барселоны — Таррагоне — нашлось больше противников отделения, чем сторонников.

«Реакция таррагонских властей на референдум логична — в парламенте Таррагоны большинство кресел у «Испанской социалистической рабочей партии», а правит городом мэр-социалист Хосеп Феликс Баллестерос. Испанские социалисты, как и «Народная партия» премьера Испании Мариано Рахоя, считаются ярыми противниками отделения Каталонии. Именно социалисты направили в Конституционный суд Испании жалобу на планы каталонского парламента провозгласить в понедельник, 9 октября, независимость Каталонии», — сообщает BBC.

Напомним, накануне власти Барселоны и опубликовали окончательные итоги голосования из 2,3 млн человек, пришедших на участки в прошлое воскресенье (явка составила более 43%) «за» выход проголосовали более 2 млн человек. «Финальные результаты референдума в Каталонии: 90,18% «да», «нет» — 7,83%, 1,98% — пустые бланки», — пишет в твиттере Catalan News.