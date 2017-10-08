Старые новые векторы

Новый посол США в России Джон Хантсман на формальной церемонии принятия присяги в Солт-Лейк-Сити назвал свою основную цель в работе. Он заявил, что считает восстановление доверия между двумя государствами своей главной задачей.

По словам Хантсмана, на данном этапе отношения между Вашингтоном и Москвой являются «самыми сложными в мире» при том, что их характеризует «низкий уровень доверия».

Первым шагом к восстановлению отношений на прежнем уровне посол назвал возвращение суверенитета Украины. «Это проблема не только для США, но и для Европы, Канады и буквально для каждой развитой страны», — подчеркнул Хантсман.

Заявление посла прозвучало на фоне пршедших накануне переговоров между помощником президента РФ Владиславом Сурковым и представителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером. По их итогам Сурков заявил, что общение было конструктивным. «Обсуждался предложенный Россией проект резолюции ООН по Донбассу. Найдено взаимопонимание по ряду позиций. Большинство выявленных разногласий признаны преодолимыми», — заявил он. Сурков отметил, что обе стороны подчеркнули необходимость выполнения минских соглашений при решающей роли «нормандского формата» и Минской контактной группы. «Договорились с Куртом, что наши консультации по украинскому урегулированию будут продолжены в необходимом для достижения результата объеме. В том, что в конечном итоге результат будет, не сомневаемся», — заключил он.

Хантсман в своем выступлении также обратил внимание на то, что Россия и США совместными усилиями должны привлечь Северную Корею к переговорам, так как сейчас Пхеньян является международной угрозой и угрозой для своих соседей, среди которых - и Россия. Посол обвинил КНДР в многолетнем нарушении норм международного права.

Сегодня же к северокорейской проблеме в очередной раз обратился и американский лидер Дональд Трамп. Он написал в твиттере, что политика американских администраций, которые в течение 25 лет вели переговоры с Северной Кореей и тратили на это большие суммы денег, не сработала. «Достигнутые договоренности нарушались еще до того, как чернила высыхали на бумаге. Из американских переговорщиков делали дураков. Извините, но здесь сработает только одна вещь», — написал Трамп. Однако президент США не уточнил, что же именно он имеет в виду.

Наконец, третьей общей задачей России и США Хантсман назвал борьбу с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в России). Он уверен, что сторонам стоит продолжить совместную работу, «чтобы найти надежное политическое решение для этой раздираемой войной страны, которое будет основано на территориальной целостности сирийского государства и защитит интересы всех его граждан».

Сам дипломат оценивает процесс восстановления двусторонних отношений длительным процессом. «Мы не должны думать, что это будет просто или быстро. Но я считаю, что, если обе стороны проявят добрую волю, мы сможем преодолеть это препятствие начать совместную эффективную работу по ключевым вопросам», — заключил он.

Теперь Хантсман приедет в Москву 10 октября и непосредственно приступит к исполнению своих обязанностей. Накануне своего выступления посол встретился с Трампом, и тот пожелал ему и его супруге удачи в работе по восстановлению российско-американских отношений.

Между тем Москва и Вашингтон, кажется, оказались на острие нового конфликта. Сегодня российский МИД официально пригрозил Штатам, что может подготовить ответные меры на ограничение деятельности журналистов телеканала RT в США.

«Это случай, когда в отношении нашего канала применена вся имеющаяся машина, включая административный ресурс, включая пропаганду на территории США. Закон России «О СМИ», принятый в 1991 году. В нем есть статья, которая предписывает: в случае, если в какой-то стране в отношении российских СМИ применяются ограничительные меры, отвечать адекватно в отношении корреспондентов этой страны, которые работают на территории России. Соответственно, все, что будет совершаться в отношении российских журналистов, вообще в принципе телеканала RT на территории США, после того, как мы это квалифицировали в качестве ограничения деятельности, мы можем применять аналогичные меры в отношении американских журналистов американских СМИ, здесь, на территории России», — заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

По ее словам, ранее Россия никогда не использовала свое законодательство в отношении иностранных корреспондентов, чтобы оказывать давление. Об ответных ограничениях уже говорил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 5 октября Совфед обратился к профильным ведомствам с просьбой в течение двух недель подготовить данные меры.