Польские ученые исследовали палеолитический артефакт, найденный в 2013 году у деревни Голенбево (Gołębiewo). Они обнаружили, что он был изготовлен из рога оленя, жившего весьма далеко от места находки. Этот результат весьма интересен. Но исследование все-таки не дает ответ на вопрос, занимающий ученых уже больше века: для чего вообще людям палеолита были нужны такие предметы?

Речь идет об изогнутых палках длиной обычно от 10 до 30 сантиметров, изготовленных, как правило, из оленьего рога. Они имеют форму букв T или Y, иногда просто один их конец шире другого, также они снабжены отверстием на широком конце. Иногда отверстий два. Целиком или в виде фрагментов они во множестве встречаются среди археологических находок верхнего палеолита, появляются в ориньякской археологической культуры, расцвета достигают в мадленской, когда среди них появляются подлинные произведения искусства, украшенные резными фигурками людей или животных. Распространены они по Европе очень широко, их находят во Франции, Швейцарии, Германии, Дании, южной Швеции, Чехии, Польше, Украине, России. На некоторых палеолитических стоянках их находили десятками.

Фрагмент просверленного жезла из коллекции Музея Тулузы

Жезл с палеолитической стоянки Лиственка близ Дивногорска (Красноярский край). В отличие от большинства просверленных жезлов имеет три отверстия и изготовлен не из рога оленя, а из бивня мамонта

Верхняя часть жезла с гравировкой в виде лошади. Была найдена в 1863 году Эдуардом Ларте и Генри Кристи в Абри-де-ла-Мадлен, хранится в Британском музее

Один из основателей научной археологии первобытного общества – француз Габриель де Мортилье (1821 – 1898) дал этим предметам название bâton de commandement «жезл начальника», которое и сейчас часто встречается в литературе. Другое частое их название «выпрямители стрел» появилось в связи с одной из гипотез об их назначении. В последнее время ученые предпочитают использовать названия, не указывающие на функцию этих предметов. Поэтому их называют просверленными жезлами (bâton percé, perforated baton).

Возможно, первым исследователям просверленные жезлы казались символом власти, чем-то вроде скипетра или маршальского жезла. Одновременно возникает версия, что они обозначали сакральный статус и принадлежали жрецам палеолитических культов или шаманам. В форме жезлов стали видеть фаллическую символику, а в круглом отверстии – символ женского начала. Гипотеза, о жезлах, как о предмете, связанном с религиозными верованиями, до сих пор популярна.

В книге «История религий» А. Б. Зубов связывает просверленные жесты с религиозными представлениями людей верхнего палеолита, в частности с идеей рождения в новом мире после смерти. Он пишет о просверленном жезле из пещеры Мас-д’Азиль, в верхней части которого была вырезана фигурка глухаря: «Птица – видимо, душа умершего, устремляющаяся к новому рождению из утробы земли (отверстие в основании жезла связано, должно быть, с вульварной символикой). Можно предположить, что такие жезлы клали в могилы тех людей, которые совершали священнодействия, соединяя миры и помогая умершим соплеменникам в достижении Неба».

Просверленный жезл с фигуркой глухаря из пещеры Мас-д’Азиль на юге Франции. Необычное расположение отверстия.



Но стоит заметить, что в той же пещере были найдены просверленные жезлы не только с фигурками птиц, но и с быками, зубрами, лошадьми. И прекрасно выполненный жезл с олененком и птицей. Можно ли всем этим животным придать значения, связанные с ранними религиозными культами? Возможно, но объяснение явно будет не таким простым.

Жезл с олененком и птицей из пещеры Мас-д’Азиль

Другие исследователи полагают, что просверленные жезлы были не религиозным атрибутом, а предметом, который был чем-то полезным в хозяйстве. Среди подобных гипотез наиболее популярна называющая жезлы инструментами для выпрямления древков стрел или копий. Упоминают, что подобные приспособления были отмечены у североамериканских эскимосов и хантов. Однако доказать, что жезлы имели именно эту функцию, не удается, по крайней мере, пока. Часто используемое в литературе название «выпрямитель древков» для них надо счесть неудачным еще и потому, что оно употребляется и для артефактов совсем иной конструкции – плит из камня с прямым желобком.

Вторая популярная гипотеза называет просверленные жезлы копьеметалками. Копьеметалки представляют собой дощечку или палку с упором на одном конце. Метатель копья кладет его на копьеметалку так, чтобы задний конец упирался в упор, сам берется за противоположный конец копьеметалки и, действуя ею как рычагом, бросает копье из-за плеча. Потренировавшись, можно убедиться, что приспособление значительно увеличивать силу броска. В историческое время подобные приспособления использовались народами Австралии (известны под названием вумера), Аляски и тихоокеанского побережья Северной Америки, ацтеками (под названием атлатль). Еще в XIX веке оно было известно чукчам, юкагирам, корякам, нивхам Сахалина, эскимосам и алеутам. Эти народы использовали копьеметалку обычно для охоты на водоплавующих птиц или морских животных, но сохранились сведения, что алеуты и чукчи применяли ее и в войнах. По свидетельству 1775 года алеуты бросали при помощи копьеметалки отравленные дротики примерно на 20 саженей, то есть около 40 метров. Охотничьи копьеметалки переняли у местных народов и русские, поселившиеся на Колыме.

Австралийский абориген бросает копье при помощи вумеры. Кимберли, Западная Австралия, около 1970 года. National Library of Australia

Современный энтузиаст демонстрирует использование копьеметалки

Чукотская копьеметалка с отверстием для указательного пальца. Иллюстрация из книги В. Г. Богораза «Очерк материального быта оленных чукчей» (1901)

Первым версию о том, что просверленные жезлы были копьеметалками, высказал в 1965 году Джон Андервуд, скульптор и практик экспериментальной археологии. Он был убежден в сугубо практическом предназначении просверленных жезлов и жестко критиковал тех, кто видел в них “волшебные палочки”. Андервуд предположил, что существующие образцы жезлов дошли до нас в неполном виде, утратив крючок или упор для дротика. Он изготовил две деревянные модели по палеолитическим образцам, добавив такой упор на концах, противоположных концу с отверстием. Отверстие, по гипотезе Андервуда, служило для захвата копьеметалки пальцем. Подобные варианты, встречаются в чукотских копьеметалках. Эксперименты показали, что такое приспособление действительно значительно увеличивает дальность полета копья. Причем доработанные палеолитические жезлы оказались лучше, чем копьеметалки современных инуитов.

В книге Primitive Technology: A Book of Earth Skills, выпущенной Обществом примитивной технологии, члены которого пытаются восстановить на практике навыки древних народов, также утверждается, что эксперименты с репликами просверленных жезлов показывают их достаточную эффективность в качестве копьеметалки. Только предложенный ими метод использования значительно отличался от того, что был описан Андервудом. Авторы предлагают броска с веревкой, привязанной к отверстию жезла, а держать жезл за противоположный конец. В данном случае способ метания сочетает в себе копьеметалку и бросание оперенного дротика с помощью веревки (так называемую «швейцарскую стрелу»). Веревка обматывалась вокруг древка стрелы, но не привязывалась, при броске она увеличивала силу. Подобный вариант объясняет сглаженность краев у отверстий многих просверленных жезлов. Экспериментировали с копьем длиной полтора метра и весом 97 граммов. По сравнению с копьем, брошенным рукой, такая копьеметалка позволяла увеличить дальность броска на 43 %.

Существуют и другие версии об утилитарном предназначении просверленных жезлов. Советский археолог Отто Бадер описал просверленные жезлы в знаменитом сунгирском палеолитическом захоронении, найденном во Владимирской области. В могиле двоих детей нашлось четыре жезла, причем все они лежали рядом с одним из детей. Два жезла сделаны из бивня мамонта и размер их не превышал 12 сантиметров, два – из рогов северного оленя, размером 23,1 и 25 сантиметров.

Жезлы из бивня мамонта (Сунгирь)

Жезлы из рога оленя (Сунгирь)

Бадер предположил, что два более крупных жезла использовались для разминания кожаных ремней. Этим ученый объяснял уже упоминавшуюся выше сглаженность краев у отверстий в жезлах. Ранее А. П. Черныш, описывая находки на украинской стоянке Молодова V, также счел просверленные жезлы инструментом для протягивания веревок или ремней с целью их разминания. Видимо, одним из первых эту версию упоминает британский палеоантрополог Майлз Крауфорд Бёркит в книге «Древний каменный век» (1933). Предполагается, что ремень продевался через отверстие в жезле закреплялся с двух концов, а затем жезлом водили из стороны в сторону, надавливая на кожу. Бадер отмечает, что использование подобных орудий при изготовлении ремней встречалось у хантов низовьев Оби еще в конце XIX века.

Разминание кожаного ремня при помощи просверленного жезла (по Бёркиту)

Для двух маленьких жезлов из сунгирского погребения Бадер предположил другое предназначение. Он согласился с давней гипотезой немецкого палеоантрополога Отто Шётензака, что эти предметы могли служить палеолитическим аналогом античных фибул, то есть чем-то вроде булавок или застежек на одежде. Только Бадер склонялся к тому, что ими застегивался пояс, а не полы одежды. Крупные просверленные жезлы для этой цели, конечно, не годились, а вот маленькие, длиной не более 15 сантиметров, вполне подходили. Бадер предложил три возможных варианта конструкции такой застежки.

Возможные варианты использования «жезлов» в качестве застежек, предложенные О. Н. Бадером.

Нынешний хранитель сунгирской археологической коллекции в музее Владимира Анна Пальцева в подготовленном ею каталоге (2012), тем не менее, относит жезлы к культовым предметам, замечая тот факт, что они имелись лишь у одного из погребенных детей, если же они были бы простыми застежками, то вероятнее встретились бы у обоих. Пальцева также указывает, что утилитарное назначение просверленных жезлов вовсе не обязательно должно исключать религиозно-символическое.

Есть и более экзотические версии возможного использования просверленных жезлов. В 1966 году в статье А. П. Святенко предполагалось, что жезлы были частью сложной конструкции – охотничьей ловушки с падающим бревном. Современный археолог и специалист по истории первобытного общества Тимоти Тэйлор считает, что жезлы не только символизировали плодовитость и мужское и женское начало, но и на практике служили сексуальной игрушкой.

Наконец, еще одна гипотеза видит в черточках и точках, которые нередко в большом количестве вырезаны на просверленных жезлах, древнейшие лунные календари. Эта идея принадлежит Александру Маршаку (1918 – 2004), американскому журналисту и сотруднику Археологического и этнографического музея Пибоди Гарвардского университета. Гипотеза Маршака о палеолитических календарях охватывает не только просверленные жезлы, но и другие артефакты палеолита, например, костяные пластинки, на которых тоже присутствуют подобные узоры. Маршак обратил внимание, что часто таких зарубок или точек бывает 29, что составляет число дней в лунном месяце. Причем изгибы зарубок совпадают с видом фаз убывающей и растущей луны. Основные свои выводы Маршак изложил в книге «Корни цивилизации» (1972, второе издание 1991). Практическая необходимость создания таких календарей людьми палеолита была, по мнению сторонников этой гипотезы, вызвана тем, что менструальный цикл и беременность женщины обычно кратны лунным месяцам, поэтому календари могли использовать древними повитухами.

Многие ученые встретили выводы Маршака критически, и его интерпретации ряда памятников были оспорены. Тем не менее, его гипотеза о том, что люди палеолита использовали лунный календарь остается как минимум не опровергнутой, а за последние десятилетия и другие исследователи предложили календарные интерпретации некоторых палеолитических артефактов.

В рамках «календарной гипотезы» было предложено и объяснение фигурок животных, которые часто вырезаются на просверленных жезлах. Предполагается, что они символизируют конкретный месяц. Например, рыба обозначает месяц нереста лосося, дикий бык, откинувший голову назад, относится к месяцу, когда гнус начинает кусать стада копытных и так далее.

Хотя версий о назначении просверленных жезлов много, ни одна из них не имеет решающих преимуществ. Впрочем, вполне возможно, что ряд версий не исключает друг друга, так как палеолитические жезлы имеют довольно значительные отличия в размере и форме. Есть жезлы столь маленькие, что вряд ли сгодятся в копьеметалки. На многих жезлах нет насечек, которые могли бы использоваться как календарь. А жезлы, украшенные столь тонкой резьбой, как, например, жезл с олененком и птицей из пещеры Мас-д’Азиль трудно представить себе в роли кожемялки или копьеметалки. Но даже для какой-либо узкой группы жезлов не удается выбрать бесспорный вариант объяснения.

Нам осталось узнать, что же сделали польские исследователи с просверленным жезлом из Голенбево. Жезл был найден в ходе работ по очистке и углублению дна рыбоводного пруда. Других палеолитических находок сделано в этом месте не было. Жезл из Голенбево имеет характерную для многих подобных жезлов изогнутую форму. Его длина 30,5 см, поперечное сечение овальной формы с диаметром приблизительно 1,8-2,0 см при основании, 2,1-2,4 см в средней части и до 2,9 см вблизи отверстия. На задней части жезла вырезан орнамент из треугольников.

Просверленный жезл из Голенбево

Возраст жезла, определенный радиоуглеродным методом составляет 8790 ± 50 лет. В отделе молекулярной биологии Медицинского университета города Лодзь из рога извлекли древнюю ДНК. Анализ этой ДНК показал, что рог принадлежал северному оленю, а не благородному оленю, как считалось изначально. Исследователи решили точнее определить, где жил этот олень, использовав для этого соотношение концентрации изотопов кислорода (18O и 16O), углерода (13C и 12C) и азота (15N и 14N), которое уникально для каждой местности. Собираются сведения о географическом распределении изотопных характеристик в базе данных Global Network of Isotopes in Precipitation (GNIP). Также автор статьи проанализировали известные находки костей северных оленей сходного возраста.

В итоге удалось установить, что при жизни этот северный олень в районе центральной Польши не был. А наиболее вероятный район его обитания охватывает Южную Лапландию, Северную Карелию и район основания Кольского полуострова. В статье, опубликованной в электронном научном журнале PLOS ONE, авторы утверждают, что жезл из Голенбево оказывается «первым прямым свидетельством товарообмена между группами охотников и собирателей в раннем голоцене на таком большом расстоянии» и что, возможно, перспективных новые поиски подобных примеров. Если для неолита Европы обмен артефактами на расстояния в тысячи километров не такая уж редкость, то для раннего мезолита, к которому принадлежит польская находка, это новая информация, заставляющая пересмотреть представления о возможностях тогдашних людей.