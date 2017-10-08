Снижение НДПИ для Самотлорского месторождения будет выгодным для бюджета

Алексей Белогорьев, заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов:



«Дело в том, что добыча нефти на Самотлорском месторождении без принятия мер будет снижаться в перспективе. Это связано с тем, что рентабельность добычи падает. Между тем, при текущих ставках НДПИ «Роснефти» просто невыгодно бурить новые скважины. А для того, чтобы сдерживать снижение добычи, необходимо очень активно бурить скважины, несколько тысяч скважин. И для того, чтобы сдержать снижение добычи в течение ближайшего десятилетия добыть дополнительно еще несколько десятков миллионов тонн нефти, и было сделано предложение по снижению ставки НДПИ.



Расчеты по этому вопросу, в том числе независимые расчеты модели нефтегазового комплекса, проводились весной 2017 года. В результате были подтверждены те расчеты, которые изначально провела «Роснефть» и которые говорят о том, что в случае снижения НДПИ для высокообводненных месторождений, в том числе для Самотлора, доходы бюджета не только не снизятся, но даже вырастут. За счет более высокого уровня добычи суммарные доходы будут выше; в то же время если инвестиционные стимулы не вводить, доходы снизятся.



В случае введения инвестиционных стимулов произойдет существенный рост инвестиций со стороны «Роснефти». Соответственно, компания создаст дополнительные рабочие места и даст заказы на новое оборудование, на сервисные услуги по бурению, простимулирует развитие региона и так далее, так что совокупный мультипликативный эффект для экономики будет еще больше, чем просто доходы бюджета. Следовательно, можно только приветствовать тот факт, что Минфин в этом отношении пошел нефтяникам навстречу, отказавшись от первоначальной идеи заменить инвестиционные стимулы включением того же Самотлора в пилотный проект по НДД, налогу на добавленный доход. Ранее предлагавшийся подход для таких месторождений совершенно не годится.



Что касается продолжения такой практики стимулирующих мер… Мне кажется, что инвестиционные стимулы затронут не только Самотлор – можно назвать с десяток достаточно крупных месторождений с теми же проблемами. А благодаря введению подобных инвестиционных стимулов можно стимулировать инвестиции в бурение скважин – и за счет этого повысить срок «жизни» этих месторождений и суммарную отдачу. Соответственно, вырастут и доходы».