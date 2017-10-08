Накануне в 80 городах России прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального и его соратника Леонида Волкова, которые арестованы судом на 20 суток за призывы к несанкционированному митингу в Нижнем Новгороде. Протесты прокатились по всей России — от регионов центральной России до Приморья, причем какой-то единой консолидированной позиции у местных властей по поводу того, разрешать или не разрешать пикеты и митинги, не было. Например, во Владивостоке акция была согласована местными властями, представители штаба Навального посчитали, что администрации региона было просто не до того из-за отставки губернатора Владимира Миклушевского.

При этом численность протестов в большинстве городов страны была небольшой.

«В целом ряде городов на улицы вышли считанные десятки человек, в том числе во Владивостоке, Хабаровске, Новокузнецке и Иркутске. В Санкт-Петербурге, по свидетельствам очевидцев, пришло несколько сотен человек. В Москве митинг, по данным полиции, на Пушкинской площади собралось 700 человек», — сообщает «Газета.ру».

Некоторые СМИ отмечают необычно мягкий подход правоохранительных органов к демонстрантам. «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники в полиции сообщает, что, например, в Москве не было составлено ни одного протокола о нарушениях, а всех, кого задерживали и провожали в автозак, почти сразу отпускали — после воспитательных бесед.

Однако очевидно, что и поход в реакции правоохранителей на несогласованные протесты в поддержку Навального был в регионах очень разным. По данным портала «ОВД-Инфо» в 26 городах России во время митингов в поддержку Навального было задержано 290 человек. Ресурс публикует их списки и имена по городам, а также отмечает, что многие были отпущены, однако некоторым все же придется явиться в суд, т.к. на них были составлены административные протоколы.

Куда более серьезной ответственностью, чем штрафы или исправительные работы, которые обычно назначают нарушителям статей КоАПа, грозят участникам и организаторам петербургской акции. В северной столице правоохранители разбираются в обстоятельствах смерти женщины, которая не дождалась врачей, по предварительным данным, из-за демонстрантов.

«Полиция Центрального района проводит проверку по факту того, что «скорая помощь» не успела прибыть на вызов к пациентке, и женщина скончалась до прибытия «скорой». Врачи не смогли вовремя приехать на вызов из-за того, что машина «скорой» была заблокирована группой граждан, которые шли с Марсова поля по Литейному проспекту», — рассказали «Интерфаксу» в ведомстве.

«Медуза» добавляет, что Следственный комитет России завел уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», однако отмечает, что «в сообщении СК не говорится, кто может стать фигурантом дела или по какой причине могла произойти задержка».

За акциями протеста наблюдали и зарубежные СМИ, которые также отметили малочисленность по сравнению с другими акциями, организованные Алексеем Навальным. Например, с той, что проходила в городах России 12 июня, в День независимости РФ. «Наверняка сказался фон, на котором прошли демонстрации — день рождения Владимира Путина. Появление в зарубежной прессе репортажей с заголовками «Юбилей Путина был омрачен сотнями арестов» было, очевидно, признано нецелесообразным. Это дает основания предполагать, что вариант допуска Алексея Навального на президентские выборы все же рассматривается в Кремле. Контроль над ситуацией полностью восстановлен, и теперь возможный допуск Навального к выборам не будет выглядеть как уступка давлению кампании политика», — пишет Deutche Welle.