Ассоциация туристических операторов России сообщила, что накануне, 7 октября, все представители этой сферы в РФ прекращают сотрудничество с «Вим-Авиа». Об этом говорится в официальном пресс-релизе на сайте АТОР.

Ранее вице-премьер России Аркадий Дворкович пообещал, что к 7 октября будет решена «чартерная проблема», имея в виду, что все пассажиры авиакомпании будут вывезены из-за рубежа силами этого или другого перевозчиков. Что и было сделано.

«В субботу, 7 октября, прекращается сотрудничество туроператоров с авиакомпанией «Вим-Авиа». Оставшиеся рейсы будут выполняться другими перевозчиками. Сама «Вим-Авиа» прекращает выполнять все виды рейсов 15 октября», — сказано в заявлении АТОР.

В Ассоциации рассказали, что 6 октября был выполнен заключительный рейс с Тенерифе, а 7 октября – последний рейс из Римини. При этом билеты на рейсы «Вим-Авиа» продавались вплоть дат следующего года — в АТОР указали, что глубина продаж дошла до 3 марта 2018 года.

Всего, по оценкам Ассоциации, от действий перевозчика пострадали около 100 тысяч пассажиров чартерных рейсов, из которых примерно 30 тысяч находились в момент сбоев (т.е. по состоянию на конец сентября) за рубежом, преимущественно в Турции, а также в Испании, Италии и на Кипре. По состоянию на 5 октября за границей находились 7,3 тысячи клиентов российских туроператоров, которых должен был вывозить «Вим-Авиа», однако домой они вернутся с другими перевозчиками, но в плановом порядке — то есть когда закончатся путевки.

Напомним, что ситуация вокруг авиакомпании усугубилась 23 сентября — начиная с этой даты перевозчик стал массово задерживать рейсы, а после стало известно о долгах «Вим-Авиа», которые теперь, по данным Росавиации, составляют около 10 млрд рублей.

Ранее правоохранители завели уголовное дело о мошенничестве, фигурантом которого стал гендиректор авиакомпании Александр Кочнев. Однако он может оказаться не единственным, кому грозит уголовное преследование.

Во-первых, за рубежом скрываются владельцы авиаперевозчика Рашид Мурсекаев и его жена Светлана, которые, по данным РБК, бежали в Стамбул еще 26 сентября. Во-вторых, на оперативных штабах под председательством Минтранса РФ выяснилось, что туроператоры могли сознательно продавать туры с билетами «Вим-Авиа» только в одну сторону.

«Есть закон о туризме, в соответствии с которым туроператор должен давать туристам пакет документов с билетом туда-обратно. Схема такая: туроператор бронирует билет для туриста у авиакомпании туда-обратно, а авиакомпания выдает туроператору электронный ключ, чтобы выписать билет для пассажира туда и обратно. «Вим-Авиа» по поручению своего собственника выдавала электронный ключ туроператорам для билетов только в одну сторону, а обратную сторону — нет. Туроператоры должны были сразу же сообщить об этом нарушении в прокуратуру и другие надзорные ведомства», — пишет РИА Новости со ссылкой на собственный источник, присутствовавший на заседаниях штаба Минтранса.

Агентство также добавляет: «Вим-Авиа» с мая этого года продавала билеты туроператорам за 70-90 долларов на пассажира, тогда как у других авиакомпаний это стоило 120-150 долларов. При этом стоимость турпакета для конечного покупателя не уменьшалась, а значит, можно говорить о том, что «туроператоры шли на нарушение закона о туризме, имея билет для пассажиров только в одну сторону».

Между тем, отвечая на вопрос «Business FM», советник руководителя Ростуризма, член оперативного штаба по «Вим-Авиа» Дмитрий Горин отметил, что никто из туроператоров не заподозрил неладное заранее.

«Здесь надо понимать, что авиакомпания «Вим-Авиа» удержала депозиты, но в этой ситуации все борта, несмотря на крах авиакомпании, были предоставлены, и мы смогли выполнить все обязательства перед туристами.

Последнее время мы отмечаем рост туристических поездок. И в этом году наметился даже дефицит свободных емкостей, поэтому, конечно, все операторы очень активно использовали перевозчика «Вим-Авиа». Этим летом не менее 1,5 млн туристов воспользовались именно услугами этой авиакомпании. И в любом случае даже альтернативные варианты еще в июне было крайне сложно найти», — сказал он радиостанции.