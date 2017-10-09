СМИ обсуждают продолжающуюся междоусобицу в британском правительстве. Проблема в том, что из-за постоянных разногласий правительство не может представить единую позицию по отделению Британии от ЕС, что существенно затрудняет ведение переговоров. Такое положение дел вызвало много спекуляций о слабости авторитета премьер-министра Британии Терезы Мэй. Однако теперь акценты сместились, и внимание СМИ переключилось на тему перестановок в ее кабинете министров.

Кризис в британском правительстве, пишет Financial Times, миновал этап, на котором под угрозой была позиция Мэй. Теперь перспектива изгнания Мэй с поста премьер-министра сменилась перспективой реорганизации ее кабинета министров. Вероятность такого поворота событий не вызывает у тори радикального отторжения, потому что за счет предполагаемой перестановки появляется возможность включить в правительство молодых представителей партии, комментирует FT. Для Мэй, в свою очередь, это шанс восстановить и упрочить свое влияние. Остается, впрочем, вопрос о том, когда это все может произойти. Скорее всего, Мэй не будет совершать резких движений. В воскресном интервью газете Times, отмечает автор, Мэй подчеркнула, что у нее «замечательный кабинет».

Тереза Мэй во время интервью Jay Allen / Crown Copyright

Правда, одновременно с этим Мэй в интервью намекнула, что хорошо бы использовать в деле партийные таланты и что в правительстве должны быть лучшие. Это замечание, собственно, и стало поводом к дальнейшим пересудам по поводу возможных увольнений нынешних министров. Этому также немало способствовал контекст: высказываниям предшествовала трудная для консерваторов неделя с очень беспокойным съездом Консервативной партии. Кроме того, уже не первую неделю шли разговоры о вероятности отставки Бориса Джонсона, министра иностранных дел, который некоторое время назад отличился публикацией манифеста, противоречащего заявленному в тот момент курсу правительства. Этот жест был истолкован как вызов Мэй и подрыв едва наметившегося движения правительства к компромиссу.

Bloomberg пишет, что правительственные разногласия в связи с условиями выхода Британии из ЕС ставят переговоры с ЕС под угрозу срыва. В связи с этим Мэй, вероятно, будет вынуждена принять жесткие меры. Наиболее вероятным кандидатом на выбывание авторам представляется Джонсон. Здесь они ссылаются на анонимные высказывания представителей партии, которые были недовольны действиями Джонсона и хотят, чтобы он за это поплатился.

Акция против Brexit в Манчестере во время конференции Консервативной партии 1 октября 2017 Ilovetheeu / Wikimedia Commons

После фактически срыва выступления Мэй во время партийного съезда, отмечают авторы, возобновились разговоры о том, что ей пора в отставку. Но отставка Мэй представляется наихудшим сценарием, потому что это окончательно повергнет переговоры с ЕС в хаос. Особенно этот риск велик сейчас, после того как Мэй уже пошла на некоторые уступки европейской стороне, и это послужило поводом к осторожным предположениям, что теперь, может быть, переговоры немного сдвинулись с мертвой точки.

Очередной раунд переговоров с ЕС должен начаться в Брюсселе в понедельник. В британском правительстве, между тем, продолжается междоусобица. В этих обстоятельствах перспектива реорганизация кабинета выглядит весьма реалистичной. Хотя едва ли что-либо на этот счет станет известно до окончания саммита ЕС, который начнется в середине октября. Есть вероятность, что на этом саммите произойдут подвижки, важные для переговоров об отделении Британии.