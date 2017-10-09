Оптимизм «атлантов»

В Москве в Крокус Сити Холл прошел крупнейший в России форум для предпринимателей. Он длился два дня - 5 и 6 октября более трех тысяч бизнесменов, гендиректоров, топ-менеджеров со всей России участвовали в работе площадок форума, дебатах, дискуссиях, мастер-классах.

Форум создан для представителей малого и среднего бизнеса, которые нацелены на то, чтобы вывести свой бизнес на новый уровень.

Каждый день форума был поделен на тематические блоки. Ведущие отечественные и зарубежные бизнесмены приняли участие в дискуссиях, на которых подняли ряд важнейших для современных предпринимателей вопросов. Так, спикеры обсудили влияние глобального способа мышления на качество ведения бизнеса, стратегии ведения бизнеса в условиях сложившейся экономической ситуации в России, критерии выбора инвестором проекта для вложений и взаимодействие между инвестором и предпринимателем. Бизнесмены также участвовали в дискуссии, касающейся взаимоотношений предпринимателя и государства, обсудили существующие меры поддержки. В последний день форума о необходимости и способах трансформации предпринимателя рассказали ведущие бизнесмены.

«Полит.ру» выделил три темы, которые стали основными на прошедшем форуме.

Развитие компании

Название дискуссии «Глобальный контекст российского бизнеса 2018: инвестировать, стабилизировать или диверсифицировать» ставит вопрос о том, какую выбрать стратегию развития компании в сложившихся экономических условиях.

Спикеры сошлись во мнении, что эту развилку (инвестировать, стабилизировать или диверсифицировать) проходит каждая компания, и способы, каким с ней может справиться предприниматель, в первую очередь, зависят от отрасли. Также, по словам, спикеров, выбор стратегии определяется скоростью развития технологий, развития мира в целом.

Генеральный директор компании Biocad Дмитрий Морозов сказал, что предприниматель должен чувствовать скорость, с которой развивается отрасль и конкуренты, чтобы сохранять дистанцию, отрыв.

«Та скорость, которую мы наблюдаем, заставляет нас постоянно инвестировать. Не делать этого мы не можем. В рамках своей компании мы когда-то приняли такую стратегию технологического отрыва. Это то, когда вы делаете похожую вещь, но на несколько порядков лучше, чем другие хотя бы в России. И вы обладаете такой суммой знаний, технологий и навыков, что вас непросто догнать даже потенциальному конкуренту в этой стране. Ему требуется три-четыре года, чтобы вас догнать. Это в случае, если мы не бежим (вперед), а если мы бежим, мы сохраняем дистанцию. Но, с другой стороны, мы понимаем, что должны бежать с такой же скоростью и даже чуть быстрее, чем наши иностранные коллеги, чтобы сокращать разрыв. Потому что у них ресурсов больше и доступ к большей информации. Это одна из основных задач. Для нас вопрос инвестировать или нет, не стоит. Потому что либо вы делаете то же, что делают все, и тогда вы в кровавом океане, либо вы стараетесь бежать быстрее», - сказал он.

Сергей Белоусов, генеральный директор и основатель Acronis, председатель совета директоров компании Parallels в своем выступлении отметил, что в современном мире важно угадывать тренды, а также вкладывать ресурсы в развитие цифровых технологий и знаний, которые могут помочь развитию компании.

«У большинства людей бизнесы так устроены, что какую-то часть нужно стабилизировать, какую-то диверсифицировать, а в какую-то нужно инвестировать. Мир сильно меняется. И скорость изменения мира также меняется. Очень важно правильно угадывать тренды. Потому что вам может казаться, что успех вашего бизнеса зависит от команды, от стратегии, от исполнения операции, но он во многом зависит от того, что вы выбрали правильный тренд. Плохая команда, которая выбрала правильный тренд, легко совершенно уплывает далеко, хорошая команда, которая попала в шторм, благополучно тонет. И тренды, которые меняют наш мир, в большой степени связаны с тем, что мир становится цифровым. Мир становится миром знаний. Они проникают во все сферы бизнеса, экономики», - сказал Сергей Белоусов.

Бизнесмен выделил три тренда, на которые, по его мнению, стоит обратить внимание.

Это искусственный интеллект, благодаря развитию которого 90% рабочих мест в будущем могут быть заменены роботами. «Если вы еще ничего не делаете с этими технологиями, то, может быть, вы опаздываете», - отметил предприниматель.

Второй тренд – блокчейн, и третий – квантовые технологии. «Вопрос о том, надо ли инвестировать — праздный. Если вы не будете инвестировать, вы, скорее всего, не сможете получить преимущества от использования результатов этих технологий. И тогда ваши конкуренты вас легко смогут обойти. Мой вывод — инвестировать в науку, знания, в цифровые технологии, которые связаны с вашим бизнесом», - добавил бизнесмен.

Владелец компаний «Дымов», «Республика», «Дымов Керамика» Вадим Дымов отметил, что в той отрасли, в которой он работает – продукты питания, Россия сильно отстает от западных коллег. Поэтому его компания активно инвестирует в сельское хозяйство, животноводство, растениеводство.

«В целом я пока не вижу для себя перспективы на западных рынках, потому что вижу большие возможности на рынке внутри России. Я бы сегодня фокусировался здесь. Сектор питания в РФ зависит на 50% от запада, поэтому мой вывод — фокус внутрь страны», - сказал он.



Основатель и президент Simple Group, вице-президент «Опоры России» Максим Каширин пришел к выводу, что вопрос инвестировать или нет, также для его компании не стоит. Инвестировать сейчас, в кризис, по его словам, нужно даже активнее, чем в докризисный период.

«Активное развитие нашей компании началось с 2002 года. Для того, чтобы покрыть РФ той сетью дистрибуцией, которую мы хотели бы иметь, нам инвестировать и инвестировать. Мы это делаем в кризис еще активнее, чем в докризисное время. Моя стратегия как раз активно развиваться в кризис. Потому что это то время, когда ты можешь очень эффективно работать. При этом нужно всегда иметь подушку ликвидности. При этом для меня проблема открытия еще направления в бизнесе, какого-то масштабного проекта, не стоит, потому что я принял для себя решение – я выбираю больше свободного времени проводить время с семьей, хочу инвестировать сюда. Время – самый дорогой ресурс. Мой вывод: инвестировать нужно не только в бизнес, но в свое время, нужно медитировать, отдыхать», - отметил он.

В целом, все спикеры отметили высокую скорость изменения мира, роль развития технологий и необходимости более эффективной работы именно в кризис.

Развитие отношений с инвестором

Другая дискуссия, которая также касалась темы инвестиций «Инвестор VS собственник: кто кого выбирает?».

Первый вопрос, который задал модератор спикерам (управляющему директору инвестиционного фонда Altera Capital Кириллу Андросову, Максиму Спиридонову, сооснователю и генеральному директору центра онлайн-образования «Нетология», руководителю Клуба инвесторов бизнес-школы «Сколково», президенту Национальной ассоциации бизнес-ангелов (НАБА) Виталию Полехину и Максиму Фалдину, основателю Little Gentrys) касался контроля над проектом, власти, которую разделяют предприниматель и инвестор.

Выступающие сошлись во мнении, что когда начинается работа над проектом, власть сосредотачивается у предпринимателя, первые месяцы, первые годы. Но в целом, их взаимоотношения зависят от цикла развития компании.

«Все зависит от того, что мы хотим. Если инвестор забирает власть над предпринимателем и операционным управлением, тогда он уже не инвестор. Инвестор – это инвестор. У него есть возможность помогать и есть возможность не мешать. Надо выбрать. Если инвестор хочет контролировать, он может забрать власть, но это закончится плохо», - сказал Кирилл Андросов.

Спикеры также отметили, что в здоровом бизнесе нет противостояния, нет конфликта между предпринимателем и инвестором, есть возможность поразмышлять, так как оба участника находятся «в одной лодке».

Виталий Полехин отметил, что поведение и стратегия работы предпринимателя с инвестором скажется на том, получит ли он новые инвестиции в дальнейшем.



«Предприниматель — самое важное в проекте. Деньги — топливо, благодаря которым проект может развиться. И деньги инвестора — это самые дорогие деньги, так как инвестор теряет контроль [над ними]. Если предприниматель не будет согласовывать [с ним свои действия], то инвесторы следующего раунда этим поинтересуются. Если отношения не сложатся, новых денег не будет», - сказал он.

Как оценивать вопрос смены гендиректора через три года после открытия бизнеса – этот вопрос также подняли участники дискуссии.

Часть из них заявили о том, что необходимость такой смены может быть свидетельством неуспешности проекта или того, что проект перерос своего создателя. Также было высказано мнение, что предприниматель сам должен понять, что долго у руля оставаться не сможет и быть готовым к тому, чтобы передать бизнес кому-то, чтобы не быть препятствием для развития своей компании.

Спикеры обсудили вопрос того, на что следует обратить внимание инвестору при выборе проекта. Для большинства выступающих важным фактором при этом остается интуиция. Часть спикеров отметили, что обращают внимание на образование, предыдущий опыт предпринимателя, а также то, как ему удавалось справляться с неудачами, его активность.

Проект, скорее всего, получит инвестиции, если он укладывается в определенный тренд.

Развитие себя

Выступление спикеров в формате road show на тему «Трансформация предпринимателя» было одним из самых эффектных событий форума. Своими историями поделились основатель и главный исполнительный директор Gett Дэйв Вайсер, основатель KupiVIP, Carprice Оскар Хартманн, основатель ресторанного холдинга «RESTart» Алексей Васильчук.

Дэйв Вайсер выделил важнейшее, на его взгляд, качество предпринимателя – открытость изменениям. Задачу руководителя он обозначил, как умение подвигнуть команду быть на пике своих возможностей. «Ваша роль не меряется вашей эффективностью», - добавил он.

Предприниматель имеет дело с неизвестностью, и он должен быть готов к изменениям. Потому что то, что делало его успешным в начале, может привести его к поражению, если он будет продолжать таким же образом – тезис Дэйва Вайсера.

«Ты все время имеешь дело с неизвестностью. Наверное, это синоним предпринимательства. И тебе надо научиться чувствовать себя комфортно, находясь в дискомфортной ситуации… Принимая это, вы сможете спокойно смотреть в лицо и тем вызовам и провалам, которые у вас будут. А их будет много», - сказал он.

Оскар Хартманн также упомянул ситуацию, когда руководитель может стать препятствием для развития компании.

«Достигли потолка и не можете его пробить. Очень часто этот потолок – это вы. Очень сложно это признать. Потому что это [задевает] эго, другие вещи. Но если убрать эти эмоции и посмотреть нейтрально, можно принять очень правильное решение, которое позволит сделать гигантский прорыв», - сказал он.

Второй важнейший вывод Харманна – «мое прошлое не может быть моим будущим».

По его словам, когда компания достигает какого-то предела, а действия предпринимателя те же, что и были до этого, это будет препятствием, эффекта не будет. Необходимо преодолеть инертность.

«Первая реакция – еще сильнее делать, но эти стратегии перестают работать. И ты думаешь – 18 часов в день работать, 20 часов работать, еще сильнее бить. Но не работает это. Нужно меняться, поменять инертность, философию. И осознать, что мое прошлое – не мое будущее», - сказал в своем выступлении Хартманн.

Необходимо трансформировать себя и трансформировать команду. Делать 100% самому и создать такие условия для сотрудника, чтобы он был счастлив, об этом рассказал Алексей Васильчук.

«Извечный вопрос в жизни – почему я делаю больше, чем остальные. Он нас мучает подсознательно. Мы постоянно считаем, кто сделал больше. Фантастическую свободу дает то, что ты перестаешь считать. Просто делать на 100% и все. Тогда получится супер хорошо», - сказал он

Предприниматель отметил, что в команде, важно создать единую идеологию. В его компании она основана на личной ответственности за общий результат.

Во время выступлений, дискуссий, дебатов ведущие предприниматели и бизнесмены также обсудили вопрос взаимодействия предпринимателя с государством, информационную открытость бизнеса, потерю приватности.

Форум «Атланты» прошел при поддержке «Альфа-Банка», Московской школы управления «Сколково», EY и коммуникационного агентства Main PR. Организатор мероприятия - российская компания Winning The Hearts Group.