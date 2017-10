«Коммерсантъ» в статье «Космодром высших достижений» пишет, что компания, строившая стадионы к чемпионату мира, возьмется за Восточный.

«Французское окно в Европу»: президент Франции Эмманюэль Макрон готов приехать на Петербургский экономический форум.

«Здоровый образ пенсий»: в ЦБ задумались о санации негосударственный пенсионных фондов.

«Дронам подрезают крылья»: Минэкономики присоединилось к критике проекта о регистрации беспилотников.

РБК посвятил статью на передовице с заголовком «Равнение на три триллиона» предложению правительства увеличить увеличить расходы на оборону.

«В тихом шествии»: митинг оппозиции 7 октября стал самым малочисленным за год.

«Награда большой разоружающей силы»: Нобелевский комитет отметил Международную кампанию по отказу от ядерного оружия.

«Известия»: «Россияне полюбили отечественные продукты». Граждане распробовали российские товары и при выборе начали ориентироваться не только на цены.

«Минэк повысил прогноз по доходам от приватизации вдвое»: Минэкономразвития ожидает получить от продажи госимущества 36 млрд рублей за три года.

«Авиакомпании проверят на риски»: Росавиацию подключат к реформе контрольно-надзорной деятельности.

«Соль перестанет быть поваренной»: Разработан новый ГОСТ, в котором нет всем привычного термина.

«Газета.ru» в статье «Оппозиция гасит звезды» рассуждает о том, как оппозиции добиться результатов.

«Рынок в Москве горит из-за экспозиции»: в горящем торговом центре «Синдика» обрушилась кровля.

«"Золото" взял "Бегущий"»: в Соединенных Штатах «Бегущий по лезвию 2049» стал лидером проката.

The Economist: «Сепаратизм в Каталонии. Еще не поздно предотвратить распад Испании» (Separatism in Catalonia: It is not too late to stop the break-up of Spain). Чтобы избежать бедствия, надо спросить каталонцев, чего они на самом деле хотят.

«Американцы по-разному реагируют на насилие внутри страны и за рубежом» (Americans respond differently to violence at home and abroad). Массовые расстрелы в США не воздействуют на поведение американцев так, как воздействуют теракты в других странах.

Bloomberg: «Каталонский бизнес присоединился к протестующим с происпанским посылом» (Catalan Business Joins Protesters in Pro-Spanish Message). Каталонские бизнесмены выступили против сепаратистов с требованиями, чтобы регион остался в составе Испании.

«Мэй может встряхнуть кабинет, поставив Джонсона в очередь на увольнение» (May Could Shake Up Cabinet With Johnson in the Firing Line). Премьер-министр Британии Тереза Мэй может вскоре задуматься о том, чтобы восстановить свое влияние путем реорганизации команды министров.

The Wall Street Journal: «Почему у "Амазона" проблемы с роскошью» (Why Amazon Has a Luxury Problem). Swatch и другие люксовые компании избегают амазоновской торговой площадки из опасения, что переход в такой режим онлайн-торговли помешает им сохранять эксклюзивность и, соответственно, высокие цены.

«Каталонское стремление к независимости посеяло серьезные разногласия в семьях и среди друзей» (Catalonia’s Bid for Independence Sows Deep Divisions Among Family, Friends). Аналогичная картина наблюдалась в Британии после референдума о членстве в ЕС и в США после президентских выборов в 2016 г.