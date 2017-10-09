Спортивный телеканал «Матч ТВ» де-факто перешел под управление специалистов, связанных с Comedy Club Production. Должность генерального директора канала займет Владимир Чопов, который ранее был заместителем генерального директора ТНТ и главы Comedy Club Production Артура Джанибекяна. Если верить «Ведомостям», то за «Матч ТВ» будет отвечать именно Джанибекян, которому будет подчиняться продюсер канала Тина Канделаки.

Вообще смены руководства «Матч ТВ», конечно, стоило ожидать — телеканал в последнее время стал рекордсменом по числу скандалов в индустрии, даже сотрудники нелестно отзывались о канале. Теперь нужно внимательно следить за Джанибекяном, это уже не шутки с Канделаки, а, возможно, появление одной из самых влиятельных фигур отечественного телевидения.