Президент США Дональд Трамп обвинил власти Ирана в том, что они, несмотря на санкции в отношении Северной Кореи, продолжают деловые отношения с этой страной, тем самым финансируя ее и ее проекты, включая ядерную программу.

«Я убежден, что они финансируют Северную Корею, торгуют с КНДР, ведут с ней дела, это абсолютно недопустимо. Я очень недоволен сделкой. Иран — плохой игрок, и обращаться с ним будут соответствующим образом», — заявил глава Белого дома в эфире телеканала TBN в интервью Майку Хакаби.

Речь идет о соглашении, которое было заключено между Вашингтоном и Тегераном в 2015 году. Тогда при содействии пяти международных посредников (России, Великобритании, КНР, Франции и Германии) Штаты и Иран договорились о том, что первые снимают санкции, вторые — отказываются от ядерной программы. Документ назвали «Совместный всеобъемлющий план действий», прозванный также «ядерной сделкой». Ранее инспекторы ООН подтвердили, что Иран соблюдает свою часть соглашения, по крайней мере, официально и формально.

По мнению некоторых экспертов, риторика Трампа направлена на то, чтобы под предлогом порчи отношений с Ираном (в том числе из-за намеков о нарушении ядерной сделки) расторгнуть договоренности.

«Трамп всегда говорил о том, что он «антиобама», что он проводит политику, которая идет в разрыв с якобы неправильной позицией предыдущего президента, особенно в иранском вопросе. Поэтому данное заявление Трампа стоит расценивать как постепенное склонение в сторону возможного выхода Соединенных Штатов из иранского соглашения. Президент может преследовать и другую цель. Учитывая сложность внутриполитической ситуации, он пытается «подыграть» республиканцам в Конгрессе, как бы говоря: «Я с вами, я понимаю и поддерживаю вашу позицию». Когда Трамп связывает Тегеран с Пхеньяном, он перекидывает мостик от абсолютного зла, каким в американском понимании является Северная Корея, к не менее абсолютному злу, по его мнению, то есть к Ирану», — сказал «МК» главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Ранее, напомним, правительство США анонсировало информацию о возможном введении новых санкций против Ирана, как написал Reuters, «за испытание ракет, поддержку кибероперации и терроризма». Претензии американских властей во многом идут в адрес Корпуса стражей исламской революции. Организация, которую иногда сравнивают с «СС» в нацисткой Германии. «КСИР — один из столпов иранского консерватизма, могущественная военно-политическая организация, обладающая значительным влиянием практически во всех сферах жизни страны», — писала о ней «Лента.ру».

Логично, что после заявлений Трампа последовал ответ от Ирана, точнее, от КСИР, заявившего, что организация готова на ответные действия.

«Если новости о глупости американского правительства правдивы и они собираются признать Стражей революции террористической группировкой, тогда КСИР приравняет армию США к «Исламскому государству» (запрещенному в РФ) во всем мире и особенно на Ближнем Востоке», — приводит Reuters слова главнокомандующего корпуса бригадного генерала Мохаммада Али Джаафари.

Он также подчеркнул, что «этой стране придется переместить свои региональные базы за пределы 2000-миллионного диапазона иранских ракет». Отметим, что Корпус стражей исламской революции принимает участие в военной операции в Сирии на стороне правительственных войск и Башара Асада.

Между тем, официальный Иран не готов выходить из сделки с США. Хочет того президент США или нет. «Ни Трамп, ни десять других Трампов не могут повернуть вспять необратимые выгоды «Совместного всеобъемлющего плана действий», — приводит агентство Tasnim слова президента Ирана Хасана Роухани.