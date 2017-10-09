Инвестаналитик Дмитрий Кумановский: Атомная генерация по праву является неотъемлемым компонентом «зелёной» энергетики

По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), к 2040 году спрос на электроэнергию может возрасти почти в три раза, что приведет к кратному росту дефицита электроэнергии. Ответить на эти вызовы можно только через рост и одновременное изменение структуры мирового баланса производства электроэнергии, и атомная энергетика как никакая другая в состоянии удовлетворить растущий спрос. С таким заявлением выступил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в ходе состоявшегося в рамках Российской энергетической недели круглого стола «Роль и перспективы развития атомной энергетики в мировом энергобалансе».

«Сегодня мы процентов на 10-20 дешевле угля и газа, наполовину дешевле ветра и вдвое солнца. Что касается гидрогенерации, то она действительно дешевле, но потенциал для её развития невелик, т.к. число рек, ещё не перекрытых плотинами, очень мало. При этом атомная энергетика, в отличие от других видов генерации, способна гарантировать цену на вырабатываемую электроэнергию, по сути, на весь срок службы АЭС. Наконец, все понимают, что будущее за зеленой энергетикой. Солнце, ветер, вода и атом, дополняя и усиливая друг друга, должны образовать тот пресловутый «зелёный квадрат», который станет основой будущего мирового безуглеродного баланса», – отметил гендиректор Росатома.

Дмитрий Кумановский, начальник аналитического отдела ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС»:

Идея развития зелёной энергетики – это жизненно необходимая задача, учитывая тот комплекс экологических проблем, которые испытывают современные индустриально развивающиеся страны. При этом переход к так называемому «зелёному квадрату» в генерации наиболее естественен и обоснован. Мирный атом, при следовании постфукусимским требованиям по безопасности, не даёт вредных выбросов, не приводит к климатическим и экологическим изменениям. АЭС, после своей эксплуатации, может быть утилизирована, а территория возвращена в хозяйственный оборот.

Поэтому атомная генерация по праву является неотъемлемым компонентом «зелёной» энергетики.

В отличии от энергии ветра, воды и солнца, чья экономическая эффективность ещё недостаточна и требует поддержки на уровне государств, мирный атом давно прошёл этап опытных разработок и является коммерчески выгодным источником энергии, за счёт которого национальные экономики стран, использующих атомные технологии, получают конкурентные преимущества на мировом рынке, при экспорте своих товаров. Именно потому внедрение атома особенно выгодно странам Азии и Ближнего Востока, остро нуждающихся в дешёвой энергии для собственного развития. Там резко растёт потребление энергии на волне индустриального роста, поэтому сбыт энергии обеспечен. А, значит, проект АЭС окупится.