Видео дня. Фильм Кара-Мурзы-младшего о Немцове

Сегодня появился в открытом доступе фильм Владимира Кара-Мурзы (младшего) об убитом политике Борисе Немцове. Фильм «Немцов» вышел в 2016 году. Его показывали в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Калининграде, других городах России и за рубежом.

В картине ведется рассказ о том, как формировалсь характер и личность Немцова начиная с его работы в движении против строительства АЭС в Нижнем Новгороде и до момента убийства в 2015 году.

Сегодня Борису Немцову исполнилось бы 58 лет.