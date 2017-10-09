Банковский кризис, который пока выражается в разорении банков, в том числе взодящих в число крупнейших в стране, ставит вопрос об устойчивости негосударственных пенсионных фондов. По сути НПФ — это те же банки, которые, правда, получают и выплачивают деньги клиентам на немного других условиях.

Из-за того, что правительство конфискует накопительный компонент пенсионных отчислений россиян, вопрос устойчивости НПФ не так важен. Но если государство действительно хочет провести новую пенсионную реформу, то именно НПФ станут ключевым звеном системы, а значит необходимо быть уверенным, что разорение одного из них не приведет к «эффекту домино».

Извещение об отзыве лицензии Андрей Любимов / АГН "Москва"

Концепция индивидуального пенсионного капитала (ИПК) предполагает, что участники пенсионной системы делают добровольные отчисления, которые накапливают и инвестирует выбранный ими пенсионный фонд. Пока, судя по всему, предполагается, что ИПК нельзя будет вкладывать в государственный пенсионный фонд, зато на него будет сохраняться право собственности, так что государство не сможет так легко конфисковать накопления.

А Банк России пока намерен проработать механизм санации НПФ. Об этом, как пишет «Коммерсантъ», в кулуарах форума Finopolis 2017 6 октября заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов. «У регулятора должны быть инструменты управления кризисами. Понадобятся или нет — это другой вопрос, — пояснил он. — Есть армия у страны, не факт, что страна будет воевать, но чем у нее больше армия, тем меньше вероятности, что она будет воевать. Лишние рычаги влияния для регулятора — это возможность обеспечивать финансовую стабильность».

Офис банка «Югра» после назначения временной администрации Андрей Никеричев / АГН "Москва"

При этом Швецов не видит необходимости проведения санации какого-либо НПФ сейчас. Во-первых, уточнил он, есть система гарантирования, во-вторых, система пятилетнего горизонта по инвестированию защищает сами фонды от временных потерь, которые можно будет компенсировать за счет будущих доходов.

Механизм санации банков относительно успешно применяется с кризиса 2008 года. Этой осенью ЦБ запустил механизм оздоровления через Фонд консолидации банковского сектора ЦБ. На НПФ это нововведение отразилось по-разному. «ФК Открытие» максимально оперативно стал собственником НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант», НПФ электроэнергетики и РГС, так что они вошли в периметр оздоровления вместе с банком. Пенсионная группа «Сафмар», наоборот, была отделена от санируемого Бинбанка — в ЦБ сочли, что группа не нуждается в поддержке.

Впрочем, просто так распространить опыт санации банков на НПФ невозможно. У проблемных банков дыра возникает в капитале, у НПФ — в портфеле пенсионных накоплений или резервов, потому что капитал НПФ не привязан к объему обязательств. При этом прибыль НПФ ограничена 15% инвестдохода от размещения активов. С одной стороны это означает, что окупаемость затраченных на санацию денег может быть в разы больше, чем у банков. С другой стороны, это позволяет выстраивать более простые способы «спасения» НПФ, которые не связаны с выделением денег из казны.