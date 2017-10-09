Госдума готова в ближайшее время рассмотреть законопроект о гуманном отношении к животным, предполагающий запрет контактных зоопарков и содержания в квартирах диких животных. Об этом журналистам сообщила глава комитета Госдумы по экологии Ольга Тимофеева.

По ее словам, закон может быть рассмотрен уже в ближайшие месяцы, хотя пока еще не все разногласия в спорных моментах сняты. Торопиться с его принятием, впрочем, тоже не будут, потому что закон должен быть «не быстрым, а именно рабочим», подчеркнула Тимофеева.

«Нам надо найти нормальные способы, чтобы общение было безобидным для животных. Сегодня мы настаиваем на запрете передвижных дельфинариев и контактных зоопарков. Необходим и ввод запрета притравочных станций и содержания диких животных в квартирах», – приводит информационное агентство «Интерфакс» ее слова.

Контактный зоопарк «Живой уголок» в парке "Сокольники" Андрей Любимов / АГН "Москва"

Депутат добавила, что парламентариям еще найти механизмы обязательной вакцинации домашних животных и их чипирования. В то же время заместитель председателя думского комитета по экологии и охране окружающей среды, депутат от «Единой России» Владимир Панов заявил информационному агентству «РИА Новости», что очень скоро в Госдуму может быть внесен документ, который определит параметры платной регистрации домашних животных.

Поговорить с «Полит.ру» о необходимости принятия определенных законов об ответственном обращении с животными и особенностях некоторых предложений законодателей в этой области согласился Святослав Забелин, сопредседатель Совета международной общественной организации «Международный социально-экологический союз».

«Наше общество достаточно напряженное – искорки агрессии то и дело проскакивают, обоснованные или необоснованные – неважно. А животные, особенно домашние, с каждым днем становятся все больше и больше частью нашего быта. Да и дикие, содержащиеся в неволе, – тоже элемент нашей повседневной жизни. И проявления жестокости к ним, к сожалению, ложатся еще и на общей не очень хороший фон.

Одно дело было бы, если бы общество жестокое обращение отвергало – тогда, быть может, и законов об обращении с животными не нужно было бы. Но сегодня тюрьма в России обществом не отвергается. А любые зоопарки – ну, кроме очень хорошо сделанных – это все-таки тюрьма. Поэтому к контактным зоопаркам мои коллеги и я хотели бы добавить зоопарки передвижные, которых, может быть, даже больше.

Передвижной зоопарк. Бирск, Башкирия, 2016 Фото Алины Пущиной

По большому счету, принцип везде один и тот же: есть некий заключенный, двуногий или четвероногий – не так важно. Он сидит в клетке, которая никак не соответствует его сущности, то есть у него очень серьезно ограничена свобода. И отношение к животным ложится на то обстоятельство, что в стране у нас – немногим менее миллиона заключенных, а сколько народу прошло через тюрьмы, мы вообще уже не считаем.

С этической точки зрения, повторю, эти обстоятельства друг на друга накладываются. Поэтому любая инициатива по сокращению числа случаев жестокого обращения и ограничения свободы животных важна. Ограничение свободы животных совпадает с принятием обществом ограничения свободы людей. Эти представления будут друг друга подкреплять. Между тем те же передвижные зоопарки, на мой взгляд, не прибавляют никому любви к животным. Как, впрочем, и любви к людям.

И в передвижных, и в контактных зоопарках животные живут очень недолго. Конечно, если ребенок в первый раз погладил какого-нибудь енота или даже змею, которых дети смертельно боятся, но которых тоже можно гладить, то это может быть по сути и не плохо. Ребенок получает некое эмоциональное ощущение, что контактировать с животными неопасно, что они хорошие, и так далее, и с общей точки зрения это хорошо. Но когда-нибудь этот ребенок дорастет и до понимания того, что он сам тоже может оказаться в такой клетке. Понять это не так уж сложно.

Поэтому нужно по крайней мере что-то пытаться сделать для животных. Ну, насчет закрытия притравочных станций все понятно – но это дело охотников. И тут уж решать можно только одно: либо охотиться, либо нет. Это, конечно, тоже жестокость – но она достаточно удалена от нас, в отличие от передвижных и прочих зоопарков. Я-то, конечно, их бы тоже запретил, но этот вид деятельности становится предметом интереса общественности, только когда попадает в соцсети или в СМИ. В отличие от разного рода зоопарков и дельфинариев.

С дельфинами вообще ситуация ужасна. Давным-давно доказано, что они практически разумны, и в некоторых странах их просто законодательно приравняли к разумным существам – например, в Индии. Да и вообще дельфинарии в целом – это ужас. Но раз уж людей можно содержать в клетке, то что ж и дельфинов не содержать?

Словом, я считаю, что зоопарки вообще имеют право на существование, только если они хорошо устроены. Когда я занимался амфибиями, я для себя сформулировал такой принцип: пространство для животного должно примерно соответствовать тому, которое оно осваивает в дикой природе. Условно говоря, держать осетра в столитровом аквариуме или жирафа на площади в сто квадратных метров неправильно. Это, может быть, относится не ко всем видам и не со всеми видами получится, но в целом это так.

Контейнер, в котором содержались животные передвижного дельфинария Фото Алёны Крюковой / РИА "Воронеж"

Ну, для каких-то животных делают сафари-парки, где вольеры огромны и условия жизни получаются более или менее приемлемыми. Если эта территория составляет несколько гектаров и на ней существуют некие смешанные стада, то там может создаваться иллюзия нормальных условий. Словом, это все же лучше, чем жираф или слон в клетке десять на десять или даже двадцать на двадцать, да еще и всю зиму проживающий в закрытом помещении», – сказал Святослав Забелин.

Комментируя идею парламентариев ввести обязательную платную регистрацию для домашних животных, он высказал мнение, что в такого сорта мерах нет особого смысла.

«Я не вижу смысла в платности регистрации. Если вы платите за регистрацию, то это, наверно, явный минус. А где тогда плюсы? За что платим? За то, что сидит какая-то тетенька и вводит имя вашего питомца в компьютер? И проверять регистрацию – как? Да и главное: от введения платной регистрации не станет меньше животных, оставленных в деревне после того, как летом подержали щеночка и поиграли с ним. Его же и не зарегистрируют никогда. Так что, думаю, это предложение – уже какой-то абсурд, попытка прибавить немножко бюрократии.

Ну, создадут еще одно звено, и для чего? Да, бюрократия разрастается не просто так – людям делать нечего. Это, можно сказать, попытка решить дилемму технического прогресса, который освобождает людей от необходимости трудиться. Ну да, она еще не решена – кроме обрастания общества разными ненужными структурами никто пока ничего для ее решения не придумал», – объяснил Святослав Забелин.