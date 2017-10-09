Сократить с 21 до шести число вузов, участвующих в проекте «5-100», предложила министр образования и науки России Ольга Васильева. По ее мнению, иначе вузам не удастся добиться поставленной задачи.

Идея министра сводится к тому, чтобы оставшиеся средства, предназначенные на реализацию проекта (а это 29,2 млрд рублей) разделить между ВШЭ, МФТИ, ИТМО, МИФИ, МИСиС и Новосибирским госуниверситетом (НГУ). Только так, считает Васильева, возможно добиться решения поставленной президентом России перед российской системой образования задачи.

«Вот мое предложение, ничего другого я предложить не могу. Потому что, если не сосредоточим ситуацию в шести вузах, никакого решения задачи, поставленной президентом, не будет. И не надо друг другу лукавить», – приводит газета «Коммерсантъ» слова министра.

Поговорить с «Полит.ру» о том, почему предлагается пойти на подобный шаг и о последствиях, к которым он может привести, согласилась Татьяна Клячко, директор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС.

Татьяна Клячко

«Идея сократить число вузов, участвующих в программе «5-100», связана с тем, что к 2020 году по крайней мере пять российских вузов должны войти в топ-100 институциональных международных рейтингов университетов. Эти рейтинги – Times Higher Education, QS и Шанхайский.

Сейчас МГУ, который не входит в проект «5-100», – единственный наш университет, который вошел в первую сотню в Times Higher Education. Все остальные вузы стоят достаточно далеко от попадания на те позиции, которые обозначены в майском указе президента. И для министра образования вопрос заключается в том, чтобы сконцентрировать ресурсы и попытаться за оставшийся срок (а срок уже остался очень небольшой) обеспечить вхождение в эти институциональные рейтинги хотя бы нескольких российских вузов.

Да, мы входим в несколько предметных рейтингов, поэтому можно закрыть глаза на остальное и сказать, что мы на какие-то высокие позиции в мире вышли. Но мы вышли на них там, где, вообще говоря, совсем другие требования, чем в тех рейтингах, о которых я уже сказала.

Что касается последствий такого решения, которое предложила министр, то они могут быть достаточно серьезными. Во-первых, они серьезны для вузов. Те, кого будут убирать из списка проекта «5-100», получают очень тяжелый репутационный удар. Сначала их вроде бы подняли, включили в проект как перспективных претендентов – а тут фактически говорят, что они не справились, и будут исключать их из числа участников этой престижной гонки.

При этом они, конечно же, выдвигают аргумент, что до 2020 г. есть еще несколько лет и они бы, мол, могли дойти до заветной цели – да вот им крылья подрезали. Так что можно ожидать, что в вузовской среде недовольство решением резко возрастет. Я уж не говорю о том, что эти вузы лишаются денег.

Другое дело, что проведенные нами, Центром экономики непрерывного образования РАНХиГС, расчеты показывают: если бы даже вузы-претенденты, все 21 вуз, которые сейчас участвуют в программе, увеличили свои показатели на 50%, а вузы-конкуренты из других стран стояли бы на месте, то все равно попадание было бы обеспечено только в Times Higher Education и только двум российских вузам. Эти вузы – МГУ, который и так уже там, и Физтех, который в этом случае тоже вошел бы в топ-100 указанного рейтинга.

Салют. Здание МГУ / pixabay.com

Однако надо сказать, что если все же будет принято предложенное министром образования и науки решение, то так как вероятность вхождения в топ-100 очень невелика даже для тех шести вузов, которые министр предложила оставить в проекте «5-100» и дать им гораздо больше денег, эти вузы также рискуют своей репутацией. Без этого они могли бы еще сказать в случае непопадания в рейтинг, что ресурсов не хватило, а вот в такой ситуации окажется, что деньги потрачены (причем значительные для российской системы высшего образования деньги), но, тем не менее, никто из них, кроме МГУ (а он, повторю, не является участником проекта), в топ-100 международных рейтингов не попал. Вот это – еще один негативный момент, еще один существенный риск такого решения.

Третий серьезный момент, который надо отметить, показывает, что ситуация с попаданием наших вузов в рейтинги весьма и весьма плачевна, почти критична. Вроде бы вузы отчитывались, докладывали о росте, говорили об успехах проекта – и вдруг выясняется, что на деле никаких особых успехов нет. Ну, стали входить в международные рейтинги, но на очень далеких от желаемых позициях. Это трехсотое, четырехсотое, пятисотое место – то есть видно, что мы достаточно сильно уступаем вузам других ведущих стран.

Это – еще одна опасность, которая стоит за предложенным решением. То есть тот выход, который неформально, так скажем, предлагался – сказать, что мы попадаем в предметные рейтинги и у нас все хорошо, – он в такой ситуации покажет обществу, что на самом деле происходила некоторая подмена понятий.

Библиотека ВУЗа / pixabay.com

И последнее – и, на мой взгляд, самое вероятно тяжелое последствие принятия предложенного министром решения. Вузы-лидеры нужны системе образования для того, чтобы она имела ориентир для движения. И в этом смысле проект «5-100» выполнял нужную функцию – хотя, в общем, всем экспертам уже довольно давно было понятно, что цель, непосредственно поставленная перед проектом, не будет достигнута. Однако движение в системе в результате осуществлялось

Если же сейчас произойдет выбраковка 15 из 21 вуза, входивших в проект, есть некоторая опасность, что это движение за лидерами прекратится. Потому что зачем двигаться, если тебя могут в любой момент выбросить из гонки, изменив правила игры? Вот, на мой взгляд, какими могут последствия принятия этого решения.

Министра в этой ситуации понять можно: у нее стоит управленческая задача, ей нужно выполнить майский указ. Вузы же и система высшего образования в целом вследствие принятия данного управленческого решения могут попасть в достаточно тяжелое положение», – сказала Татьяна Клячко.