Топ новостей 9 октября

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня названо имя обладателя Нобелевской премии по экономике, генпрокуратура Украины назвала заказчика убийства депутата Дениса Вороненкова, а губернатор Орловской области ушел в отставку.

Нобелевскй комитет присудил премию по экономике американскому экономисту Ричарду Талеру за вклад в понимание экономического поведения. Он изучал факторы, влияющие на расходы людей. Самыми главными причинами, заставляющими купить что-то, по его мнению, являются влияние общества на механизм потребления, а также личное планирование.

Watch the announcement of the 2017 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel! #NobelPrize pic.twitter.com/xV5xJ7LAJg — The Nobel Prize (@NobelPrize) 9 октября 2017 г.

Генпрокурор Украины заявил, что заказчиком убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова является бывший гражданский муж Марии Максаковой Владимир Тюрин. По его словам, установлены исполнители преступления, и дело передано в суд. Украина намерена потребовать от России экстрадиции Тюрина. Друг Максаковой Илья Пономарев заявил, что она не верит в причастность Тюрина к убийству.

Фактическим заказчиком убийства, по информации главного управления разведки министерства обороны Украины, подтвержденной следствием столичной прокуратуры, был подконтрольный ФСБ России криминальный авторитет Владимир Тюрин, бывший гражданский муж Марии Максаковой — Plushev (@plushev) 9 октября 2017 г.

Э.Макрон и В.Путин / kremlin.ru

Москва пригласила президента Франции Эммануэля Макрона на Петербургский экономический форум в мае 2018 года. По данным СМИ, Париж склонен принять это предложение. Однако о решении пока объявлять не планируется из-за выборов президента. В Кремле подтвердили подготовку визита Макрона.

Губернатор Омской области Виктор Назаров ушел в отставку, исполняющим обязанности главы региона назначен депутат Госдумы от «Справедливой России» Александр Бурков.

Путин уволил губернатора Омской области Назарова. Врио стал депутат от СР Бурков — очередной "технократ в очках". К Омску отношения не имеет — Туцы (@tucynews) 9 октября 2017 г.

Главу Кемеровской области Амана Тулеева отправят в отставку после президентских выборов 2018 года. Его «с почетом проводят на пенсию». Отставка Тулеева в ближайшей перспективе допустима только в случае резкого ухудшения здоровья. Его пост решили сохранить до выборов, так как Тулеев сможет обеспечить высокий процент голосования за Владимира Путина.

Всего за эту осень Владимир Путин уволил восьмерых губернаторов, из них как минимум трое считались протеже Володина — La Russie parle (@Russia_calls) 9 октября 2017 г.

Гамбургер / pixabay.com

Автор проекта «Лашеснималочная» выяснил, что нью-йоркский ресторан Lucy’s Cantina Royale не проводил акций в честь дня рождения Владимира Путина. Ранее агентство Ruptly рассказало о путинбургере весом 1952 грамм (год рождения российского президента), который подается посетителям. Представитель заведения Шон Райан сообщил Ковалеву, что ресторан «никогда и ни в какой форме не отмечал день рождения Владимира Путина». В Кремле заявили, что Путин не может знать обо всей продукции, которую выпускают в честь него. Между тем RT удалила ролик про бургеры.

Целый день 7 октября пранкеры Лексус и Вован по заданию Кремля звонили Путину, и поздравляли его с Днём рождения голосами глав государств. — Дядюшка Шу (@Shulz) 9 октября 2017 г.

а может дуры из раша-тудэй решили, что "Poutine"- разновидность картофеля это блюдо в честь "Путина"? pic.twitter.com/32TXhf3DJ9 — недруги за бугром (@Lndcalling) 9 октября 2017 г.

Ничего, на следующий день рождения сходят к Тимати, тот и из 25 котлет сделает pic.twitter.com/i8eGfi7sO3 — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 9 октября 2017 г.

Секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов занял пост руководителя фракции ЕР в Госдуме по единогласному решению партии. Он заявил, что направил заявление председателю партии Дмитрию Медвеедву о сложении своих полномочий в качестве секретаря генсовета. Кандидатуру Неверова поддержали как Медведев, так и Владимир Путин.

Статья в Википедии Неверов, Сергей Иванович отредактирована из ФСО https://t.co/O1jBg5UHm4 — Госправки (@RuGovEdits) 9 октября 2017 г.

Так как «Вим-Авиа» может уйти с рынка, путевки в Крым, Сочи и Турцию могут подорожать следующим летом на 10-20%. «Вим-Авиа» продавала билеты ниже рынка: билет из Москвы в Анталью в среднем по стране стоит 250 долларов, а «Вим-Авиа» продавала их на 50-70 долларов дешевле.

Подразделение ЧВК Вагнера /vk.com/russia_bez_problem

«Новая газета» написала, что против легализации ЧВК Вагнера выступает заместитель министра обороны России Николай Панков и военная контрразведка ФСБ, а поддерживает ЧВК руководитель Главного разведывательного управления Генштаба генерал-полковник Игорь Коробов. По данным журналистов, поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе» принимались именно с расчетом на легализацию.

Животные на даче / pixabay.com

В Госдуму внесут проект о платной регистрации домашних животных. Он закрепит порядок чипирования питомцев на добровольной основе. Введение нормы, по мнению авторов, позволит ввести ответственность для недобросовестных владельцев за отказ от питомцев и найти хозяина при причинении животным вреда имуществу или здоровью и жизни.

У населения пересчитают котов, собак и хомячков. Обложат налогом и тогда-то произойдет в России долгожданное чудо экономического роста. — деревня Дураково (@willi_rusland) 9 октября 2017 г.

Борис Акунин сообщил, что закончил последнюю книгу серии «Приключения Эраста Фандорина». Роман должен выйти 8 февраля 2018 г., в 20-ю годовщину публикации первой книги, романа «Азазель». Всего у Акунина вышло 15 книг о детективе Фандорине. Главный герой распутывает преступления и заговоры в конце XIX — начале XX века. Четыре романа серии были экранизированы.<