Топ новостей 9 октября

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня названо имя обладателя Нобелевской премии по экономике, генпрокуратура Украины назвала заказчика убийства депутата Дениса Вороненкова, а губернатор Орловской области ушел в отставку.

Нобелевскй комитет присудил премию по экономике американскому экономисту Ричарду Талеру за вклад в понимание экономического поведения. Он изучал факторы, влияющие на расходы людей. Самыми главными причинами, заставляющими купить что-то, по его мнению, являются влияние общества на механизм потребления, а также личное планирование.

